Реакция Заремы на стажировку Мостового в «Динамо»

Зарема Салихова пошутила о прохождении тренерской стажировки Александром Мостовым в «Динамо».

«Предлагаю следующий матч «Динамо» начать гимном « Жизнь за царя», а также усилиться Мостовым из «Зенита». Тогда Личка встанет между ними и загадает желание – выиграть чемпионат.

Это единственное, что поможет «Динамо». Либо Мостовой с посохом в костюме синего Деда Мороза, либо жестокая битва со «Спартаком» за пятое место», – сказала Зарема.

Стажировка Мостового в «Динамо» началась сегодня.

Ранее ему отказал «Спартак».

С лета 2023 года бывший игрок «Сельты» проходит обучение в академии РФС.

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