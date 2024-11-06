Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Реакция Заремы на стажировку Мостового в «Динамо»

    Зарема Салихова пошутила о прохождении тренерской стажировки Александром Мостовым в «Динамо».

    «Предлагаю следующий матч «Динамо» начать гимном « Жизнь за царя», а также усилиться Мостовым из «Зенита». Тогда Личка встанет между ними и загадает желание – выиграть чемпионат.

    Это единственное, что поможет «Динамо». Либо Мостовой с посохом в костюме синего Деда Мороза, либо жестокая битва со «Спартаком» за пятое место», – сказала Зарема.

    • Стажировка Мостового в «Динамо» началась сегодня.
    • Ранее ему отказал «Спартак».
    • С лета 2023 года бывший игрок «Сельты» проходит обучение в академии РФС.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Зарема оскорбила игроков ЦСКА после победы «Спартака» 12
    Стало известно, кто «крышевал» Соболева в «Спартаке» 23
    Зарема: «Где Виллиан Жозе, ***?» 14
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.11.2024 23:37
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    TIMOTHY
    1730952305
    Помоги договориться с судьями Динамо) обеспечить печеньками нужно клуб)
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 