На матче «Динамо» – «Сочи» не работает определение офсайда с VAR. Систему не смогли настроить

Вот , что нужно , чтобы команда стала сильнее ?-Правильно -назначить нормального иностранного тренера ! Страшно подумать , если бы Зенит назначил сильного тренера !
Система VAR на матче 12-го тура РПЛ между «Динамо» и «Сочи» работает неполноценно.
По словам комментатора встречи Александра Неценко, видеоповторы не функционируют в части определения офсайда.
Систему не успели настроить до стартового свистка – в процессе возникли проблемы с наложением офсайдных линий.
По состоянию на 32-ю минуту «Динамо» обыгрывает «Сочи» со счетом 2:1.