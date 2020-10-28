Бензема во время матча с «Боруссией» М просил Менди не пасовать одному из партнеров. Он мог иметь в виду Винисиуса

RMC Sport опубликовал видеозапись, где нападающий «Реала» Карим Бензема в перерыве матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Боруссии» М (2:2) просит Ферлана Менди не давать пас одному из партнеров. Источник предполагает, что француз имел в виду Винисиуса.

«Он делает что угодно. Не играйте с ним, он против нас», – сказал Бензема Менди.

К 87-й минуте «Реал» уступал 0:2, но сыграл в итоге вничью.

Винисиуса заменили на 70-й минуте.

«Реал» идет в группе последним.