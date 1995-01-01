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    Газзаев: «За чемпионство будут бороться ЦСКА, «Спартак» и «Зенит»

    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев рассказал о том, какие клубы будут бороться за победу в текущем розыгрыше РПЛ.

    «Давно не видели ЦСКА на первом месте. Это хороший стимул и мотивация для команды, игроков. Сейчас борьба за первую строчку обострилась. Считаю, «армейцам» пора выигрывать какой-то серьeзный титул. Сейчас команда мотивирована.

    В этом сезоне за чемпионство, на мой взгляд, будут бороться ЦСКА, «Спартак» и «Зенит». Конечно, я хотел бы, чтобы чемпионами стали «армейцы». Это хорошая мотивация для игроков. Сейчас есть реальный шанс побороться за титул, потому что ЦСКА демонстрирует уверенную игру», – сказал Газзаев в интервью «Чемпионату».

    • ЦСКА идет на первом месте в РПЛ.
    • Вторую строчку делят «Спартак» и «Зенит».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10108

      alarm 46 минут назад

      я тоже умею так предсказывать. просто смотрю, кто в первой тройке, и уверенно заявляю, что вот эти 3 клуба будут бороться - и всё: я эксперт))

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