Семак: «Переговоры «Зенита» и Покеттино? Если он приедет в Россию, это будет топ»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию о якобы переговорах клуба с Маурисио Покеттино. Семак не против, чтобы аргентинец оказался в российском чемпионате.

«Покеттино — великолепнейший тренер. А на слухи я не реагирую. Это абсолютно выдуманная история. Но, если Покеттино приедет в Россию, это будет топ», – сказал Семак.