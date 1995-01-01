На матче «Динамо» – «Сочи» не работает определение офсайда с VAR. Систему не смогли настроить

Система VAR на матче 12-го тура РПЛ между «Динамо» и «Сочи» работает неполноценно.

По словам комментатора встречи Александра Неценко, видеоповторы не функционируют в части определения офсайда.

Систему не успели настроить до стартового свистка – в процессе возникли проблемы с наложением офсайдных линий.

По состоянию на 32-ю минуту «Динамо» обыгрывает «Сочи» со счетом 2:1.