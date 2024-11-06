Гончаренко сожалеет о том, как ушел из ЦСКА

Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко высказался о своем уходе из ЦСКА в 2021 году.
– Что чувствовали при уходе из ЦСКА, и как было на самом деле?
– Это было абсолютно неправильно по отношению к коллективу, к ребятам. Это мой неправильный ход. Не то, чем я горжусь. Это признание ошибок. Важно, чтобы этих ошибок было немного.
– Это опыт?
– Конечно. Я не могу два раза молчать на интервью, не могу два раза уехать откуда‑то.
- Гончаренко тренировал ЦСКА с декабря 2016 года.
- Он выиграл с командой Суперкубок России и дважды становился серебряным призером РПЛ.
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