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  • Черчесов: «Состав на ноябрьские матчи объявим завтра. Там есть Антон Заболотный»

Черчесов: «Состав на ноябрьские матчи объявим завтра. Там есть Антон Заболотный»

1 ноября 2020, 12:11
14

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов анонсировал объявление состава команды на ноябрьские матчи. По словам специалиста, будет как минимум один дебютант.

«Завтра, 2 ноября, объявим состав. Будет один-два новых футболиста. Да, в составе будет Антон Заболотный.

В составе команды средние футболисты? Для вас они средние, а для меня – мои. Стараемся выжать из них максимум. Вызываем тех или иных. Игроки знают, что мы в них верим. У них есть плюсы, есть минусы. На критике концентрируемся меньше», – сказал тренер в эфире «Матч ТВ».

  • 12 ноября россияне проведут товарищеский матч против Молдавии.
  • Затем – два матча Лиги наций против Турции и Сербии.
  • Россия лидирует в группе Лиги наций.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Россия Сочи Заболотный Антон Черчесов Станислав
Комментарии (14)
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polt
1604222571
Дзюбу отстегнули.
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vladimir-7
1604223039
Смотрю комментарии гл. тренера и уже не удивляюсь, какой же он дурак, выбор игрока по принципу гол забил и в сборную, а достойных не видит. Тренерский штаб выбирает, а он утверждает, объявляют состав сборной, болельщики комментируют и предлагают нормальных претендентов и их вводят в состав, вот так, в основном, и формируется состав сборной. Поиска игроков не ведется.
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rash1959
1604223043
Замена одного полена на другое бревно.
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NewLife
1604225884
Совсем усатый сбрендил.
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Romantic2010
1604226086
Интересно, вызовет ли двух братьев разом. Хочется увидеть их вместе на поле) Всё таки и тот и тот играли уже в лиге чемпионов и тот и тот в ней забивали...=)
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Дедуктор
1604230732
Антоху взял это правильно. Столб? Столб! А еще и бегает резво. Сальто делает. Пешеходу Дзюбе с подонком-ныряльщиком Соболем это недоступно. В натуре.
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Красногорск_Фан
1604238065
В Сочах Заболотный играет лучше. Соболев за последние 2-3 тура не искрил. Дзюба устал. Из троих кто то наберется в оптимальной форме на 3 матча...
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житель СПб
1604253710
Не верю я в Заболотного. Насмотрелись на него в Зените. Уровень - очень средний. Нет творческого мышления. Что он может и будет делать в сборной - не представляю. Лучше бы взяли на разгон кого-то из качественной молодежи!
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BRO_football
1604264950
Эх, раньше все смеялись над Заболотным, мемы с ним делали. А теперь его в сборную вызывают. Совсем всё плохо в российском футболе?
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zigbert
1604318135
Готовит замену Дзюбе.
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