Еськов завершил судейскую карьеру. Он был на VAR в матче «Спартак» – «Сочи»

Арбитр РПЛ Алексей Еськов завершил профессиональную карьеру. Информацию подтвердил глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

«Алексей Еськов действительно не вошел в список судей, рекомендованных ФИФА. Это связано с его решением завершить профессиональную карьеру арбитра по состоянию здоровья. Он почти 20 лет проработал судьей, 11 из которых — в Премьер-лиге. Постараемся использовать его опыт для дальнейшей работы по развитию судейства», – сказал Хачатурянц.