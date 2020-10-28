Бензема во время матча с «Боруссией» М просил Менди не пасовать одному из партнеров. Он мог иметь в виду Винисиуса

не верю, винисиус стоит прямо рядом с ними можно сказать .Не ужели бензема такое чмо что обсуждал такое втихаря стоят почти перед вини?
RMC Sport опубликовал видеозапись, где нападающий «Реала» Карим Бензема в перерыве матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Боруссии» М (2:2) просит Ферлана Менди не давать пас одному из партнеров. Источник предполагает, что француз имел в виду Винисиуса.
«Он делает что угодно. Не играйте с ним, он против нас», – сказал Бензема Менди.
- К 87-й минуте «Реал» уступал 0:2, но сыграл в итоге вничью.
- Винисиуса заменили на 70-й минуте.
- «Реал» идет в группе последним.
Benzema : «Il fait n'importe quoi. Joue pas avec lui, il joue contre nous» https://t.co/xrNQ10PNuK pic.twitter.com/wLF132tV1f— RMC Sport (@RMCsport) October 28, 2020