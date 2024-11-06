Карпин ответил, как сборная России выступила бы на Евро-2024

Главный тренер сборной России Валерий Карпин предположил, как команда выступила бы на Евро-2024.
«Если бы нас допустили до международных соревнований, то думаю, что эта сборная России смогла бы отобраться на Евро-2024.
Что было бы там, уже другой вопрос. Но, как мне кажется, мы уж точно не ударили бы в грязь лицом», – сказал Карпин в эфире «Русского радио».
- Россия отстранена от международного футбола с 2022 года.
- Команда проводит только товарищеские матчи.
- Евро-2024 в Германии выиграла Испания.
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Источник: «Чемпионат»