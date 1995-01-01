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    Азмун пропустит матч с «Рубином» из-за недомогания. Он изолирован от команды

    Стала известна причина отсутствия нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в заявке на матч 12-го тура РПЛ против «Рубина».

    «После выходного Сердар Азмун почувствовал лeгкое недомогание. Решением тренерского штаба игрок был изолирован и отстранeн от участия в тренировочном процессе и подготовки к матчу с «Рубином» до получения результатов теста на COVID-19», – сообщили в пресс-службе петербургского клуба.

    • Матч «Зенит» – «Рубин» начнется в 16:30 по московскому времени.
    • Со стартовыми составами на игру можно ознакомиться здесь.
    • В этом сезоне Азмун забил шесть голов и сделал один ассист в 13 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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