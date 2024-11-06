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    • Митрюшкин ответил, можно ли прожить на 30 тысяч рублей в месяц

    Митрюшкин ответил, можно ли прожить на 30 тысяч рублей в месяц

    Вратарь «Локомотива» Антон Митрюшкин рассказал о своих ежемесячных тратах.

    По словам футболиста, прожить на 30 тысяч рублей в месяц он не сможет.

    – Многие отмечают, что в Швейцарии самые высокие цены в Европе. Действительно ли это так?

    – Цены, конечно, там более высокие, но и уровень жизни в целом более высокий.

    Когда ты там, об этом особо не задумываешься, но чувствуется, что денег ты тратишь больше, чем обычно.

    Евгений Латышонок недавно сказал фразу, что ему комфортно прожить на 30 тысяч рублей. Есть ли у вас комфортная сумма?

    – Такой суммы нет, но не 30 тысяч точно. Я ипотеку плачу…

    – 100-150 тысяч?

    – Больше. То, что вы сказали, – это только на детский садик, всякие развивающие кружки для ребенка. Моей дочке четыре года. Так что, конечно, выходит больше.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Советский спорт»

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    06.11.2024 20:54
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    Комментарии (1)
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    fakeid
    1730923749
    – Евгений Латышонок недавно сказал фразу, что ему комфортно прожить на 30 тысяч рублей желтушный урод из советского спорта, он этого НЕ говорил.
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