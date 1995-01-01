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    На матче «Динамо» – «Сочи» не работает определение офсайда с VAR. Систему не смогли настроить

    Система VAR на матче 12-го тура РПЛ между «Динамо» и «Сочи» работает неполноценно.

    По словам комментатора встречи Александра Неценко, видеоповторы не функционируют в части определения офсайда.

    Систему не успели настроить до стартового свистка – в процессе возникли проблемы с наложением офсайдных линий.

    По состоянию на 32-ю минуту «Динамо» обыгрывает «Сочи» со счетом 2:1.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 14:32
    Комментарии5
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      Рейтинг: +5218

      САДЫЧОК 50 минут назад

      Вот , что нужно , чтобы команда стала сильнее ?-Правильно -назначить нормального иностранного тренера ! Страшно подумать , если бы Зенит назначил сильного тренера !

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      Рейтинг: +18668

      Боцман59rus 1 час назад

      Наблюдая за убогой игрой бомжатника, Газпром опасается даже Динамо, но думаю южному недоклубу все равно ничего не светит.Надеюсь Рубин не подведет, удачи Лёне в питере

      1
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      Рейтинг: +4421

      Томик 1 час назад

      Похоже там и VAR не работает. Мевле на Грулёве пенальти простили. Даже не знаю, как там надо повторы смотреть, чтобы не увидеть.

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      Рейтинг: +1410

      Romio-xxx 1 час назад

      И все-таки она наша-наша ....

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      Рейтинг: +1962

      FENIX-SL 2 часа назад

      АХАХУКХАХУКХАХАУКХАХУКХАХУАХХАХАХАХАХА
      РОССИЯ!

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