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    Глава «Уфы» Мурзагулов – после поражения от «Урала»: «Ничего другого от Москалева не ждали. Спасибо всем, кто его назначил»

    Ростислав Мурзагулов, председатель совета директоров «Уфы», не согласен с решением судьи назначить пенальти в матче 13-го тура РПЛ против «Урала» (1:2). У гостей дубль оформил Эрик Бикфалви.

    – Есть ли понимание, что делать?

    – Играть в футбол и выигрывать. Считаю, что в матче с «Уралом» мы на поражение не наиграли. Играли неплохо. Думаю, где-то не повезло, где-то не залетело, а у «Урала» оба подхода закончились голами.

    Победный гол нам забили после пенальти, такие одиннадцатиметровые можно давать по пять в каждом матче. Конечно, от Владимира Москалева мы ничего другого и не ждали. Спасибо всем, кто его назначил на этот матч.

    • «Уфа» идет в таблице последней.
    • Безвыигрышная серия команды в чемпионате составляет 11 матчей.
    • В следующем туре «Уфа» сыграет с «Сочи» (6 ноября).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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