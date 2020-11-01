РПЛ. «Зенит» обыграл «Химки» и вернулся на первое место

«Зенит» прервал серию из трех поражений. В 13-м туре чемпион оказался сильнее выходца из ФНЛ на его поле.

Оба гола забили россияне. «Зенит» вернулся на первую строчку, а химчане идут в зоне переходных встреч.

Чемпионат России. РПЛ. 13-й тур

Химки – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Мостовой, 18; 0:2 – Ерохин, 78.

«Химки»: Лантратов, Гапон (Данилкин, 62), Логашов (Дядюн, 75), Идову, Тихий, Глушаков, Кухарчук (Могилевец, 71), Мирзов, Трошечкин (Долгов, 71), Боженов, Конате.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий (Чистяков, 81), Дуглас Сантос, Ловрен, Жирков, Оздоев, Ерохин, Сутормин (Круговой, 61), Кузяев (Прохин, 89), Мостовой.

Предупреждения: Идову, 82 – Сутормин, 27; Ерохин, 37; Жирков, 61.

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