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  • Бензема и Винисиус восемь раз обменялись мячом за 30 минут игры с «Уэской». Ранее француз просил не пасовать бразильцу

Бензема и Винисиус восемь раз обменялись мячом за 30 минут игры с «Уэской». Ранее француз просил не пасовать бразильцу

31 октября 2020, 20:43
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Нападающие мадридского «Реала» Карим Бензема и Винисиус Жуниор совместно провели в матче восьмого тура Примеры против «Уэски» (4:1) 30 минут. За это время они отдали пас друг другу восемь раз.

На этот факт обратили внимание потому, что на неделе во время матча Лиги чемпионов Бензема просил партнера не отдавать мяч Винисиусу, так как, по мнению француза, он вредит командным действиям.

  • «Реал» лидирует в Примере.
  • Бензема в матче с «Уэской» поучаствовал в трех голах.
  • Вышедший на замену на 61-й минуте Винисиус результативными действиями не отметился.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Франция. Лига 1 Реал Уэска Бензема Карим Винисиус
Комментарии (1)
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Cules2013
1604215906
страдают фигнёй журналисты - ничего нового
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