Семак на матч с «Рубином» выпустит с первых минут Вендела и Дзюбу; у казанцев сыграют Шатов, Бакаев и Хвича

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Рубина» на очный матч 12-го тура РПЛ.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Сантос, Ловрен, Оздоев, Ерохин, Барриос, Вендел, Дзюба, Дриусси.
«Рубин»: Дюпин, Бегич, Уремович, Старфельт, Шатов, Бакаев, Самошников, Кварацхелия, Йевтич, Хван, Деспотович.
- Матч состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».
- Начало – в 16:30 по московскому времени.
- По итогам 11 туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, «Рубин» – девятое.
Источник: Официальный сайт РПЛ