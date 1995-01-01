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    РПЛ. «Спартак» обыграл «Краснодар» и вышел на первое место

    «Спартак» вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. В очередном туре москвичи справились с участником Лиги чемпионов.

    Краснодарцы идут на восьмом месте. На следующей неделе они примут «Челси».

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия получил травму.

    Чемпионат России. РПЛ. 12-й тур

    Краснодар – Спартак (Москва) – 1:3 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Понсе, 13; 0:2 – Мозес, 33; 1:2 – Сабуа, 59; 1:3 – Ларссон, 82.

    «Краснодар»: Сафонов, Смольников, Газинский, Чернов, Мартынович, Рамирес, Ионов, Сперцян (Уткин, 46), Кайо, Вилена (Мацукатов, 85), Сулейманов (Сабуа, 57).

    «Спартак»: Максименко, Джикия (Гапонов, 73), Маслов (Маркитесов, 90+3), Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев (Умяров, 73), Крал, Мозес (Ещенко, 67), Понсе (Кокорин, 68), Ларссон.

    Предупреждения: Вилена, 52; Мартынович, 63; Смольников, 74 – Джикия, 48; Маслов, 65; Умяров, 84.

    Удаления: Мартынович, 90+1 (вторая ж.к.) – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:55
    Комментарии131
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      Рейтинг: +1868

      seth343 2 минуты назад

      Понсе и Ларсон лучшее нападение в РПЛ.

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      Рейтинг: +80054

      zigbert 3 минуты назад

      Тяжелая игра получилась для Спартака.После пропущенного мяча показалось что команда поплывет но молодцы стали искать счастье у чужих ворот. Всех с победой!!!

      2
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      Рейтинг: +2750

      m40 4 минуты назад

      Первое место, но чемпионской игры нет. Просто остальные играют еще хуже. И явного лидера в чемпионате тоже нет. По игре интереснее смотрится Краснодар, но никак не раскачается, а тут ещё травмы. Рубин симпатичен, надеюсь и дальше продолжит прогрессировать.

      1
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      Рейтинг: +12569

      derrik2000 7 минут назад

      В Telegram уже новость обсуждают: "«Спартак» предложил новый контракт главному тренеру команды Доменико Тедеско. Об этом сообщил «СЭ» генеральный директор клуба Шамиль Газизов.
      Тренер думает.
      Нынешнее соглашение Тедеско со «Спартаком» истекает в конце текущего сезона."

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5580

      Alekxei Z. 9 минут назад

      Давно уже такого отвратного тайма , в исполнении Спартака , не видел.
      Что это было умом не понять.
      Парни , наши нервы берегите !!!!
      Всех с Победой !!!
      Впереди Ростов , где тренеру хлеба не надо , дай только нам навредить. Ждём и надеемся !!!
      С Победой !!!

      3
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      Рейтинг: +1868

      seth343 > Alekxei Z. 4 минуты назад

      Полностью согласен.

      0
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      Рейтинг: +6495

      Сильвербой 12 минут назад

      Епт... так у Краснодара хз какой состав играл.... К Челси готовятся? Ну удачи!

      2
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      Рейтинг: +419

      Вальдемар IV > Сильвербой 10 минут назад

      судья забудется, результат остаентся

      0
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      Рейтинг: +482

      Dr.Metal 12 минут назад

      Скоро ЦСКА вас порвет )))

      0
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      Рейтинг: +1595

      Aston > Dr.Metal 9 минут назад

      Для начала было бы неплохо вольфсберг рвать научиться,а-то можно будет лошадкам только свое очко от натуги порвать

      3
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      Рейтинг: -10

      Nariman27 > Dr.Metal 9 минут назад

      Ну так ЦСКА это реальный соперник))) в отличии от бородатых и усатых дзюп

      0
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      Рейтинг: -10

      Nariman27 13 минут назад

      психика боярского, буланова и генки орлова нуждается в поддержке))) КБ особенно из Московии не издевайтесь))))

      4
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      Рейтинг: +5980

      GoLenaStop 14 минут назад

      Поздравляю Ротор! Вы сегодня играли, а Локомотив - бился...
      Респект Спартаку и Краснодару - очень хороший матч!
      Спасибо Рубину и Динамо!
      Зенит, тебе - откровенный неуд, шляпы свои собери и больше не раскидывай!. Не в Сочи живешь!
      А, Ростсельмаш, смотри, как все сложилось...а завтра- твой шанс!
      А удачи всем!

      6
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      Рейтинг: -120

      Спартач80 18 минут назад

      Эт самое...это опять чтоль бомжам пуканы зашивать?.....ну сколько можно-то?там же живого места нет...

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