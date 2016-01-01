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    Литвинов – первый не вратарь и воспитанник академии «Краснодара», дебютировавший за команду в РПЛ сразу в стартовом составе

    Защитник Вячеслав Литвинов дебютировал в РПЛ в матче 13-го тура против «Ахмата» (0:2). Он стал 23-м воспитанником краснодарской академии, сыгравшим за первую команду в официальной встрече.

    Литвинов – первый воспитанник академии и не вратарь, который дебютировал за первую команду в РПЛ сразу в стартовом составе, без выхода на замену.

    • Литвинов – 190-й игрок «Краснодара», поучаствовавший в официальном матче.
    • Игрок – 16-й воспитанник академии, вышедший за «Краснодар» в РПЛ.
    • «Краснодар» идет в РПЛ десятым.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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