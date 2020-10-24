РПЛ. «Рубин» одержал волевую победу над «Зенитом»; чемпион по итогам дня может потерять лидерство в таблице

Чемпион России не справился с «Рубином». Победный мяч у гостей забил Дарко Йевтич.

«Зенит» потерпел второе поражение за неделю. По итогам игрового дня на первое место в таблице РПЛ может выйти «Спартак» – для этого москвичам нужно не проиграть в Краснодаре.

Чемпионат России. РПЛ. 12-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Рубин (Казань) – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Ерохин, 26; 1:1 – Деспотович, 43; 1:2 – Йевтич, 69.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Сантос, Ловрен, Оздоев (Кузяев, 70), Ерохин, Барриос (Круговой, 71), Вендел (Мостовой, 81), Дзюба, Дриусси (Сутормин, 71).

«Рубин»: Дюпин, Бегич, Уремович, Старфельт, Шатов, Бакаев (Зуев, 79), Самошников, Кварацхелия (Зотов, 90+3), Йевтич (Тарасов, 85), Хван, Деспотович.

Предупреждения: Кузяев, 87; Ракицкий, 90+4 – Уремович, 25.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ