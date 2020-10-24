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  • РПЛ. «Локомотив» перед матчем с «Баварией» проиграл «Ротору»; волгоградцы одержали первую победу и покинули зону вылета

РПЛ. «Локомотив» перед матчем с «Баварией» проиграл «Ротору»; волгоградцы одержали первую победу и покинули зону вылета

24 октября 2020, 20:59
56

В РПЛ не осталось команд без побед. Последним три очка в одном матче завоевал «Ротор», обыгравший в Москве «Локомотив».

Москвичи заканчивали встречу в меньшинстве. На 82-й минуте Антон Миранчук не реализовал пенальти.

Чемпионат России. РПЛ. 12-й тур

Локомотив (Москва) – Ротор (Волгоград) – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Фламарион, 19; 1:1 – Рыбчинский, 29; 1:2 – Понсе, 57.

«Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Чорлука, Мурило, Рыбус, Рыбчинский (Зе Луиш, 75), Крыховяк, Куликов (Магкеев, 75), Лисакович (Смолов, 63), Камано (Миранчук, 63), Эдер.

«Ротор»: Чондрич, Байрыев, Кверквелия, Кожемякин, Степанов, Гогуа (Понсе, 56), Давиташвили, Макаров (Песегов, 74), Жигулeв, Муллин (Микелтадзе, 74), Фламарион.

Предупреждения: Крыховяк, 15; Чорлука, 71 – Чондрич, 90+7; Степанов, 90+8; Микелтадзе, 90+9.

Удаления: Крыховяк, 90+5 (вторая ж.к.) – нет.

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Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Ротор Бавария
Комментарии (56)
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GoLenaStop
1603562440
БРАВО, РОТОР!!!!!!
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slavа0508
1603562468
Ротор с Победой!!!!с долгожданной победой!!!!и главное с какой победой!!!Желаю Ротору остаться в РПЛ,,
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Черкизовский Кот
1603562593
16 лет не выигрывали в Премьер-Лиге...
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xkixerx
1603562747
Кикнадхе псина, спасибо за такой локомотив!!!!!!!! Желаю от баварии 10 пропустить!!!!! Ротор с победой! p.s. Болельщик Локомотива
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CSKA57
1603562806
Локомотив, что это было? Берегли силы перед Баварией?
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semm
1603562846
Осталось до кучи в понедельник "Арсеналу" так же подготовить ЦСКА к Еврокубкам и всё в порядке!
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portero
1603563411
Ротор с первой победой!!! очень неожиданный результат...
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SPACE TRUCKIN
1603564882
Ротор - с победой! Локо вымучил ничейку в ЛЧ - сейчас можно расслабиться видимо...
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Красногорск_Фан
1603566065
Сегодня праздник у моего друга. Когда то переехал в Москву из Волгограда. До пандемии предлагал сходить вместе на этот матч, как календарь увидел. А для Локомотива - позорище! И не надо пенять на лигу чемпионов. Ротор играл в гостях, по составу уступает. Это уже основание для "хотя бы ничьей" для хозяина. Нафиг такие игры.
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zigbert
1603567073
После того как Локомотив сравнял счет показалось что он дожмет Ротор. Очень неожиданный результат. Ротор с победой!
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