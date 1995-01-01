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    РПЛ. Дзагоев принес ЦСКА победу над «Ротором» и лидерство

    В чемпионате России вновь сменился лидер. На первую строчку засчет победы в Волгограде вышел ЦСКА. Единственный мяч забил Алан Дзагоев, это его первый гол с августа.

    На следующей неделе ЦСКА сыграет в Лиге Европы против «Фейеноорда» Дика Адвоката.

    Чемпионат России. РПЛ. 13-й тур

    Ротор (Волгоград) – ЦСКА (Москва) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Дзагоев, 41.

    «Ротор»: Чондрич, Байрыев, Кверквелия, Кожемякин, Песегов (Алейников, 68), Макаров, Жигулев, Давиташвили, Муллин (Микелтадзе, 64), Понсе, Фламарион.

    ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Дзагоев (Обляков, 63), Кучаев (Тикнизян, 70), Марадишвили, Влашич (Бистрович, 88), Сигурдссон (Гайч, 70), Зайнутдинов, Чалов (Эджуке, 63).

    Предупреждения: Понсе, 21; Фламарион, 44 – Сигурдссон, 32; Тикнизян, 90+3.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:23
    Комментарии75
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      Рейтинг: +2115

      sobaka120982 5 минут назад

      Всех нас победой!!!! Важно морально что вышли на 1 место. Не много о сопернике- мне ротор очень понравился, упёртый коллектив, мне кажется что атакующий футбол им к лицу! По крайней мере не зазорно смотреть на ето)))

      0
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      Рейтинг: +15579

      slavutiq70 23 минуты назад

      Поздравляю Армейцев с победой!!!Но будем стараться догонять и обгонять,,,,если конечно сделаем работу над ошибками,,,,,

      1
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      Рейтинг: +323

      De_Frenki 40 минут назад

      с Первым местом!!!УРА!

      3
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      Рейтинг: +18875

      Боцман59rus 50 минут назад

      Ротор вышел зарабатывать, а два очка в ЛЕ ЦСКА, показывают то, что они в европетакоеже говно как Иван остальные

      -2
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      Рейтинг: +306

      petlyra 54 минуты назад

      Победили, играли нормально, реализация хромает - это плохо. Гайч вообще непонятен. В эту селекционную кампанию похоже агенты подсуетились. Раньше такого не было. Эджуке тоже не стоит денег, что за него заплатили.

      1
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      Рейтинг: +282

      CSKA №1 59 минут назад

      Молодцы!!!

      3
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      Рейтинг: +3604

      Cleaner 1 час назад

      МОЛОДЦЫ!

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      Рейтинг: +560

      Dr.Metal 1 час назад

      Всех с победой!
      Водорооооодная бомбааа!!!

      6
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      Рейтинг: +306

      Rainmaker > Dr.Metal 40 минут назад

      Шариковая бомба!

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      Рейтинг: +13859

      vladimir-7 1 час назад

      Ганчаренко с ЦСКА и болельщиков с заслуженной победой и с первым
      местом в турнирной таблице чемпионата РПЛ. Так держать до окончания
      игр в чемпионате. ЦВБП!!!

      5
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      Рейтинг: +417

      аларм дубль2 > vladimir-7 1 час назад

      володь!но мы еще поборемся!но не с такой как сегодняя игрой!

      1
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      Рейтинг: +13859

      vladimir-7 > аларм дубль2 1 час назад

      Думаю, что все команды-лидеры продолжат борьбу, чемпионат не закончился.

      3
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      Рейтинг: +417

      аларм дубль2 > vladimir-7 14 минут назад

      да!это точно!вам удачи в еврокубках!всем нашим!

      0
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      Рейтинг: +732

      Кронштадт65 1 час назад

      Это до чего же дошёл наш футбол, что болельщики после победы над аутсайдером со счётом 1-0 от восторга готовы на "стену лезть".

      2
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      Рейтинг: +2115

      sobaka120982 > Кронштадт65 16 минут назад

      Ты что тут забыл)? Брысь

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      Рейтинг: +417

      аларм дубль2 > Кронштадт65 13 минут назад

      да ладно тебе!все нормально!все еще впереди!

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