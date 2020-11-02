Симеоне – о «Локомотиве»: «Очень конкурентоспособная команда, которая хочет заработать очки»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива».

Игра состоится во вторник в Москве.

Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск.

«Локомотив» на выходных проиграл «Сочи» (1:2), а «Атлетико» победил «Осасуну» (3:1).

– Какие сильные и слабые стороны у «Локомотива»?

– Это очень конкурентоспособная команда. Если посмотреть статистику последних 14 матчей – четыре ничьи, пять побед и пять поражений. Во многих матчах они упустили победу из-за одного мяча. Они умеют играть, хотят заработать очки. Мы будем стараться играть в свою игру и доставить им как можно больше проблем.

– Стал ли «Локомотив» сильнее за последний год?

– Могу сказать, что эта команда хорошо атакует и знает, что делать на поле. Это очень конкурентоспособная команда.