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  • Газзаев: «За чемпионство будут бороться ЦСКА, «Спартак» и «Зенит»

Газзаев: «За чемпионство будут бороться ЦСКА, «Спартак» и «Зенит»

2 ноября 2020, 00:24
15

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев рассказал о том, какие клубы будут бороться за победу в текущем розыгрыше РПЛ.

«Давно не видели ЦСКА на первом месте. Это хороший стимул и мотивация для команды, игроков. Сейчас борьба за первую строчку обострилась. Считаю, «армейцам» пора выигрывать какой-то серьeзный титул. Сейчас команда мотивирована.

В этом сезоне за чемпионство, на мой взгляд, будут бороться ЦСКА, «Спартак» и «Зенит». Конечно, я хотел бы, чтобы чемпионами стали «армейцы». Это хорошая мотивация для игроков. Сейчас есть реальный шанс побороться за титул, потому что ЦСКА демонстрирует уверенную игру», – сказал Газзаев в интервью «Чемпионату».

  • ЦСКА идет на первом месте в РПЛ.
  • Вторую строчку делят «Спартак» и «Зенит».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Зенит Газзаев Валерий
Комментарии (15)
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1604287855
Логично, чертовски, логично. Да вы, сударь, гений футбола. Сказать, что за чемпионство будут бороться, три команды, идущие в таблице на трёх первых позициях.
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Niko
1604288909
Да какую там уверенную игру, закудахтали блин. В Европе 2 очка, тут 4 победы не пойми над кем. Сейчас Сочи и Ростов и я совсем не уверен что 6 очков будут. ЦСКА до чемпионской игры ещё как минимум 17 матчей, а сейчас нас похоже просто вывели на пик формы под лигу Европы. А значит это только одно, что максимум через месяц они будут играть куда слабее
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filosof sparty
1604290738
Кони и вправду неплохо играют!!! В РПЛ по крайней мере.
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vladimir-7
1604299698
Основная борьба будет идти между ЦСКА и Зенитом, а Динамо М, спартак и Локомотив примут участие в этой борьбе и так будет, если "внешние силы" не будут мешать естественному процессу розыгрыша чемпионата.
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Из Твери Леха
1604301765
Лучше уж Ростов или Рубин, чем московская кабинетная помойка.
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Давид59
1604302859
Ого! "Государственный работник"отвлёкся на коммент к чемпионату. Как же он на это время выкроил?
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general.lizyukov
1604304503
Валера, 13 игр всего. О чём ты? Или напомнить, как лидировали много раз, а потом по весне сдувались? Это ещё при тебе было, вы ещё тогда рассказывали, как вам тяжело дважды в неделю играть.
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NewLife
1604310925
Бороться будут Федун, Гинер и Газпром в лице Дюкова, Митрофанова и Хачатурянца. А на поле это только шоу, они сами так сказали.
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Dr.Metal
1604317792
прям глаза всем раскрыл ) понятно уж что не Уфа, Ротор и Химки
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Синитсосит
1604333915
да ты капитан очевидность усатый
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