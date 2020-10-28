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    Бензема во время матча с «Боруссией» М просил Менди не пасовать одному из партнеров. Он мог иметь в виду Винисиуса

    RMC Sport опубликовал видеозапись, где нападающий «Реала» Карим Бензема в перерыве матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Боруссии» М (2:2) просит Ферлана Менди не давать пас одному из партнеров. Источник предполагает, что француз имел в виду Винисиуса.

    «Он делает что угодно. Не играйте с ним, он против нас», – сказал Бензема Менди.

    • К 87-й минуте «Реал» уступал 0:2, но сыграл в итоге вничью.
    • Винисиуса заменили на 70-й минуте.
    • «Реал» идет в группе последним.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер RMC Sport

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    Сегодня, 13:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10020

      DeStar 24 минуты назад

      не верю, винисиус стоит прямо рядом с ними можно сказать .Не ужели бензема такое чмо что обсуждал такое втихаря стоят почти перед вини?

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