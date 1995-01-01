РПЛ. Дзагоев принес ЦСКА победу над «Ротором» и лидерство

Всех нас победой!!!! Важно морально что вышли на 1 место. Не много о сопернике- мне ротор очень понравился, упёртый коллектив, мне кажется что атакующий футбол им к лицу! По крайней мере не зазорно смотреть на ето)))
В чемпионате России вновь сменился лидер. На первую строчку засчет победы в Волгограде вышел ЦСКА. Единственный мяч забил Алан Дзагоев, это его первый гол с августа.
На следующей неделе ЦСКА сыграет в Лиге Европы против «Фейеноорда» Дика Адвоката.
Чемпионат России. РПЛ. 13-й тур
Ротор (Волгоград) – ЦСКА (Москва) – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Дзагоев, 41.
«Ротор»: Чондрич, Байрыев, Кверквелия, Кожемякин, Песегов (Алейников, 68), Макаров, Жигулев, Давиташвили, Муллин (Микелтадзе, 64), Понсе, Фламарион.
ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Дзагоев (Обляков, 63), Кучаев (Тикнизян, 70), Марадишвили, Влашич (Бистрович, 88), Сигурдссон (Гайч, 70), Зайнутдинов, Чалов (Эджуке, 63).
Предупреждения: Понсе, 21; Фламарион, 44 – Сигурдссон, 32; Тикнизян, 90+3.