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  • РПЛ. «Динамо», имея на двух игроков больше, вырвало победу над «Тамбовом»

РПЛ. «Динамо», имея на двух игроков больше, вырвало победу над «Тамбовом»

1 ноября 2020, 20:58
40

В матче 13-го тура РПЛ «Динамо» победило «Тамбов» – 2:1.

Победный гол в этой встрече на 93-й минуте забил нападающий Николай Комличенко. «Тамбов» на 99-й минуте не реализовал пенальти.

Тамбовчане с 60-й минуты матча играли вдевятером – два футболиста получили красные карточки.

Чемпионат России. РПЛ. 13-й тур

Тамбов – Динамо (Москва) – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Лесовой, 8; 1:1 – Онугха, 64 (с пенальти); 1:2 – Комличенко, 90+3 (с пенальти).

Удаления: Килин, 54 (вторая ж.к.); Тетрашвили, 60 – нет.

Незабитый пенальти: Онугха, 90+9.

Тамбов: Рыжиков, Рыбин, Таказов, Шляков, Ароян, Каплиенко, Карасeв, Тетрашвили, Килин, Рабиу (Тиль, 37; Аде, 87), Онугха.

Динамо: Шунин, Паршивлюк, Евгеньев, Ордец, Скопинцев (Захарян, 78), Нойштедтер (Тюкавин, 70), Терехов (Карапузов, 60), Фомин, Шиманьски, Лесовой, Комличенко.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Тамбов Динамо
Комментарии (40)
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ruded
1604253549
ппц матч какой...
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almanev
1604253616
Карась жёг от души))
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FanatSerj
1604253803
Ну Шунин герой, в очередной раз доказал, что он лучший и не зря его усатый в сборную берет. Карась конечно оживил игру, три пенки, две красных, оторвался))
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portero
1604253869
Динамо просто отскочило, играя в большинстве..... жаль Тамбов не сравнял.....
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Dobroe Teplo za CSKA
1604253978
Карасев продажная шлюха как и его мать, Динамо - дно, точнее ДНИЩЕ
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житель СПб
1604254051
На 93 минуте телевизор переключил - смотреть это вне моих сил. У нас либо футболисты должны играть, либо судьи. Если как сейчас - судьи, то футбола не будет и дальше. Знаю, что со мной кое-кто не согласится (особенно - болельщики Динамо, естественно!) но могу сказать по своим впечатлениям - в Англии в таких ситуациях и за такие "нарушения" пенальти не ставят. Вот там футболистам и приходится играть! Самим. А не ждать подарков судьбы, как у нас. Отсюда и такая игра российских команд в Европе.
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den161
1604259671
Никого не хочу обидеть но блин....Герои прям. Победили тамбов имея на 2 игрока больше, а радости было столько будто бы в группу ЛЕ вышли. Денежный мешок с неумелыми управленцами вот кто динама )
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Plyash
1604260976
От Москвы до Магадана все болеют за Динамо! С победой Вас, болелы.
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Axe111
1604263141
Очередной цирк и позорище!!! Фу.....сразу не могли три очка динамЕ отдать!!?!?!?!?!?
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zigbert
1604322926
Динамо с победой! Полный драматургии матч. Давно таких не было по своему сценарию. Кто не видел эту игру потерял многое. Игра Шунина заслуживает особого внимания. Взял пенальти на последних секундах, иначе была бы ничья. Нельзя не отметить и Тамбов, сражался до конца играя на два игрока меньше. Зрелищный получился матч.
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