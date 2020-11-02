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  • Черчесов – о вызове Алексея Миранчука в сборную: «Для него будет психологическая подпитка с приездом в Россию»

Черчесов – о вызове Алексея Миранчука в сборную: «Для него будет психологическая подпитка с приездом в Россию»

2 ноября 2020, 22:42
9

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал свое решение вызвать в национальную команду полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Он только один раз вышел у себя в клубе, на тот сбор он не приехал из-за травмы. Сейчас он не играет, но нам важно, чтобы покинувший Россию игрок приехал, мы с ним пообщаемся. Чтобы знать, какая ситуация, чтобы выстраивать общение.

Нужно посмотреть, где всe ушло в лучшую сторону. Для него тоже будет психологическая подпитка с приездом в Россию. Мы его поддержим, но мы вызываем его для помощи на поле», – сказал Черчесов.

  • Миранчук принял участие в одном матче «Аталанты», выйдя на замену на 80-й минуте и забив дебютный гол спустя девять минут.
  • В ноябре сборная России проведет товарищескую встречу с Молдавией, а также сыграет с Сербией и Турцией в Лиге наций.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Россия Аталанта Миранчук Алексей Черчесов Станислав
Комментарии (9)
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alp
1604350757
корону в сборную натащит
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Lilipyt
1604357819
не чего не имею против игрока но у него нет игровой практики и недавно вылечился. Такая ситуация уже была когда Аршавин сидел на лавке и было не понятно с каким настроем он явился в сборную. Порой лучше вызвать кого то нового но более заигранного, чем довольствоваться тем от которого много вопросов. Место в сборной нужно заслужить, а не так вызвали лишь бы порадовать его эго, иначе обидится. Тут даже более приятный вариант с Антоном Миранчуком, чем с Алексеем. Игрок вызванный в сборную должен быть уже подготовленный и сконцентрированный. После 2008 года мы долго отходили от таких же "скамеечников" которые что то да могут но шансов им не дают в итоге плачевные результаты и одно разочарование.
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vladimir-7
1604383229
Черчесов, вот сам и слетай к нему и побеседуй с ним, и психологическую подпитку ему дай, а то Аталанта не может этого сделать. Заботливый ты, наш психолог.
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ab15488
1604384534
Миранчуку терпения, дождаться своего шанса и воспользоваться им по полной.
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Axe111
1604401766
ВЫЗЫВАТЬ В СБОРНУЮ ЧТО БЫ ПООБЩАТЬСЯ!!!!!! ЛООООООЛ
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zigbert
1604417864
Для самого Миранчука это будет хорошей практикой. Да и сборной он наверняка поможет.
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