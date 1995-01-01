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    Венгер: «Нужно избавиться от Лиги наций, а чемпионаты мира и Европы проводить раз в два года»

    Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер раскритиковал формат Лиги наций и предложил чаще проводить чемпионаты мира и Европы.

    «Нужно избавиться от Лиги наций и проводить турниры, которые будут понятны всем. Спросите людей на улицах, что такое Лига наций. Мало кто сможет объяснить.

    Нужно отказаться от проведения таких мероприятий. Чемпионат мира и чемпионат Европы раз в два года – то, что нужно для современного футбола.

    На восприятие турниров это не повлияет. Лигу чемпионов люди смотрят каждый год», – сказал Венгер в интервью Bild.

    • Венгер – глава департамента ФИФА по развитию мирового футбола.

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    Источник: Evening Standard

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    Комментарии18
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      Рейтинг: +2648

      Axe111 33 минуты назад

      Правильно

      0
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      Рейтинг: +11625

      Garrincha58 55 минут назад

      а как же тогда чемпионаты Азии Америки Африки когда их проводить я уверен многие в Южной Америки свои чемпионаты ценят больше чем европейские но то что эта Лига Наций придумана не понятно для чего это точно футбольный график и так слишком загружен особенно клубам стало тяжело выживать приходится иметь по два равноценных состава но это не каждому клубу по карману и это уже не равенство

      0
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      Рейтинг: +3

      аlekseу 58 минут назад

      Прoгнозы футбольных матчей stavka-info.ru

      -2
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      Рейтинг: +2674

      Гавроша 1 час назад

      Надо вообще от сборных избавляться.

      0
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      Рейтинг: +1993

      Из Твери Леха 1 час назад

      А он прав. Да и 4 года ждать тоже много. 2 - самое то. Хоккей вообще каждый год разыгрывается.

      2
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      Рейтинг: +5455

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Каждые два года ЧЕ и ЧМ - утопия !
      Отборочные-финал и так по кругу без продыха.
      Я так понял,что ЛН придумана вместо товарняков , так почему их проводят ? Вот где нестыковки.
      Господа из Национальных Федераций , сокращайте лиги до 18 команд, убирайте бесполезные турниры , берегите здоровье футболистов.
      Предложение Ливерпуля и МЮ очень хорошее , но боюсь в консервативной АПЛ его отвергнут.

      1
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      Рейтинг: +10627

      Cules2013 2 часа назад

      Предлагаю ещё проще сделать - просто отменить Лигу Наций) И жить, как раньше жили с ЧМ и ЧЕ. А товарняки пусть каждая сборная катает с кем хочет и когда хочет.
      Раз в 2 года ЧМ и ЧЕ - это часто, сборные увязнут в бесконечных отборочных матчах.
      Формально и так раз в 2 года у нас ЧМ и ЧЕ чередуются.

      1
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      Рейтинг: +3

      karinafarafontew 2 часа назад

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      Рейтинг: +8623

      paracetamol 2 часа назад

      Согласен. Лига наций - чушь, придуманная в чиновных кабинетах!

      2
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      Рейтинг: +4001

      Давид59 2 часа назад

      Как зритель я за. А был бы футболистом - не знаю. Каждый год летом - либо ЧМ либо ЧЕ. Получается топ футболисты совсем без отпуска

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