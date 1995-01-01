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    Примера. Рамос с пенальти принес «Реалу» победу над «Барселоной»; каталонцы не выиграли в третьем матче подряд

    В Эль Класико сильнее оказался мадридский «Реал». После двух поражений подряд столичный клуб победил благодаря голу с пенальти.

    «Барселона» не победила в третьем матче Примеры подряд и идет на десятом месте. «Реал» лидирует.

    Чемпионат Испании. Примера. 7-й тур

    Барселона – Реал – 1:3 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Вальверде, 5; 1:1 – Фати, 8; 1:2 – Рамос, 63 (с пенальти); 1:3 – Модрич, 90.

    «Барселона»: Нето, Дест, Пике, Лангле, Альба (Брайтвайт, 87), Бускетс (Тринкау, 82), де Йонг, Педри (Дембеле, 82), Месси, Коутиньо, Фати (Гризманн, 82).

    «Реал»: Куртуа, Рамос, Варан, Начо (Лукас, 43), Менди, Кроос, Каземиро, Вальверде (Модрич, 69), Винисиус, Бензема, Асенсио (Родриго, 81).

    Предупреждения: Лангле, 29; Альба, 62; Месси, 90+1 – Каземиро, 19; Начо, 37.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:55
    Комментарии10
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      Рейтинг: +1265

      Marley Bob 4 минуты назад

      Оба Клуба испытывают немалые проблемы.но игра в очередной раз показала,что кризис в Барселоне намного глубже и серьезнее.

      0
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      Рейтинг: +2352

      SarJr 15 минут назад

      И опять игры никакой. А защиты, так вообще даже как понятия не существует. Пенка липовая, совершенно, но по игре реал заслуженно победил. Барса ничего кроме забросов на альбу не показала, а реал нормально, комбинационно играл, да и в защите не плох был

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      Рейтинг: +9993

      DeStar > SarJr 9 минут назад

      странно, что пьяничу не дают поиграть. Моог бы в центре что-то придумывать, забросы у него тоже хорошие, а так все на месси повесили, и в центре пасуют на месси.и в атаке его ищут, а месси нужно и там помогать и там забивать.

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      Рейтинг: +42583

      portero 18 минут назад

      Пенки конечно такие можно в каждой игре найти..... но нех за футболку хватать в своей штрафной... обидно сами могли забить раньше....

      1
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      Рейтинг: +9993

      DeStar > portero 11 минут назад

      бесят такие пенки. бредятина полная, гавно, но жаль что их реально ставят очень часто, за что ? хз,

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      Рейтинг: +1524

      CSKA57 19 минут назад

      Барса играет пока очень слабо! Команда не сыграна.

      1
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      Рейтинг: +9993

      DeStar 21 минуту назад

      Ну так, матч понравился, много моментов. Во втором тайме реал подсел, когда забили с пеналя, по моему мнению...сомнительного, то говорил себе, блин. если реал еще один не забьёт то победе( если бы она была) 1-2 радоваться не хочется, тем более реал во втором тайме слабо атаковал и моментов не имел, до 80+ минуты. Когда за минуту было 3 момента, где можно было и один уже забить, но бить во вратаря это их кредо в этом матче. Забил модрич и отлегло. Победе рад. Игре? не особо все-равно, по факту бензема что-то пытается, вини как всегда ракета но бестолковая, асенсио дно, защита сыграла нормально ,хотя пожары были, менди топ, васкес вообще начо заменил хорошо. Барса... не знаю, моменты были, но вроде и не много, но играли вроде в свой футброл, фати красавец, месси старался. но тащить всех остальных... тяжело. В общем 3-мя очками доволен. Игрой не особо. У обеих команд большие проблемы

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      Рейтинг: +23

      вальтер 79 21 минуту назад

      барса чето сдавать стала

      2
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      Рейтинг: +9993

      DeStar > вальтер 79 21 минуту назад

      нехрена было суареса отдавать. Гризман как вышел на поле так и мяча коснулся разок наверное.

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      Рейтинг: +23

      вальтер 79 > DeStar 4 минуты назад

      да уж трансферная политика у барсы хромать стала прям как у зенита)))

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