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  • Примера. Рамос с пенальти принес «Реалу» победу над «Барселоной»; каталонцы не выиграли в третьем матче подряд

Примера. Рамос с пенальти принес «Реалу» победу над «Барселоной»; каталонцы не выиграли в третьем матче подряд

24 октября 2020, 18:55
32

В Эль Класико сильнее оказался мадридский «Реал». После двух поражений подряд столичный клуб победил благодаря голу с пенальти.

«Барселона» не победила в третьем матче Примеры подряд и идет на десятом месте. «Реал» лидирует.

Чемпионат Испании. Примера. 7-й тур

Барселона – Реал – 1:3 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Вальверде, 5; 1:1 – Фати, 8; 1:2 – Рамос, 63 (с пенальти); 1:3 – Модрич, 90.

«Барселона»: Нето, Дест, Пике, Лангле, Альба (Брайтвайт, 87), Бускетс (Тринкау, 82), де Йонг, Педри (Дембеле, 82), Месси, Коутиньо, Фати (Гризманн, 82).

«Реал»: Куртуа, Рамос, Варан, Начо (Лукас, 43), Менди, Кроос, Каземиро, Вальверде (Модрич, 69), Винисиус, Бензема, Асенсио (Родриго, 81).

Предупреждения: Лангле, 29; Альба, 62; Месси, 90+1 – Каземиро, 19; Начо, 37.

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Турнирная таблица Примеры

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Барселона Реал Рамос Серхио
Комментарии (32)
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вальтер 79
1603555119
барса чето сдавать стала
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DeStar
1603555121
Ну так, матч понравился, много моментов. Во втором тайме реал подсел, когда забили с пеналя, по моему мнению...сомнительного, то говорил себе, блин. если реал еще один не забьёт то победе( если бы она была) 1-2 радоваться не хочется, тем более реал во втором тайме слабо атаковал и моментов не имел, до 80+ минуты. Когда за минуту было 3 момента, где можно было и один уже забить, но бить во вратаря это их кредо в этом матче. Забил модрич и отлегло. Победе рад. Игре? не особо все-равно, по факту бензема что-то пытается, вини как всегда ракета но бестолковая, асенсио дно, защита сыграла нормально ,хотя пожары были, менди топ, васкес вообще начо заменил хорошо. Барса... не знаю, моменты были, но вроде и не много, но играли вроде в свой футброл, фати красавец, месси старался. но тащить всех остальных... тяжело. В общем 3-мя очками доволен. Игрой не особо. У обеих команд большие проблемы
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portero
1603555327
Пенки конечно такие можно в каждой игре найти..... но нех за футболку хватать в своей штрафной... обидно сами могли забить раньше....
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Marley Bob
1603556118
Оба Клуба испытывают немалые проблемы.но игра в очередной раз показала,что кризис в Барселоне намного глубже и серьезнее.
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Vladarg
1603556603
Ждать от Барселоны сейчас каких то серьезных успехов не стоит.слишком многое упущено.Надежда может появиться после смены руководства,за которой должна последовать революция.
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+50/-50
1603558705
Барса трещит по швам.
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general.lizyukov
1603559486
Как вы так писать умудряетесь.... "Победила благодаря голу с пенальти" при счёте 1-3, т.е. пенальти не был решающим голом. Тьфу, вы хоть свои пристрастия при себе держите, журна.... простите, блогеры.
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Artemka444
1603564717
Непонятно зачем покупали Пьянича если он сидит!!!!! В Юве играл а тут только лавка,зачем переходил!!!! А пенка насмешила,а ещё говорят что у нас судьи чудаки!!! Судьи везде чудят,но им всё с рук сходит!!!!! Судьи как буд то боги какие то!!!!!
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Alex Flash
1603572827
С пенальти явно повезло.До этого во втором у них и моментов не было
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Marat A.
1603573113
Реал победил по делу( не буду о пенках и судействе). Барса поднимется и всё будет красиво, через год!!! Удачи Барсе!!! Это нужно пережить тоже!!!
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