Митрюшкин ответил, можно ли прожить на 30 тысяч рублей в месяц

Вратарь «Локомотива» Антон Митрюшкин рассказал о своих ежемесячных тратах.

По словам футболиста, прожить на 30 тысяч рублей в месяц он не сможет.

– Многие отмечают, что в Швейцарии самые высокие цены в Европе. Действительно ли это так?

– Цены, конечно, там более высокие, но и уровень жизни в целом более высокий.

Когда ты там, об этом особо не задумываешься, но чувствуется, что денег ты тратишь больше, чем обычно.

– Евгений Латышонок недавно сказал фразу, что ему комфортно прожить на 30 тысяч рублей. Есть ли у вас комфортная сумма?

– Такой суммы нет, но не 30 тысяч точно. Я ипотеку плачу…

– 100-150 тысяч?

– Больше. То, что вы сказали, – это только на детский садик, всякие развивающие кружки для ребенка. Моей дочке четыре года. Так что, конечно, выходит больше.

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