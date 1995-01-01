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    Впервые в матче РПЛ у «Краснодара» вышли сразу семь воспитанников академии

    В матче 13-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:2) «Краснодар» установил рекорд по количеству вышедших на поле собственных воспитанников. Впервые у краснодарцев вышли во встрече чемпионата России семь выпускников академии.

    В основе вышли Матвей Сафонов, Вячеслав Литвинов, Даниил Уткин и Эдуард Сперцян, а на замену появились Магомед-Шапи Сулейманов, Максим Кутовой и Леон Сабуа.

    • Литвинов – первый не вратарь и воспитанник академии «Краснодара», дебютировавший за команду в РПЛ сразу в стартовом составе.
    • Литвинов – 190-й игрок «Краснодара», поучаствовавший в официальном матче.
    • «Краснодар» идет в РПЛ десятым.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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