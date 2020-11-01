Литвинов – первый не вратарь и воспитанник академии «Краснодара», дебютировавший за команду в РПЛ сразу в стартовом составе

Защитник Вячеслав Литвинов дебютировал в РПЛ в матче 13-го тура против «Ахмата» (0:2). Он стал 23-м воспитанником краснодарской академии, сыгравшим за первую команду в официальной встрече.
Литвинов – первый воспитанник академии и не вратарь, который дебютировал за первую команду в РПЛ сразу в стартовом составе, без выхода на замену.
- Литвинов – 190-й игрок «Краснодара», поучаствовавший в официальном матче.
- Игрок – 16-й воспитанник академии, вышедший за «Краснодар» в РПЛ.
- «Краснодар» идет в РПЛ десятым.
Источник: Бомбардир.ру