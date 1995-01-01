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    Семак: «Переговоры «Зенита» и Покеттино? Если он приедет в Россию, это будет топ»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию о якобы переговорах клуба с Маурисио Покеттино. Семак не против, чтобы аргентинец оказался в российском чемпионате.

    «Покеттино — великолепнейший тренер. А на слухи я не реагирую. Это абсолютно выдуманная история. Но, если Покеттино приедет в Россию, это будет топ», – сказал Семак.

    • «Зенит» готов платить Покеттино 10 миллионов евро в год.
    • Покеттино возглавлял «Тоттенхэм» с 2014 по 2019 год.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +15435

      silver29 26 минут назад

      Серега узнает о смене тренера сенита из СМИ, "Гоп стоп он подошел из-за угла"

      2
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      Рейтинг: +10108

      alarm 54 минуты назад

      устроит такой расклад: семак берёт третье чемпионство, сборная проваливается на евро, усатого турнут, семака в сборную, покеттино в зенит, и чтобы драл хряков с особым цинизмом. гы-гы.

      0
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      Рейтинг: +3508

      Павелий > alarm 44 минуты назад

      Долго придумывал схему, великий комбинатор? Есть проще: ты перестаёшь писать здесь ересь, пока мама не проверит твои уроки.

      3
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      Рейтинг: +6259

      Hektor 84 > alarm 15 минут назад

      Ну да ну да! Менять в сборной ничего не надо. Сборная так же как синит играет в длинные забросы на шлюбу. Другой тактики нет.

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