Жота забил 10-тысячный гол «Ливерпуля»

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота отличился в матче 2-го тура группового этапа Лги чемпионов с «Мидтъюлландом» (2:0).
Португальский футболист стал автором 10-тысячного гола в истории «Ливерпуля» во всех соревнованиях.
- Первый гол в истории «Ливерпуля» забил Джок Смит – в сентябре 1892 года он отличился в матче лиги Ланкашира.
- «Ливерпуль» лидирует в группе D с шестью очками.
- Следующий матч команды Клоппа в Лиге чемпионов – 3 ноября с «Аталантой» Миранчука.
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Источник: твиттер «Ливерпуля»