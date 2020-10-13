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  • Венгер: «Нужно избавиться от Лиги наций, а чемпионаты мира и Европы проводить раз в два года»

Венгер: «Нужно избавиться от Лиги наций, а чемпионаты мира и Европы проводить раз в два года»

13 октября 2020, 08:39
22

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер раскритиковал формат Лиги наций и предложил чаще проводить чемпионаты мира и Европы.

«Нужно избавиться от Лиги наций и проводить турниры, которые будут понятны всем. Спросите людей на улицах, что такое Лига наций. Мало кто сможет объяснить.

Нужно отказаться от проведения таких мероприятий. Чемпионат мира и чемпионат Европы раз в два года – то, что нужно для современного футбола.

На восприятие турниров это не повлияет. Лигу чемпионов люди смотрят каждый год», – сказал Венгер в интервью Bild.

  • Венгер – глава департамента ФИФА по развитию мирового футбола.

Источник: Evening Standard
Чемпионат Европы Венгер Арсен
Комментарии (22)
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vladimir-7
1602568659
Правильно. Не нужна эта Лига наций, а вот чемпионат мира и чемпионат Европы действительно надо проводить раз в два года.
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Tsigan
1602569350
Я уже сам запутался где лига наций и где товарищеский матч.
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SPACE TRUCKIN
1602569964
лига наций самый непонятный турнир...
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Давид59
1602571402
Как зритель я за. А был бы футболистом - не знаю. Каждый год летом - либо ЧМ либо ЧЕ. Получается топ футболисты совсем без отпуска
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paracetamol
1602571797
Согласен. Лига наций - чушь, придуманная в чиновных кабинетах!
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karinafarafontew
1602572467
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Cules2013
1602572866
Предлагаю ещё проще сделать - просто отменить Лигу Наций) И жить, как раньше жили с ЧМ и ЧЕ. А товарняки пусть каждая сборная катает с кем хочет и когда хочет. Раз в 2 года ЧМ и ЧЕ - это часто, сборные увязнут в бесконечных отборочных матчах. Формально и так раз в 2 года у нас ЧМ и ЧЕ чередуются.
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Из Твери Леха
1602577364
А он прав. Да и 4 года ждать тоже много. 2 - самое то. Хоккей вообще каждый год разыгрывается.
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аlekseу
1602578627
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САДЫЧОК
1602582902
Венгер , на старости лет чушь несёт !
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