РПЛ. «Динамо», имея на двух игроков больше, вырвало победу над «Тамбовом»

В матче 13-го тура РПЛ «Динамо» победило «Тамбов» – 2:1.

Победный гол в этой встрече на 93-й минуте забил нападающий Николай Комличенко. «Тамбов» на 99-й минуте не реализовал пенальти.

Тамбовчане с 60-й минуты матча играли вдевятером – два футболиста получили красные карточки.

Чемпионат России. РПЛ. 13-й тур

Тамбов – Динамо (Москва) – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Лесовой, 8; 1:1 – Онугха, 64 (с пенальти); 1:2 – Комличенко, 90+3 (с пенальти).

Удаления: Килин, 54 (вторая ж.к.); Тетрашвили, 60 – нет.

Незабитый пенальти: Онугха, 90+9.

Тамбов: Рыжиков, Рыбин, Таказов, Шляков, Ароян, Каплиенко, Карасeв, Тетрашвили, Килин, Рабиу (Тиль, 37; Аде, 87), Онугха.

Динамо: Шунин, Паршивлюк, Евгеньев, Ордец, Скопинцев (Захарян, 78), Нойштедтер (Тюкавин, 70), Терехов (Карапузов, 60), Фомин, Шиманьски, Лесовой, Комличенко.

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