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РПЛ. «Рубин» одержал волевую победу над «Зенитом»; чемпион по итогам дня может потерять лидерство в таблице

24 октября 2020, 18:20
161

Чемпион России не справился с «Рубином». Победный мяч у гостей забил Дарко Йевтич.

«Зенит» потерпел второе поражение за неделю. По итогам игрового дня на первое место в таблице РПЛ может выйти «Спартак» – для этого москвичам нужно не проиграть в Краснодаре.

Чемпионат России. РПЛ. 12-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Рубин (Казань) – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Ерохин, 26; 1:1 – Деспотович, 43; 1:2 – Йевтич, 69.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Сантос, Ловрен, Оздоев (Кузяев, 70), Ерохин, Барриос (Круговой, 71), Вендел (Мостовой, 81), Дзюба, Дриусси (Сутормин, 71).

«Рубин»: Дюпин, Бегич, Уремович, Старфельт, Шатов, Бакаев (Зуев, 79), Самошников, Кварацхелия (Зотов, 90+3), Йевтич (Тарасов, 85), Хван, Деспотович.

Предупреждения: Кузяев, 87; Ракицкий, 90+4 – Уремович, 25.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин
Комментарии (161)
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aleks 265814
1603553127
Рубин молодцы вдули бомжикам так держать.Семак тренер дно
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faten
1603553431
Все таки Леня С это тренер! собрал команду с бора по сосенке а Семак это физрук! вот и вся разница и счет на табло1
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JTherry
1603553513
отличная победа при классной игре, поздравляю Рубин! если бы все свои 100-%ные моменты использовали счет был бы неприличным (5:1)...
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Zenit2312
1603553560
Спасибо Рубин!!!!!!
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KPCC-SPB
1603553674
стыдно за Зенит, позор!
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Рубинище
1603553722
Браво. Красавцы. Счет должен быть крупнее минимум 3 или 4- один. Как Зуев не забил. Судейство дно. Зенитовцы били локтем, сносили и ни чего, даже штрафного не давали. Зенит ничего не создал, кроме стандарта- чемпионы плюшевые..А Рубин Молодцы-оч. порадовали
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Mister_Tomsk
1603554430
мне кажется или вся россия была за рубин кроме питера?) с победой казань!
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Мага 13
1603554474
но Рубин конечно красавчики, Слуцкий пришёлся в Казани ко двору, поставил игру команде, с победой!
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Zenit2312
1603554648
Что за день такой прекрасный !!!! Сочи в минус Зенит в минус!!!!!
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Zenit2312
1603558474
Молодцы казанцы! Наказали никчёмную и бесполезную селекционную службу Зенита! Ни одного воспитанника молодого в составе полезного! С такими деньгами ,возможностями надо в каждой деревне,селе ,посёлке выискивать таланты при такой огромной территории! Есть однозначно таланты в глубинке. Но нет возможностей у родителей дать спортивное образование чаду! А у нас берут по принципу мальчик хочет папа заплатит- а то что мальчик не может играть но хочет быть в зените всем насрать !!!!!! Главное бабки!!!!!!!!!!!!! Вся наша страна - это ***.кая коррупция!!!!!
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