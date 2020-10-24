Азмун пропустит матч с «Рубином» из-за недомогания. Он изолирован от команды

Стала известна причина отсутствия нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в заявке на матч 12-го тура РПЛ против «Рубина».
«После выходного Сердар Азмун почувствовал лeгкое недомогание. Решением тренерского штаба игрок был изолирован и отстранeн от участия в тренировочном процессе и подготовки к матчу с «Рубином» до получения результатов теста на COVID-19», – сообщили в пресс-службе петербургского клуба.
- Матч «Зенит» – «Рубин» начнется в 16:30 по московскому времени.
- Со стартовыми составами на игру можно ознакомиться здесь.
- В этом сезоне Азмун забил шесть голов и сделал один ассист в 13 матчах.
Источник: «Чемпионат»