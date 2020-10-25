Черчесов – Нурмагомедову: «Мужчина! Ты настоящий сын своего отца!»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поздравил бойца UFC Хабиба Нурмагомедова с победой над Джастином Гейджи. Это 29-я успешная схватка для россиянина.
«С победой! Мужчина! Ты настоящий сын своего отца», – написал Черчесов в инстаграме.
- Нурмагомедов объявил о завершении бойцовской карьеры (статистика боев – 29:0).
- В текущем году умер отец Нурмагомедова Абдулманап.
- Сборная России лидирует в группе Лиги наций.
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Источник: инстаграм Станислава Черчесова