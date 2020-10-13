Венгер: «Нужно избавиться от Лиги наций, а чемпионаты мира и Европы проводить раз в два года»

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер раскритиковал формат Лиги наций и предложил чаще проводить чемпионаты мира и Европы.

«Нужно избавиться от Лиги наций и проводить турниры, которые будут понятны всем. Спросите людей на улицах, что такое Лига наций. Мало кто сможет объяснить.

Нужно отказаться от проведения таких мероприятий. Чемпионат мира и чемпионат Европы раз в два года – то, что нужно для современного футбола.

На восприятие турниров это не повлияет. Лигу чемпионов люди смотрят каждый год», – сказал Венгер в интервью Bild.