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РПЛ. Дзагоев принес ЦСКА победу над «Ротором» и лидерство

1 ноября 2020, 18:23
59

В чемпионате России вновь сменился лидер. На первую строчку засчет победы в Волгограде вышел ЦСКА. Единственный мяч забил Алан Дзагоев, это его первый гол с августа.

На следующей неделе ЦСКА сыграет в Лиге Европы против «Фейеноорда» Дика Адвоката.

Чемпионат России. РПЛ. 13-й тур

Ротор (Волгоград) – ЦСКА (Москва) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Дзагоев, 41.

«Ротор»: Чондрич, Байрыев, Кверквелия, Кожемякин, Песегов (Алейников, 68), Макаров, Жигулев, Давиташвили, Муллин (Микелтадзе, 64), Понсе, Фламарион.

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Дзагоев (Обляков, 63), Кучаев (Тикнизян, 70), Марадишвили, Влашич (Бистрович, 88), Сигурдссон (Гайч, 70), Зайнутдинов, Чалов (Эджуке, 63).

Предупреждения: Понсе, 21; Фламарион, 44 – Сигурдссон, 32; Тикнизян, 90+3.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ротор ЦСКА Дзагоев Алан
Комментарии (59)
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СвинкаСправедливости
1604244454
Сраных коников сперва затащил Карасёв за гриву в матче со Спартаком, потом под ними стелился Арсенал, имеющий с ними одних спонсоров. В матче с Динамо им прощали любые выходки. Хорошо устроились. Без Карасёва плелись бы сейчас не пойми где. Типичные кони. ЦСКА решил навязать борьбу Зениту в кабинетах.
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CSKA57
1604244653
ЦСКА с победой, Алану здоровья и удачи!
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portero
1604244876
ЦСКА с ожидаемой победой!!! и первым местом. удачи в ЛЕ.
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prtcs
1604245020
Всех с победой и выходом на 1 место! Реализация - слабое место, но потенциал есть хороший.
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Мага 13
1604245201
болел ЦСКА с победой, видно что команда на подъёме, красавчики!
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Кронштадт65
1604247117
Это до чего же дошёл наш футбол, что болельщики после победы над аутсайдером со счётом 1-0 от восторга готовы на "стену лезть".
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vladimir-7
1604247134
Ганчаренко с ЦСКА и болельщиков с заслуженной победой и с первым местом в турнирной таблице чемпионата РПЛ. Так держать до окончания игр в чемпионате. ЦВБП!!!
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Dr.Metal
1604247647
Всех с победой! Водорооооодная бомбааа!!!
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CSKA №1
1604248722
Молодцы!!!
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sobaka120982
1604251999
Всех нас победой!!!! Важно морально что вышли на 1 место. Не много о сопернике- мне ротор очень понравился, упёртый коллектив, мне кажется что атакующий футбол им к лицу! По крайней мере не зазорно смотреть на ето)))
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