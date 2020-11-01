РПЛ. Дзагоев принес ЦСКА победу над «Ротором» и лидерство

В чемпионате России вновь сменился лидер. На первую строчку засчет победы в Волгограде вышел ЦСКА. Единственный мяч забил Алан Дзагоев, это его первый гол с августа.

На следующей неделе ЦСКА сыграет в Лиге Европы против «Фейеноорда» Дика Адвоката.

Чемпионат России. РПЛ. 13-й тур

Ротор (Волгоград) – ЦСКА (Москва) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Дзагоев, 41.

«Ротор»: Чондрич, Байрыев, Кверквелия, Кожемякин, Песегов (Алейников, 68), Макаров, Жигулев, Давиташвили, Муллин (Микелтадзе, 64), Понсе, Фламарион.

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Дзагоев (Обляков, 63), Кучаев (Тикнизян, 70), Марадишвили, Влашич (Бистрович, 88), Сигурдссон (Гайч, 70), Зайнутдинов, Чалов (Эджуке, 63).

Предупреждения: Понсе, 21; Фламарион, 44 – Сигурдссон, 32; Тикнизян, 90+3.

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