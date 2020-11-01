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Главные новости дня. ЦСКА вышел на первое место в РПЛ, Заболотный вызван в сборную

1 ноября 2020, 23:40
1

Черчесов: «Состав на ноябрьские матчи объявим завтра. Там есть Антон Заболотный»

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Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (1)
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sochi-2013
1604297583
Беда! Если Заболотный в сборной - это .... беда. Может Черчесов и К чему научит.
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