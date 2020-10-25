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  • Николич – после поражения от «Ротора»: «Возможно, кто-то уже подумал о «Баварии»

Николич – после поражения от «Ротора»: «Возможно, кто-то уже подумал о «Баварии»

25 октября 2020, 10:17
10

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвел итог матча 12-го тура РПЛ против «Ротора» (1:2). Волгоградцы победили в высшем дивизиона впервые с 2004 года.

«Возможно, кто-то уже подумал о «Баварии», и это, может быть, одна из причин, по которой мы сегодня не победили.

В последних матчах мы не пропускали мячи, сегодня же концентрация, желание и отношение к игре не были такими, как надо. За это футбол наказывает. Так бывает, когда работаешь не на сто процентов», – сказал серб.

  • На следующей неделе «Локомотив» в Лиге чемпионов примет «Баварию».
  • «Ротор» покинул зону вылета.
  • «Локомотив» идет в РПЛ четвертым.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Локомотив Ротор Бавария Николич Марко
Комментарии (10)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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серега кашин
1603613055
с баварией будет вообще жесть
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ajax707
1603614189
Николич, ты идиот? Сидите дома, не ездите ни куда не позорьте Россию. Да когда же вы наконец поймете, что футбол не для вас и до Европы вам как до луны
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СвинкаСправедливости
1603615854
Так сказать, привыкали, морально готовились.
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raritet
1603620235
Ничего страшного. Выиграете у Баварии, у Ротора будет возможность сказать : А мы что сделали бы с этой Баварией, попадись она нам..."
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Бухбух
1603623269
Скорее всего сам Николич перед Ротором уже думал о Баварии.
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Князев
1603624576
Для нормальной игры в команде должен быть основной состав, а новомодная ротация только мешает игрокам сосредоточиться на своей игре. Малоопытный Николич не соответствует уровню Локомотива. Гнать поганой метлой грызуна Кикнадзе и Николича. Хватит экспериментов. Наелись ДАМЫ президента.
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Korsar_03
1603626996
Ну не знаю, я как болельщик Локо даже думать боюсь о Баварии
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maygli
1603657058
Гиля опять мяч за шиворот пустил, как и в ЛЧ. Он слабое звено Локомотива. Таже ошибка не правильно занял позицию в воротах и снова поплатился.
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