Газзаев: «За чемпионство будут бороться ЦСКА, «Спартак» и «Зенит»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев рассказал о том, какие клубы будут бороться за победу в текущем розыгрыше РПЛ.

«Давно не видели ЦСКА на первом месте. Это хороший стимул и мотивация для команды, игроков. Сейчас борьба за первую строчку обострилась. Считаю, «армейцам» пора выигрывать какой-то серьeзный титул. Сейчас команда мотивирована.

В этом сезоне за чемпионство, на мой взгляд, будут бороться ЦСКА, «Спартак» и «Зенит». Конечно, я хотел бы, чтобы чемпионами стали «армейцы». Это хорошая мотивация для игроков. Сейчас есть реальный шанс побороться за титул, потому что ЦСКА демонстрирует уверенную игру», – сказал Газзаев в интервью «Чемпионату».