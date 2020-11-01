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  • Семак: «Переговоры «Зенита» и Покеттино? Если он приедет в Россию, это будет топ»

Семак: «Переговоры «Зенита» и Покеттино? Если он приедет в Россию, это будет топ»

1 ноября 2020, 16:55
18

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию о якобы переговорах клуба с Маурисио Покеттино. Семак не против, чтобы аргентинец оказался в российском чемпионате.

«Покеттино — великолепнейший тренер. А на слухи я не реагирую. Это абсолютно выдуманная история. Но, если Покеттино приедет в Россию, это будет топ», – сказал Семак.

  • «Зенит» готов платить Покеттино 10 миллионов евро в год.
  • Покеттино возглавлял «Тоттенхэм» с 2014 по 2019 год.
  • «Зенит» лидирует в РПЛ.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Почеттино Маурисио Семак Сергей
Комментарии (18)
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Валерий2705
1604244212
Если вы уйдете, это будет топ. А то заряд где про Сергея Богдановича исполняли, скоро превратится в песню про Серёгу п.и.з.д.а.б.о.л.а.
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polt
1604245361
Прикинулся, что его это не касается. А ему пора топ-топ, уходить.
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portero
1604245423
шансов мало что приедет..... так что Семак надеется только на это.
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Дедуктор
1604246024
Покеттино (сиречь, Почеттино) не выиграл ничего. Т.е., вообще. Бестрофеник, типо. С какого перепугу трусливый Семак славит этого бестрофейника? Семак рулит командой, которая может и должна на равных играть и с ТТХ, и с соперниками покруче. А не стоять, дрожа от страха, в своей штрафной, как это було в Дортмунде. Пригласите к рулю Карпина, например. И не дурак, и не трус. И нахрен вам не нужен этот Почеттино.
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DOCTOR PENALTY
1604247163
В Зените деревянная звезда любому топу может устроить жопу, сплавит и глазом не моргнёт.
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nemolod
1604248151
Топ будет,когда получится команда,а сейчас она только формируется! Вот когда это случится,то сразу появится куча забугорных тренеров-они практически все приходят на готовые команды,делая лишь небольшие корректировки по составу и тактике игры,а вот так чтобы работай кто у тебя есть-на это способны лишь единицы
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морозз
1604248549
Это был бы действительно топ, Семак ничего уже не может дать Зениту...не хватает квалификации и мышления! Пора уже превращать Зенит в европейский топ клуб а не в то, что мы сейчас наблюдаем!
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Снег
1604249579
Но, если Покеттино приедет в Россию, это будет топ», .....Семак - что тут ТОП? Ни он, ни ты НИЧЕГО НЕ выиграли ...вот друг друга нахваливают неудачники, вашу маму...
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zigbert
1604321673
Покеттино скорей всего окажется в одном из топ-клубов. Так что Семак может спокойно работать.
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