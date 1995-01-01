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    Еськов завершил судейскую карьеру. Он был на VAR в матче «Спартак» – «Сочи»

    Арбитр РПЛ Алексей Еськов завершил профессиональную карьеру. Информацию подтвердил глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

    «Алексей Еськов действительно не вошел в список судей, рекомендованных ФИФА. Это связано с его решением завершить профессиональную карьеру арбитра по состоянию здоровья. Он почти 20 лет проработал судьей, 11 из которых — в Премьер-лиге. Постараемся использовать его опыт для дальнейшей работы по развитию судейства», – сказал Хачатурянц.

    • Последний раз Еськов работал в августе, когда был на VAR в матче первого тура РПЛ «Спартак»«Сочи» (2:2).
    • В РПЛ Еськов судил с 2009 года.
    • Профессия Еськова – геодезист.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:10
    Комментарии17
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      Рейтинг: +2513

      aaaaahhhh 39 минут назад

      и слова хорошего не скажешь вслед.....

      1
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      Рейтинг: -18

      aleks 265814 53 минуты назад

      По нему тюрьма скучает

      2
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      Рейтинг: +744

      moskowcity-petrv 55 минут назад

      Купил дом в Испании и кайфует)

      1
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      Рейтинг: +1476

      LOKOfanatik19 55 минут назад

      ПО состоянию здоровья.. ну ну )))

      1
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      Рейтинг: -126

      Спартач80 58 минут назад

      Достроил таки дачку в Испании,фух...

      3
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      Рейтинг: +79

      alefreddy 1 час назад

      Судейский корпус стал чуть чище

      2
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      Рейтинг: +848

      Ужас Бората 1 час назад

      Пожелаем друг другу успеха
      И добра, и любви без конца,
      Шальных денежек звонкое эхо
      Остается в стихах и в сердцах.
      До свиданья, газпром, до свидания,
      ВАРа сказка, прощай,
      Пожелай исполненья желаний,
      Новой встречи друзьям пожелай.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1376

      kvm 1 час назад

      чтоб ему на пенсии на стекловате спать...

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      Рейтинг: +18692

      Боцман59rus > kvm 1 час назад

      Чтоб на нем стекловате спать))

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      Рейтинг: +2267

      Genz 1 час назад

      Поделится опытом брать взятки.
      На детекторе прокололся. Взял деньги за победу Уфы над Ростовом в прошедшем первенстве рпл. Поэтому его сняли

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      Рейтинг: +5242

      maior-60 1 час назад

      Какие люди уходят....

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