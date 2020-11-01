Впервые в матче РПЛ у «Краснодара» вышли сразу семь воспитанников академии

В матче 13-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:2) «Краснодар» установил рекорд по количеству вышедших на поле собственных воспитанников. Впервые у краснодарцев вышли во встрече чемпионата России семь выпускников академии.

В основе вышли Матвей Сафонов, Вячеслав Литвинов, Даниил Уткин и Эдуард Сперцян, а на замену появились Магомед-Шапи Сулейманов, Максим Кутовой и Леон Сабуа.