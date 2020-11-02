Симеоне – о «Локомотиве»: «Очень конкурентоспособная команда, которая хочет заработать очки»

вот и посмотрим случайность была с баварией, или просто бавария пешком играла. покажет этот матч.
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива».
- Игра состоится во вторник в Москве.
- Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск.
- «Локомотив» на выходных проиграл «Сочи» (1:2), а «Атлетико» победил «Осасуну» (3:1).
– Какие сильные и слабые стороны у «Локомотива»?
– Это очень конкурентоспособная команда. Если посмотреть статистику последних 14 матчей – четыре ничьи, пять побед и пять поражений. Во многих матчах они упустили победу из-за одного мяча. Они умеют играть, хотят заработать очки. Мы будем стараться играть в свою игру и доставить им как можно больше проблем.
– Стал ли «Локомотив» сильнее за последний год?
– Могу сказать, что эта команда хорошо атакует и знает, что делать на поле. Это очень конкурентоспособная команда.