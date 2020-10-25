Николич – после поражения от «Ротора»: «Возможно, кто-то уже подумал о «Баварии»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвел итог матча 12-го тура РПЛ против «Ротора» (1:2). Волгоградцы победили в высшем дивизиона впервые с 2004 года.

«Возможно, кто-то уже подумал о «Баварии», и это, может быть, одна из причин, по которой мы сегодня не победили.

В последних матчах мы не пропускали мячи, сегодня же концентрация, желание и отношение к игре не были такими, как надо. За это футбол наказывает. Так бывает, когда работаешь не на сто процентов», – сказал серб.