Карпин ответил, как сборная России выступила бы на Евро-2024

Главный тренер сборной России Валерий Карпин предположил, как команда выступила бы на Евро-2024.

«Если бы нас допустили до международных соревнований, то думаю, что эта сборная России смогла бы отобраться на Евро-2024.

Что было бы там, уже другой вопрос. Но, как мне кажется, мы уж точно не ударили бы в грязь лицом», – сказал Карпин в эфире «Русского радио».

Россия отстранена от международного футбола с 2022 года.

Команда проводит только товарищеские матчи.

Евро-2024 в Германии выиграла Испания.

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