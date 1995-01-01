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    РПЛ. «Зенит» обыграл «Химки» и вернулся на первое место

    «Зенит» прервал серию из трех поражений. В 13-м туре чемпион оказался сильнее выходца из ФНЛ на его поле.

    Оба гола забили россияне. «Зенит» вернулся на первую строчку, а химчане идут в зоне переходных встреч.

    Чемпионат России. РПЛ. 13-й тур

    Химки – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Мостовой, 18; 0:2 – Ерохин, 78.

    «Химки»: Лантратов, Гапон (Данилкин, 62), Логашов (Дядюн, 75), Идову, Тихий, Глушаков, Кухарчук (Могилевец, 71), Мирзов, Трошечкин (Долгов, 71), Боженов, Конате.

    «Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий (Чистяков, 81), Дуглас Сантос, Ловрен, Жирков, Оздоев, Ерохин, Сутормин (Круговой, 61), Кузяев (Прохин, 89), Мостовой.

    Предупреждения: Идову, 82 – Сутормин, 27; Ерохин, 37; Жирков, 61.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 15:53
    Комментарии117
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      Рейтинг: +996

      alll-333 8 минут назад

      Как всегда две визжащие стороны типа фанатов. Ну а Зенит с победой. Весьма заслуженно.

      1
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      Рейтинг: +21955

      пьяныйхоровод 8 минут назад

      Вчера после победы Ростова только alarm и иже с ним оставили свои дежурные "позоры" . А сюда судя по всему весь свинарник сбежался повонять . Отсюда вывод - бомбит у них жёстко .

      0
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      Рейтинг: +15435

      silver29 34 минуты назад

      ЦСКА забил и номинально на эту минуту вышел на первое место !

      2
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      Рейтинг: +4205

      BarStep 35 минут назад

      У меня нет эйфории от этой победы, потому как:
      а) это всего лишь Химки, команда ещё вчера играла в ФНЛ..
      б) только два удара в створ ворот и это команде, которая повторюсь вчера играла в ФНЛ..
      в) играли от обороны и это с командой ещё раз повторюсь, которая ещё вчера играла в ФНЛ..
      Один плюс здесь вижу - это три очка в таблицу и нет катастрофического отставания.
      А и да, "поздравляю" болельщиков Зенита, Серёге наконец-то удалось привить всем игрокам стиль Уфы, в лучшие его годы там...
      Однако, меня лично всё это печалит..

      2
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      Рейтинг: +21955

      пьяныйхоровод > BarStep 5 минут назад

      Я даже не смотря матч не испытываю восторгов по поводу подобных побед . Выиграли и ладно ( хорошо , но збсь). А у "народных" к примеру даже от победы над Тамбовом или Ротором ( к прим.) чердак от счастья сносит .

      -1
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      Рейтинг: +189

      Каменный стояк 47 минут назад

      Болелы Газовика! Скиньтесь Семаку на парикмахерскую....а то он со своими жирными сальными волосами уже год ходит....и рубашку ему какую нибудь пришлите, пусть сменит свою белую, единственную, ссаную....

      4
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      ...
      Рейтинг: +21955

      пьяныйхоровод > Каменный стояк 16 минут назад

      Я тебе на туалетную бумагу могу заслать .

      -1
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      ...
      Рейтинг: +189

      Каменный стояк > пьяныйхоровод 1 минуту назад

      А подтереть сможешь мне этой бумагой? Я поудобнее для тебя встану

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +42827

      portero 53 минуты назад

      Зенит с победой!
      три очка есть Ростов Спартак тормознул. вроде и чуток позитива прибавилось.

      3
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      Рейтинг: +5280

      САДЫЧОК 1 час назад

      Не тренер Семак 2 года держал в запасе отличного футболиста Ерохина , выставляя кого угодно...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +189

      Каменный стояк 1 час назад

      ТОП КЛУБ!!! Жаль только, что в Европе все натягивают...

      6
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      Рейтинг: +1222

      almanev > Каменный стояк 27 минут назад

      Вообще не жаль

      2
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      Рейтинг: +2732

      mamba9090909 1 час назад

      Зенит ЧЕМПИОН!!!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15

      Alex_MI_5 > mamba9090909 1 час назад

      громче визжи! буквы крупнее!

      5
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      Рейтинг: +2732

      mamba9090909 > Alex_MI_5 1 час назад

      Визжите вы, в своём свинарнике.))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +329

      аларм дубль2 > mamba9090909 39 минут назад

      ПАРЕНЬ!ВЫ ЖЕ ВАЩЕ НЕ ВИЗЖИТЕ А ЛАЕТЕ!НЕЛЬЗЯ ЖЕ ТАК!

      2
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      Рейтинг: +4500

      NewLife > аларм дубль2 15 минут назад

      Эти петухи не визжат и не лают, они кукарекуют.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21955

      пьяныйхоровод > Alex_MI_5 15 минут назад

      Опа ! Ботов в ход пустил , ссыкло позорное .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21955

      пьяныйхоровод > NewLife 14 минут назад

      Ты из курятника выйди и другие звуки услышишь .

      0
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      Рейтинг: +329

      аларм дубль2 > пьяныйхоровод 11 минут назад

      ХВАТИТ ЗЕВАТЬ!СИДИ И БОЛЕЙ ПО-НОРМАЛЬНОМУ!!ЧЕ ТЫ КАК ТВОИ АЛАРМЫ ...

      0
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      Рейтинг: +4500

      NewLife > пьяныйхоровод 3 минуты назад

      Чтобы быть в вашем петушатнике, я на такую мерзость не пойду. Предложи Борату, он с удовольствием.

      0
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      Рейтинг: +148

      ajax707 1 час назад

      Ну вот, только с Химками и играть, в Европу больше не ездите

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