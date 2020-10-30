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Венгер: «Европейская Суперлига разрушит АПЛ»

30 октября 2020, 10:09
4

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер выступил с жесткой критикой европейской Суперлиги, в разработке которой принимают участие крупнейшие клубы Европы.

«АПЛ прямо сейчас – самая крупная лига мира. Другим лигам это не нравятся, и они хотят уничтожить это преимущество.

Они добьются своего, если организуют Суперлигу. Она точно разрушит Премьер-лигу», – сказал Венгер в интервью Sky Sports.

  • В декабре 2019 года президент «Реала» Флорентино Перес предложил создать европейскую Суперлигу с 40 клубами.
  • Football Leaks сообщал, что Суперлига будет состоять из 16 команд, из которых 11 будут участвовать 20 лет без риска вылета.

Венгер: «Нужно избавиться от Лиги наций, а чемпионаты мира и Европы проводить раз в два года»

Источник: Sky Sports
Европа Венгер Арсен
Комментарии (4)
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FaTeK1945ru
1604044575
...будет здорово,если проект продвинут!!!
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DeStar
1604057309
А мне также проект не нравится. Потому что он окончательно возвысит топ клубы, и остальные станут неконкурентными, от слова вообще. это как если все богачи уедут жить в другую страну и останутся одни бедняки - жалко зрелище будет. Хотят сделать для того, чтобы богатые богатели дальше, все как в жизни. Нахрена им игры типа реал - осасуна, когда можно играть с арсеналом ,баварией, псж и ювентусом каждый месяц. Тогда и лч нахрен не нужна, потому что станет не интересна. а ЛЕ превратится в такое г, что типа ференцварош - риека будет топ матчем.
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Максим2712
1604057618
А ни чё, что Суперлига так же разрушит чемпы и в других топ-5 лигах? Так-то середняки в АПЛ сильнее, чем в Испании, Германии или Италии. В этих лигах почти все держится на грандах, а значит АПЛ от этого только сильнее превзойдёт другие чемпы
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