Венгер: «Европейская Суперлига разрушит АПЛ»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер выступил с жесткой критикой европейской Суперлиги, в разработке которой принимают участие крупнейшие клубы Европы.
«АПЛ прямо сейчас – самая крупная лига мира. Другим лигам это не нравятся, и они хотят уничтожить это преимущество.
Они добьются своего, если организуют Суперлигу. Она точно разрушит Премьер-лигу», – сказал Венгер в интервью Sky Sports.
- В декабре 2019 года президент «Реала» Флорентино Перес предложил создать европейскую Суперлигу с 40 клубами.
- Football Leaks сообщал, что Суперлига будет состоять из 16 команд, из которых 11 будут участвовать 20 лет без риска вылета.
Венгер: «Нужно избавиться от Лиги наций, а чемпионаты мира и Европы проводить раз в два года»
Источник: Sky Sports