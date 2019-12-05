Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона
    2 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    3 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?

    The New York Times: Перес предложил создать европейскую Суперлигу с 40 клубами

    Президент «Реала» Флорентино Перес объяснил президенту ФИФА Джанни Инфантино и представителям топ-клубов Европы свое видение европейской Суперлиги, сообщает The New York Times.

    Перес считает, что Суперлига должна состоять из двух дивизионов по 20 команд. В турнире будут участвовать в основном ведущие клубы «большой пятерки» – чемпионатов Англии, Испании, Франции, Германии и Италии. Команды при этом не будут играть в своих национальных чемпионатах.

    В турнире, по замыслу Переса, будет действовать система повышения и понижения команд в классе. Некоторые клубы при этом якобы смогут удвоить свои доходы в случае участия в Суперлиге.

    В ФИФА заявили, что «одна из обязанностей президента ФИФА – выслушивать мнения заинтересованных сторон по актуальным для футбола темам».

    • В 2016 году «Бавария» рассматривала возможность отказа от выступлений в немецкой бундеслиге и Лиге чемпионов, параллельно с этим обсуждая с представителями шести других клубов создание Суперлиги.
    • Football Leaks сообщал, что Суперлига будет состоять из 16 команд, из которых 11 будут участвовать 20 лет без риска вылета.

    Новые сенсации от Football Leaks: деньги «Зенита», ЛЧ умрет, в топ-клубе есть допинг

    Источник: The New York Times

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:45
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +855

      VVadic 22 минуты назад

      Реал и Барсу серьёзно трепят в ЛаЛиге. Неужели Перес боится конкуренции???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8918

      DeStar 52 минуты назад

      Бредятина, тем более с отказом от своих чемпионатов. прикольные они конечно, решили выскочить из под руководства своих лиг, и рулить сами, сядут такие президенты топ клубов большой пятерки, реал, бавария, барса там, юве, и остальные, и будут свои планки гнуть ,грызться за бабки и так далее, а клубы которые будут в этой лиге но пониже, условная севилья, может там какая боруссия будут только хавать , ибо куда деваться.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1012

      Давид59 1 час назад

      Чушь собачья! Помню как киевское Динамо освободили от чемпионата страны (там играл дубль), чтобы разъезжать с коммерческими матчами. Они одевали то динамовские футболки, то футболки с "СССР" и "планомерно готовились". Чем это всё закончилось помните. Нельзя команды изолировать от игр с аутсайдерами - для них и их болельщиков это всегда событие и радость

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1220

      Decorhome 1 час назад

      Денежные охренели

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12904

      bset 1 час назад

      Когда такие встречи станут обыденностью, спрос только снизится. Вся прелесть дерби в том, что это редкость, событие, которого ждешь с нетерпением. Если этого в избытке, смысл теряется.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101

      mama1991 > bset 30 минут назад

      верно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +661

      MU-fanatic 1 час назад

      да *** зачем?что турниров мало или деньги **** девать некуда мрази ******!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8884

      Cules2013 1 час назад

      а, ну разумеется... чём там фигнёй всякой страдать по типу борьбы за чемпионство, квалификации в еврокубки и т.п. Так и проиграть не долго, а ещё западло играть с теми, кто ниже классом.
      С - спорт...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1427

      Бомбардиръ 1 час назад

      Бизнес, крч.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8051

      ufos73 1 час назад

      У нас такой же даун есть, тока он в госдуме сидит, псом называют...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1010

      alarm 1 час назад

      в отместку фердун предложит создать свинолигу, в которой будут соревноваться такие гранды, как спартаг и спартаг-2. ну и там всякие гонведы, сассуолы, осасуны, и чихура.

      -1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74729
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru