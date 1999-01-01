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    Николич – после поражения от «Ротора»: «Возможно, кто-то уже подумал о «Баварии»

    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвел итог матча 12-го тура РПЛ против «Ротора» (1:2). Волгоградцы победили в высшем дивизиона впервые с 2004 года.

    «Возможно, кто-то уже подумал о «Баварии», и это, может быть, одна из причин, по которой мы сегодня не победили.

    В последних матчах мы не пропускали мячи, сегодня же концентрация, желание и отношение к игре не были такими, как надо. За это футбол наказывает. Так бывает, когда работаешь не на сто процентов», – сказал серб.

    • На следующей неделе «Локомотив» в Лиге чемпионов примет «Баварию».
    • «Ротор» покинул зону вылета.
    • «Локомотив» идет в РПЛ четвертым.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ТАСС

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