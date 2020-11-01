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  • Глава «Уфы» Мурзагулов – после поражения от «Урала»: «Ничего другого от Москалева не ждали. Спасибо всем, кто его назначил»

Глава «Уфы» Мурзагулов – после поражения от «Урала»: «Ничего другого от Москалева не ждали. Спасибо всем, кто его назначил»

1 ноября 2020, 14:39
5

Ростислав Мурзагулов, председатель совета директоров «Уфы», не согласен с решением судьи назначить пенальти в матче 13-го тура РПЛ против «Урала» (1:2). У гостей дубль оформил Эрик Бикфалви.

– Есть ли понимание, что делать?

– Играть в футбол и выигрывать. Считаю, что в матче с «Уралом» мы на поражение не наиграли. Играли неплохо. Думаю, где-то не повезло, где-то не залетело, а у «Урала» оба подхода закончились голами.

Победный гол нам забили после пенальти, такие одиннадцатиметровые можно давать по пять в каждом матче. Конечно, от Владимира Москалева мы ничего другого и не ждали. Спасибо всем, кто его назначил на этот матч.

  • «Уфа» идет в таблице последней.
  • Безвыигрышная серия команды в чемпионате составляет 11 матчей.
  • В следующем туре «Уфа» сыграет с «Сочи» (6 ноября).

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Уфа Урал Москалев Владимир
Комментарии (5)
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grroznyi85
1604232131
Ахахах. Этот клоун опять на судью жалуется. Горбатого могила исправит
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garet12222
1604235986
если уж это не нарушение, то каким оно должно быть для пенальти? ногу отрывать игроку соперника?
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Ганнибал Лектор
1604238529
В этом матче если кому и жаловаться на Москалева, так это Уралу. Все спорные моменты свистелись в пользу башкир. Желтая Аугустыняку - абсурд. Он бы и пеналь не поставил, если бы не вмешались из ВАР. Кстати, после фола Карпа, за который назначили пеналь, Герасимова с поля унесли. По 5 за матч? Я знаю, в чем проблема Уфы - их руководство не понимает, чем футбол от вольной борьбы отличается.
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Бухбух
1604241289
По чесноку, в ворота Уфы еще один пенальти не назначили в первом тайме за фол на Бикфалви, когда защитник его за майку потянул в штрафной, сам упал и штрафной дали в пользу Уфы.
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Spinorr
1604308172
Гендиректор, тренер плюс пяток добротных футболистов покинули команду: играть некому, тренер новый, ну и что остается, только на судей пенять. Жаль Уфу, хорошая была команда с Евсеевым.
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