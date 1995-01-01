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    Главные новости дня. «Спартак» предложил Тедеско новый контракт, Еськов завершил судейскую карьеру

    «Спартак» предложил Тедеско новый контракт.

    ФНЛ. «СКА-Хабаровск» в дебютном матче Юрана победил «Чертаново».

    На матче «Динамо» – «Сочи» не работает определение офсайда с VAR. Систему не смогли настроить.

    Азмун пропустит матч с «Рубином» из-за недомогания. Он изолирован от команды.

    Еськов завершил судейскую карьеру. Он был на VAR в матче «Спартак» – «Сочи».

    РПЛ. «Рубин» одержал волевую победу над «Зенитом»; чемпион по итогам дня может потерять лидерство в таблице.

    Примера. Рамос с пенальти принес «Реалу» победу над «Барселоной»; каталонцы не выиграли в третьем матче подряд.

    Эредивизие. «Аякс» забил 13 голов «Венло»; у Лассина Траоре пента-трик.

    РПЛ. «Спартак» обыграл «Краснодар» и вышел на первое место.

    РПЛ. «Локомотив» перед матчем с «Баварией» проиграл «Ротору»; волгоградцы одержали первую победу и покинули зону вылета.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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