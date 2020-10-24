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РПЛ. «Спартак» обыграл «Краснодар» и вышел на первое место

24 октября 2020, 20:55
219

«Спартак» вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. В очередном туре москвичи справились с участником Лиги чемпионов.

Краснодарцы идут на восьмом месте. На следующей неделе они примут «Челси».

Защитник «Спартака» Георгий Джикия получил травму.

Чемпионат России. РПЛ. 12-й тур

Краснодар – Спартак (Москва) – 1:3 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Понсе, 13; 0:2 – Мозес, 33; 1:2 – Сабуа, 59; 1:3 – Ларссон, 82.

«Краснодар»: Сафонов, Смольников, Газинский, Чернов, Мартынович, Рамирес, Ионов, Сперцян (Уткин, 46), Кайо, Вилена (Мацукатов, 85), Сулейманов (Сабуа, 57).

«Спартак»: Максименко, Джикия (Гапонов, 73), Маслов (Маркитесов, 90+3), Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев (Умяров, 73), Крал, Мозес (Ещенко, 67), Понсе (Кокорин, 68), Ларссон.

Предупреждения: Вилена, 52; Мартынович, 63; Смольников, 74 – Джикия, 48; Маслов, 65; Умяров, 84.

Удаления: Мартынович, 90+1 (вторая ж.к.) – нет.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак
Комментарии (219)
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slavа0508
1603562184
Остановись мгновенье ты прекрасно!!!!!С Победой нас парни!!!С Победой команду и тренера,,,Сегодня мы на чистом первом месте,,,,
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rash1959
1603562272
С победой всех красно – белых!!! СПАРТАКОВЦЫ, Мы лучшие! Всем здоровья.
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Мага 13
1603562446
а где-то в Питере на полу возле старенького ноутбука бьется в конвульсиях аларм, ему очень-очень стыдно сейчас))
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CSKA57
1603562955
Спартак, с заслуженной победой!
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ivany4
1603562977
КБ, с победой! С заслуженной победой!!! До красно-белой машины еще далеко, но команда строится по надежным схемам. Тедеско заявлял, что ему нужны игроки универсалы, это мы сейчас и видим. При уверенной игре, видны и явные пробелы. Мозеса хватает на один тайм. Кокорин - спящая красавица и медийный ньюсмейкер. Те, от кого завзятые "эксперты" призывали избавится, выходят на первые позиции - Крал, Понсе, Ларсен. Зобнин наше все. Айртон бегает быстрее нападающих, что вначале игры, что в конце. Удручает Бакаев. Опять жадничает, не отдает партнерам. Ну и на мой взгляд, лучший игрок - Максименко. Создал два голевых момента, и выдал 6 сейвов!!!
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Nariman27
1603563054
бомжи в соплях Москва в экстазе)))
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JTherry
1603563092
сегодня Волшебный вечер (точно такой же помню, когда в октябре Спартак разнес Севилью): зенит проиграл Рубину (!), Реал выиграл у Барсы (!), Локо слил Ротору (!), ив довершение всего, вишенкой на торте - победа Спартака в классной выездной игре над Краснодаром!!! с победой спартачи!!! мы - единоличные лидеры)))
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aleks 265814
1603563256
Для всех чмошников типа дерика и аларма ,зину вдули а Спартак на первом месте и он будет чемпионом.а зина будет сосать большую толстую конфету
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Hektor 84
1603563261
И тут у бомжей взорвался кукан! Та ваще дно разворотило! Красно-белые братья с победой!
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aleks 265814
1603565791
Теперь будем надеятся , что 1 ноября Химки зину вдуют
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