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    Черчесов: «Состав на ноябрьские матчи объявим завтра. Там есть Антон Заболотный»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов анонсировал объявление состава команды на ноябрьские матчи. По словам специалиста, будет как минимум один дебютант.

    «Завтра, 2 ноября, объявим состав. Будет один-два новых футболиста. Да, в составе будет Антон Заболотный.

    В составе команды средние футболисты? Для вас они средние, а для меня – мои. Стараемся выжать из них максимум. Вызываем тех или иных. Игроки знают, что мы в них верим. У них есть плюсы, есть минусы. На критике концентрируемся меньше», – сказал тренер в эфире «Матч ТВ».

    • 12 ноября россияне проведут товарищеский матч против Молдавии.
    • Затем – два матча Лиги наций против Турции и Сербии.
    • Россия лидирует в группе Лиги наций.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 12:11
    Комментарии11
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      Рейтинг: +1895

      Дедуктор 11 минут назад

      Антоху взял это правильно. Столб? Столб! А еще и бегает резво. Сальто делает. Пешеходу Дзюбе с подонком-ныряльщиком Соболем это недоступно. В натуре.

      0
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      Рейтинг: +1235

      Romantic2010 1 час назад

      Интересно, вызовет ли двух братьев разом. Хочется увидеть их вместе на поле) Всё таки и тот и тот играли уже в лиге чемпионов и тот и тот в ней забивали...=)

      1
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      Рейтинг: +4493

      NewLife 1 час назад

      Совсем усатый сбрендил.

      0
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      Рейтинг: +2311

      Genz 2 часа назад

      Тухлячков вызовет - комличенко, Нодштедтера, ионова, Смолова и т.д
      Команда даунов к бою готова

      5
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      Рейтинг: +2805

      rash1959 2 часа назад

      Замена одного полена на другое бревно.

      7
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      Рейтинг: +13847

      vladimir-7 2 часа назад

      Смотрю комментарии гл. тренера и уже не удивляюсь, какой же он дурак,
      выбор игрока по принципу гол забил и в сборную, а достойных не видит.
      Тренерский штаб выбирает, а он утверждает, объявляют состав сборной,
      болельщики комментируют и предлагают нормальных претендентов и
      их вводят в состав, вот так, в основном, и формируется состав сборной. Поиска игроков не ведется.

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      Рейтинг: +150

      аларм дубль2 > vladimir-7 1 час назад

      ВОЛОДЯ!А КОГО СЕЙЧАС В СБОРНУЮ?ДА ПРОСТЯТ МЕНЯ БОЛЕЛЬЩИКИ!

      1
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      Рейтинг: +13847

      vladimir-7 > аларм дубль2 1 час назад

      Я её не формирую, но вместо За болотного есть нормальные игроки.

      1
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      Рейтинг: +3767

      polt 2 часа назад

      Дзюбу отстегнули.

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      Рейтинг: +13847

      vladimir-7 > polt 2 часа назад

      Давно пора.

      2
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      Рейтинг: +150

      аларм дубль2 > polt 1 час назад

      А ЗА ЧТО ЕГО?НИ ЗАБИВАЕТ И И УСТАЛ!

      1
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