Черчесов – о вызове Алексея Миранчука в сборную: «Для него будет психологическая подпитка с приездом в Россию»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал свое решение вызвать в национальную команду полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Он только один раз вышел у себя в клубе, на тот сбор он не приехал из-за травмы. Сейчас он не играет, но нам важно, чтобы покинувший Россию игрок приехал, мы с ним пообщаемся. Чтобы знать, какая ситуация, чтобы выстраивать общение.

Нужно посмотреть, где всe ушло в лучшую сторону. Для него тоже будет психологическая подпитка с приездом в Россию. Мы его поддержим, но мы вызываем его для помощи на поле», – сказал Черчесов.