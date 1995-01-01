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    РПЛ. «Динамо», имея на двух игроков больше, вырвало победу над «Тамбовом»

    В матче 13-го тура РПЛ «Динамо» победило «Тамбов» – 2:1.

    Победный гол в этой встрече на 93-й минуте забил нападающий Николай Комличенко. «Тамбов» на 99-й минуте не реализовал пенальти.

    Тамбовчане с 60-й минуты матча играли вдевятером – два футболиста получили красные карточки.

    Чемпионат России. РПЛ. 13-й тур

    Тамбов – Динамо (Москва) – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Лесовой, 8; 1:1 – Онугха, 64 (с пенальти); 1:2 – Комличенко, 90+3 (с пенальти).

    Удаления: Килин, 54 (вторая ж.к.); Тетрашвили, 60 – нет.

    Незабитый пенальти: Онугха, 90+9.

    Тамбов: Рыжиков, Рыбин, Таказов, Шляков, Ароян, Каплиенко, Карасeв, Тетрашвили, Килин, Рабиу (Тиль, 37; Аде, 87), Онугха.

    Динамо: Шунин, Паршивлюк, Евгеньев, Ордец, Скопинцев (Захарян, 78), Нойштедтер (Тюкавин, 70), Терехов (Карапузов, 60), Фомин, Шиманьски, Лесовой, Комличенко.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии24
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      Рейтинг: +3898

      playsh 3 минуты назад

      От Москвы до Магадана все болеют за Динамо! С победой Вас, болелы.

      1
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      Рейтинг: +2264

      den161 24 минуты назад

      Никого не хочу обидеть но блин....Герои прям. Победили тамбов имея на 2 игрока больше, а радости было столько будто бы в группу ЛЕ вышли. Денежный мешок с неумелыми управленцами вот кто динама )

      0
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      Рейтинг: +94

      Руслан ДСЛЦЗ > den161 55 секунд назад

      Но если присмотреться они потихоньку прогрессируют, додумались взять иностранного тренера и ген менеджера

      0
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      Рейтинг: +17661

      bset 51 минуту назад

      Чем вам судья не угодил? Постоянные подкаты на желтые. Ну у одного из игроков накопилось две карточки, пришлось поле покинуть. Ну а на ногу кто просил шипами наступать? Еще дисквалификацию на 5 матчей вдогонку надо дать. А Тамбову Карасев еще и два пенальти поставил.

      3
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      Рейтинг: +86

      aviator117 51 минуту назад

      При игре Паршивлюка и Скопинцева в Динамо пропадает цепь игры и превращается в сумбур. Видно поэтому от них отказался В. Карпин. Надо подумать О.Ш.


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      Рейтинг: +246

      dva064 58 минут назад

      Играл судья а не игроки,,

      0
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      Рейтинг: +17661

      bset > dva064 55 минут назад

      Судья шипами на ногу лежащему сопернику наступил? Или может судья подкаты сзади постоянно делал?

      3
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      Рейтинг: +446

      Вальдемар IV 1 час назад

      локо тб уже выехал

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      Рейтинг: +2209

      neim 1 час назад

      Попортило Динамо сегодня мои нервы. Но спасибо выпитому заранее самодельному напитку, типа КВН. Для тех, кто не знает, это коньяк выгнанный ночью . Да и по ходу игры, приготовленное заранеее пиво не оплашало, Шунин не подвел. Ну и ладно, мы потерпим, лишь бы команда побеждала !

      3
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      Рейтинг: +205

      111Hunter111 > neim 1 час назад

      Да валидольный матч.

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      Рейтинг: +6768

      Вомбат 1 час назад

      Игра Динамо была такой же, как в Тбилиси. Но там Шунин ошибался, а сегодня отбил пенальти. Только в этом причина того, что москвичи там проиграли. а тут выиграли. Что же касается Карасева, то я не понимаю, как он судил когда еще не было ВАР. И это типа наш лучший арбитр?

      0
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      Рейтинг: +1006

      alll-333 1 час назад

      Даа, в этом всё Динамо. Имея подавляющее игровое преимущество в первом тайме, подавляющее преимущество по составу во втором устроить такое валидольное представление. Пожалейте своих болельщиков! С победой Динамо! Шунину особый респект. Антон- это что-то!!!

      1
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      Рейтинг: +6139

      GoLenaStop 1 час назад

      «Динамо», имея на двух игроков больше, вырвало победу над «Тамбовом» ...
      Тамбов, имея на двух игроков меньше, увы, не сумел забить решающий пенальти...
      А вырвало от такого судейства и визга комментаторов.
      А матч хороший.
      Тамбов, волки, - извините , но пенальти надо забивать
      Спасибо за игру! Удачи!

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