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Главные новости дня. «Спартак» предложил Тедеско новый контракт, Еськов завершил судейскую карьеру

24 октября 2020, 23:19
1

«Спартак» предложил Тедеско новый контракт.

ФНЛ. «СКА-Хабаровск» в дебютном матче Юрана победил «Чертаново».

На матче «Динамо» – «Сочи» не работает определение офсайда с VAR. Систему не смогли настроить.

Азмун пропустит матч с «Рубином» из-за недомогания. Он изолирован от команды.

Еськов завершил судейскую карьеру. Он был на VAR в матче «Спартак» – «Сочи».

РПЛ. «Рубин» одержал волевую победу над «Зенитом»; чемпион по итогам дня может потерять лидерство в таблице.

Примера. Рамос с пенальти принес «Реалу» победу над «Барселоной»; каталонцы не выиграли в третьем матче подряд.

Эредивизие. «Аякс» забил 13 голов «Венло»; у Лассина Траоре пента-трик.

РПЛ. «Спартак» обыграл «Краснодар» и вышел на первое место.

РПЛ. «Локомотив» перед матчем с «Баварией» проиграл «Ротору»; волгоградцы одержали первую победу и покинули зону вылета.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (1)
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GoLenaStop
1603583719
Судя по результатам последних игр внутренних чемпионатов России и ЕС, команды, принимающие участие в Евротурнирах, немного не в себе. Вполне закономерно - бесконечные переезды и перелеты в условиях карантина, от любого чиха - потеря игроков и изоляция персонала, нехватка информации, средств и постоянная нервозность... Это очень тяжело в современной обстановке. Ребята, держитесь! Всем нам надо держаться вместе. И на футбольном спортивном поприще тоже. Спорт вообще, в том числе и игра ногами в мяч (в переводе на англ.- football) сильнее любого вируса! С.ув.
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