Черчесов: «Состав на ноябрьские матчи объявим завтра. Там есть Антон Заболотный»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов анонсировал объявление состава команды на ноябрьские матчи. По словам специалиста, будет как минимум один дебютант.

«Завтра, 2 ноября, объявим состав. Будет один-два новых футболиста. Да, в составе будет Антон Заболотный.

В составе команды средние футболисты? Для вас они средние, а для меня – мои. Стараемся выжать из них максимум. Вызываем тех или иных. Игроки знают, что мы в них верим. У них есть плюсы, есть минусы. На критике концентрируемся меньше», – сказал тренер в эфире «Матч ТВ».