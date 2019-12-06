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  • The New York Times: Перес предложил создать европейскую Суперлигу с 40 клубами

The New York Times: Перес предложил создать европейскую Суперлигу с 40 клубами

6 декабря 2019, 17:45
12

Президент «Реала» Флорентино Перес объяснил президенту ФИФА Джанни Инфантино и представителям топ-клубов Европы свое видение европейской Суперлиги, сообщает The New York Times.

Перес считает, что Суперлига должна состоять из двух дивизионов по 20 команд. В турнире будут участвовать в основном ведущие клубы «большой пятерки» – чемпионатов Англии, Испании, Франции, Германии и Италии. Команды при этом не будут играть в своих национальных чемпионатах.

В турнире, по замыслу Переса, будет действовать система повышения и понижения команд в классе. Некоторые клубы при этом якобы смогут удвоить свои доходы в случае участия в Суперлиге.

В ФИФА заявили, что «одна из обязанностей президента ФИФА – выслушивать мнения заинтересованных сторон по актуальным для футбола темам».

  • В 2016 году «Бавария» рассматривала возможность отказа от выступлений в немецкой бундеслиге и Лиге чемпионов, параллельно с этим обсуждая с представителями шести других клубов создание Суперлиги.
  • Football Leaks сообщал, что Суперлига будет состоять из 16 команд, из которых 11 будут участвовать 20 лет без риска вылета.

Новые сенсации от Football Leaks: деньги «Зенита», ЛЧ умрет, в топ-клубе есть допинг

Источник: The New York Times
Европа Реал Перес Флорентино Инфантино Джанни
Комментарии (12)
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Cules2013
1575644312
а, ну разумеется... чём там фигнёй всякой страдать по типу борьбы за чемпионство, квалификации в еврокубки и т.п. Так и проиграть не долго, а ещё западло играть с теми, кто ниже классом. С - спорт...
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MU-fanatic
1575644611
да *** зачем?что турниров мало или деньги **** девать некуда мрази ******!
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bset
1575645303
Когда такие встречи станут обыденностью, спрос только снизится. Вся прелесть дерби в том, что это редкость, событие, которого ждешь с нетерпением. Если этого в избытке, смысл теряется.
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Decorhome
1575645805
Денежные охренели
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Давид59
1575645973
Чушь собачья! Помню как киевское Динамо освободили от чемпионата страны (там играл дубль), чтобы разъезжать с коммерческими матчами. Они одевали то динамовские футболки, то футболки с "СССР" и "планомерно готовились". Чем это всё закончилось помните. Нельзя команды изолировать от игр с аутсайдерами - для них и их болельщиков это всегда событие и радость
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DeStar
1575646568
Бредятина, тем более с отказом от своих чемпионатов. прикольные они конечно, решили выскочить из под руководства своих лиг, и рулить сами, сядут такие президенты топ клубов большой пятерки, реал, бавария, барса там, юве, и остальные, и будут свои планки гнуть ,грызться за бабки и так далее, а клубы которые будут в этой лиге но пониже, условная севилья, может там какая боруссия будут только хавать , ибо куда деваться.
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VVadic
1575648359
Реал и Барсу серьёзно трепят в ЛаЛиге. Неужели Перес боится конкуренции???
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Milaninho
1575655499
Вот это дичь
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m40
1575655632
Еще лет 20 назад была такая идея от g-14. Ради них реформировали лч, недавно еще дали некоторые преференции. Но, походе, денежные мешки своего добьются, трудно остановить глобализацию. Понятно, что Юве, ПСЖ и Баварии стало скучно, но выходить из своих чемпионатов как то тоже неправильно...полагаю остальные избранные это испанское трио и топ 6 Англии
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Hektor 84
1575757670
Перес что то не то курит.
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