Гендиректор «Ротора»: «В наших матчах с «большими» командами судьи слишком много ошибаются в их пользу»

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский прокомментировал претензии клуба к работе судейской бригады во главе с Сергеем Ивановым в матче 12-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:1).

«Несмотря на победу, мы считаем, что судейская бригада допустила ряд грубых ошибок, которые могли повлиять на итоговый результат матча. К сожалению, с самого начала чемпионата в наших матчах с «большими» командами судьи слишком много ошибаются в пользу наших соперников. В матче с «Зенитом» был спорный офсайд Дзюбы, а в матче со «Спартаком» в ЭСК признали ошибочность решения о назначении пенальти в наши ворота.

Вот и по субботней игре с «Локомотивом» у нас есть вопросы как к назначенному в наши ворота пенальти, так и к грубым действиям защитников «Локомотива», которые остались безнаказанными. Речь об эпизодах, в которых сначала Зурико разбили нос в борьбе с защитником «Локомотива» Живоглядовым, а затем его же грубо остановил Мурило при выходе практически один на один. — Мы, разумеется, не можем говорить о какой-то предвзятости со стороны судейского корпуса, но тенденция настораживающая. В преддверии матча с ЦСКА, хотелось бы, чтобы данная тенденция сошла на нет», — сказал Рекечинский.

Сообщалось, что «Ротор» подаст жалобу на судейство в матче с «Локомотивом».