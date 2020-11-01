Глава «Уфы» Мурзагулов – после поражения от «Урала»: «Ничего другого от Москалева не ждали. Спасибо всем, кто его назначил»

Ростислав Мурзагулов, председатель совета директоров «Уфы», не согласен с решением судьи назначить пенальти в матче 13-го тура РПЛ против «Урала» (1:2). У гостей дубль оформил Эрик Бикфалви.

– Есть ли понимание, что делать?

– Играть в футбол и выигрывать. Считаю, что в матче с «Уралом» мы на поражение не наиграли. Играли неплохо. Думаю, где-то не повезло, где-то не залетело, а у «Урала» оба подхода закончились голами.

Победный гол нам забили после пенальти, такие одиннадцатиметровые можно давать по пять в каждом матче. Конечно, от Владимира Москалева мы ничего другого и не ждали. Спасибо всем, кто его назначил на этот матч.