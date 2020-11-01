Семак: «Переговоры «Зенита» и Покеттино? Если он приедет в Россию, это будет топ»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию о якобы переговорах клуба с Маурисио Покеттино. Семак не против, чтобы аргентинец оказался в российском чемпионате.
«Покеттино — великолепнейший тренер. А на слухи я не реагирую. Это абсолютно выдуманная история. Но, если Покеттино приедет в Россию, это будет топ», – сказал Семак.
- «Зенит» готов платить Покеттино 10 миллионов евро в год.
- Покеттино возглавлял «Тоттенхэм» с 2014 по 2019 год.
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
Источник: «Чемпионат»