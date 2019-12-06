The New York Times: Перес предложил создать европейскую Суперлигу с 40 клубами

Президент «Реала» Флорентино Перес объяснил президенту ФИФА Джанни Инфантино и представителям топ-клубов Европы свое видение европейской Суперлиги, сообщает The New York Times.
Перес считает, что Суперлига должна состоять из двух дивизионов по 20 команд. В турнире будут участвовать в основном ведущие клубы «большой пятерки» – чемпионатов Англии, Испании, Франции, Германии и Италии. Команды при этом не будут играть в своих национальных чемпионатах.
В турнире, по замыслу Переса, будет действовать система повышения и понижения команд в классе. Некоторые клубы при этом якобы смогут удвоить свои доходы в случае участия в Суперлиге.
В ФИФА заявили, что «одна из обязанностей президента ФИФА – выслушивать мнения заинтересованных сторон по актуальным для футбола темам».
- В 2016 году «Бавария» рассматривала возможность отказа от выступлений в немецкой бундеслиге и Лиге чемпионов, параллельно с этим обсуждая с представителями шести других клубов создание Суперлиги.
- Football Leaks сообщал, что Суперлига будет состоять из 16 команд, из которых 11 будут участвовать 20 лет без риска вылета.
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