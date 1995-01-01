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    Венгер: «Европейская Суперлига разрушит АПЛ»

    Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер выступил с жесткой критикой европейской Суперлиги, в разработке которой принимают участие крупнейшие клубы Европы.

    «АПЛ прямо сейчас – самая крупная лига мира. Другим лигам это не нравятся, и они хотят уничтожить это преимущество.

    Они добьются своего, если организуют Суперлигу. Она точно разрушит Премьер-лигу», – сказал Венгер в интервью Sky Sports.

    • В декабре 2019 года президент «Реала» Флорентино Перес предложил создать европейскую Суперлигу с 40 клубами.
    • Football Leaks сообщал, что Суперлига будет состоять из 16 команд, из которых 11 будут участвовать 20 лет без риска вылета.

    Венгер: «Нужно избавиться от Лиги наций, а чемпионаты мира и Европы проводить раз в два года»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 10:09
    Комментарии2
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      Рейтинг: +9784

      alarm 1 час назад

      что ещё придумают? может как в оскаре, чтобы претендовать на который с 2024, нужно понабрать в фильм всяких разных? типа, в команде должно быть не менее 40% зулусов, дезеувов, транссексуалов, дцп-шников, опционально один китаец. короче примерно как в спартаке сейчас. и тогда клуб получит право заявиться на турнир?

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      Рейтинг: +749

      FaTeK1945ru 1 час назад

      ...будет здорово,если проект продвинут!!!

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