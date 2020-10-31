Бензема и Винисиус восемь раз обменялись мячом за 30 минут игры с «Уэской». Ранее француз просил не пасовать бразильцу

Нападающие мадридского «Реала» Карим Бензема и Винисиус Жуниор совместно провели в матче восьмого тура Примеры против «Уэски» (4:1) 30 минут. За это время они отдали пас друг другу восемь раз.

На этот факт обратили внимание потому, что на неделе во время матча Лиги чемпионов Бензема просил партнера не отдавать мяч Винисиусу, так как, по мнению француза, он вредит командным действиям.