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    Гончаренко сожалеет о том, как ушел из ЦСКА

    Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко высказался о своем уходе из ЦСКА в 2021 году.

    – Что чувствовали при уходе из ЦСКА, и как было на самом деле?

    – Это было абсолютно неправильно по отношению к коллективу, к ребятам. Это мой неправильный ход. Не то, чем я горжусь. Это признание ошибок. Важно, чтобы этих ошибок было немного.

    – Это опыт?

    – Конечно. Я не могу два раза молчать на интервью, не могу два раза уехать откуда‑то.

    • Гончаренко тренировал ЦСКА с декабря 2016 года.
    • Он выиграл с командой Суперкубок России и дважды становился серебряным призером РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    06.11.2024 21:34
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    Комментарии (1)
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    The only one
    1730928199
    смотрел я это интервью. что то там совсем не так было сказано от слова совсем...
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