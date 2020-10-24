Примера. Рамос с пенальти принес «Реалу» победу над «Барселоной»; каталонцы не выиграли в третьем матче подряд

В Эль Класико сильнее оказался мадридский «Реал». После двух поражений подряд столичный клуб победил благодаря голу с пенальти.

«Барселона» не победила в третьем матче Примеры подряд и идет на десятом месте. «Реал» лидирует.

Чемпионат Испании. Примера. 7-й тур

Барселона – Реал – 1:3 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Вальверде, 5; 1:1 – Фати, 8; 1:2 – Рамос, 63 (с пенальти); 1:3 – Модрич, 90.

«Барселона»: Нето, Дест, Пике, Лангле, Альба (Брайтвайт, 87), Бускетс (Тринкау, 82), де Йонг, Педри (Дембеле, 82), Месси, Коутиньо, Фати (Гризманн, 82).

«Реал»: Куртуа, Рамос, Варан, Начо (Лукас, 43), Менди, Кроос, Каземиро, Вальверде (Модрич, 69), Винисиус, Бензема, Асенсио (Родриго, 81).

Предупреждения: Лангле, 29; Альба, 62; Месси, 90+1 – Каземиро, 19; Начо, 37.

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