Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    2 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    3 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов

    Черчесов – о вызове Алексея Миранчука в сборную: «Для него будет психологическая подпитка с приездом в Россию»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал свое решение вызвать в национальную команду полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

    «Он только один раз вышел у себя в клубе, на тот сбор он не приехал из-за травмы. Сейчас он не играет, но нам важно, чтобы покинувший Россию игрок приехал, мы с ним пообщаемся. Чтобы знать, какая ситуация, чтобы выстраивать общение.

    Нужно посмотреть, где всe ушло в лучшую сторону. Для него тоже будет психологическая подпитка с приездом в Россию. Мы его поддержим, но мы вызываем его для помощи на поле», – сказал Черчесов.

    • Миранчук принял участие в одном матче «Аталанты», выйдя на замену на 80-й минуте и забив дебютный гол спустя девять минут.
    • В ноябре сборная России проведет товарищескую встречу с Молдавией, а также сыграет с Сербией и Турцией в Лиге наций.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:42
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80262
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru