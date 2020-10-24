РПЛ. «Спартак» обыграл «Краснодар» и вышел на первое место

«Спартак» вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. В очередном туре москвичи справились с участником Лиги чемпионов.

Краснодарцы идут на восьмом месте. На следующей неделе они примут «Челси».

Защитник «Спартака» Георгий Джикия получил травму.

Чемпионат России. РПЛ. 12-й тур

Краснодар – Спартак (Москва) – 1:3 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Понсе, 13; 0:2 – Мозес, 33; 1:2 – Сабуа, 59; 1:3 – Ларссон, 82.

«Краснодар»: Сафонов, Смольников, Газинский, Чернов, Мартынович, Рамирес, Ионов, Сперцян (Уткин, 46), Кайо, Вилена (Мацукатов, 85), Сулейманов (Сабуа, 57).

«Спартак»: Максименко, Джикия (Гапонов, 73), Маслов (Маркитесов, 90+3), Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев (Умяров, 73), Крал, Мозес (Ещенко, 67), Понсе (Кокорин, 68), Ларссон.

Предупреждения: Вилена, 52; Мартынович, 63; Смольников, 74 – Джикия, 48; Маслов, 65; Умяров, 84.

Удаления: Мартынович, 90+1 (вторая ж.к.) – нет.

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