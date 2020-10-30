Венгер: «Европейская Суперлига разрушит АПЛ»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер выступил с жесткой критикой европейской Суперлиги, в разработке которой принимают участие крупнейшие клубы Европы.

«АПЛ прямо сейчас – самая крупная лига мира. Другим лигам это не нравятся, и они хотят уничтожить это преимущество.

Они добьются своего, если организуют Суперлигу. Она точно разрушит Премьер-лигу», – сказал Венгер в интервью Sky Sports.

В декабре 2019 года президент «Реала» Флорентино Перес предложил создать европейскую Суперлигу с 40 клубами.

предложил создать европейскую Суперлигу с 40 клубами. Football Leaks сообщал, что Суперлига будет состоять из 16 команд, из которых 11 будут участвовать 20 лет без риска вылета.

Венгер: «Нужно избавиться от Лиги наций, а чемпионаты мира и Европы проводить раз в два года»