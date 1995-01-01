Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    2 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    3 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?

    РПЛ. «Рубин» одержал волевую победу над «Зенитом»; чемпион по итогам дня может потерять лидерство в таблице

    Чемпион России не справился с «Рубином». Победный мяч у гостей забил Дарко Йевтич.

    «Зенит» потерпел второе поражение за неделю. По итогам игрового дня на первое место в таблице РПЛ может выйти «Спартак» – для этого москвичам нужно не проиграть в Краснодаре.

    Чемпионат России. РПЛ. 12-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Рубин (Казань) – 1:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Ерохин, 26; 1:1 – Деспотович, 43; 1:2 – Йевтич, 69.

    «Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Сантос, Ловрен, Оздоев (Кузяев, 70), Ерохин, Барриос (Круговой, 71), Вендел (Мостовой, 81), Дзюба, Дриусси (Сутормин, 71).

    «Рубин»: Дюпин, Бегич, Уремович, Старфельт, Шатов, Бакаев (Зуев, 79), Самошников, Кварацхелия (Зотов, 90+3), Йевтич (Тарасов, 85), Хван, Деспотович.

    Предупреждения: Кузяев, 87; Ракицкий, 90+4 – Уремович, 25.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:20
    Комментарии135
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2136

      neim 1 минуту назад

      С такой игрой Зенит может не только лидерство в таблице потерять, а нечто большее 😀😀😀 !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +594

      qawzsexdr 8 минут назад

      Пиршество хейтеров, но проиграли по делу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2136

      neim 8 минут назад

      Вот так фокус покус. А я даже и не смотрел эту игру, увлекся Барселоной и Реалом. Слуцкому респект, а для Спартака дополнительный стимул ! ⚽⚽⚽

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1630

      PAREVG. 9 минут назад

      Молодцы Казанцы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      С победой!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +931

      alll-333 13 минут назад

      Зенит видимо "устал" от "искромётной" игре в в лиге чемпионов...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1786

      Александ1982 16 минут назад

      Рубин красавчик!! Спасибо парни !!успехов и дальше!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1524

      CSKA57 16 минут назад

      Зенит еще от от поражения в ЛЧ не отошел, а тут новая напасть...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1758

      kazak161 16 минут назад

      Слуцкий молодец взбодрил Рубин, с победой Казань!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +931

      alll-333 17 минут назад

      Приятно удивил Рубин. С победой!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4298

      SPACE TRUCKIN 18 минут назад

      опустили чемпиона второй раз подряд...может спеси поубавится...

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80045
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru