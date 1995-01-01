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    Тест: угадай стадион по фото со спутника

    Семак на матч с «Рубином» выпустит с первых минут Вендела и Дзюбу; у казанцев сыграют Шатов, Бакаев и Хвича

    Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Рубина» на очный матч 12-го тура РПЛ.

    «Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Сантос, Ловрен, Оздоев, Ерохин, Барриос, Вендел, Дзюба, Дриусси.

    «Рубин»: Дюпин, Бегич, Уремович, Старфельт, Шатов, Бакаев, Самошников, Кварацхелия, Йевтич, Хван, Деспотович.

    • Матч состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».
    • Начало – в 16:30 по московскому времени.
    • По итогам 11 туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, «Рубин» – девятое.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +426

      vla4839 27 минут назад

      Нет в составе Азмуна - лентяя и явно не бойца ,который бы выкладывался на полную. Хорошо бы от него избавиться. А ещё бы куда-то пристроить трамоподверженного Малкома-ошибку селекционной службы Зенита.

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      Рейтинг: +1720

      волчарик 33 минуты назад

      Небольшая ротация уже хорошо.

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      Рейтинг: +18668

      Боцман59rus 45 минут назад

      У Дзюба компромат на Семака?

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      Рейтинг: +426

      vla4839 > Боцман59rus 25 минут назад

      Семака ,к сожалению,трудно скомпрометировать,а надо бы.

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      Рейтинг: +5218

      САДЫЧОК 53 минуты назад

      Вендел-хорош ! Дзюба-очень плох !

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      Рейтинг: +426

      vla4839 > САДЫЧОК 25 минут назад

      Пока рано что-то говорить,не проявился

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