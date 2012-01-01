Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?
    2 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?
    3 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?

    РПЛ. «Локомотив» перед матчем с «Баварией» проиграл «Ротору»; волгоградцы одержали первую победу и покинули зону вылета

    В РПЛ не осталось команд без побед. Последним три очка в одном матче завоевал «Ротор», обыгравший в Москве «Локомотив».

    Москвичи заканчивали встречу в меньшинстве. На 82-й минуте Антон Миранчук не реализовал пенальти.

    Чемпионат России. РПЛ. 12-й тур

    Локомотив (Москва) – Ротор (Волгоград) – 1:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Фламарион, 19; 1:1 – Рыбчинский, 29; 1:2 – Понсе, 57.

    «Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Чорлука, Мурило, Рыбус, Рыбчинский (Зе Луиш, 75), Крыховяк, Куликов (Магкеев, 75), Лисакович (Смолов, 63), Камано (Миранчук, 63), Эдер.

    «Ротор»: Чондрич, Байрыев, Кверквелия, Кожемякин, Степанов, Гогуа (Понсе, 56), Давиташвили, Макаров (Песегов, 74), Жигулeв, Муллин (Микелтадзе, 74), Фламарион.

    Предупреждения: Крыховяк, 15; Чорлука, 71 – Чондрич, 90+7; Степанов, 90+8; Микелтадзе, 90+9.

    Удаления: Крыховяк, 90+5 (вторая ж.к.) – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:59
    Комментарии31
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4308

      SPACE TRUCKIN 2 минуты назад

      Ротор - с победой! Локо вымучил ничейку в ЛЧ - сейчас можно расслабиться видимо...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9223

      ilichkadr 4 минуты назад

      Ну, паровоз сегодня и отмочил!? Такое ощущение, что из группы ЛЧ почти вышли, а в ЧР не стоит и напрягаться.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5980

      GoLenaStop 7 минут назад

      Ростсельмаш, ты ж завтра не проиграй Химкам, а то возникнет подозрение о лидере чемпионата... Хи!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1758

      ALEX ML 10 минут назад

      Судья показал страусиные яйца - поставил левый пенальти, потом гол чистый отменил и вот потом яйца стали перепелиными. Не сдюжил. Уволить. МЛЯЯЯЯЯ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      Mr Green 17 минут назад

      Промолчу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +704

      lysenkoff 24 минуты назад

      А Бавария 5-0 выиграла у Айнтрахта)
      С формой наших команд становится страшно за еврокубки...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +595

      qawzsexdr 25 минут назад

      Красавцы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +702

      Кронштадт65 25 минут назад

      проиграли все участники лиги чемпионов, в понедельник посмотрим цска, ща спартак опять под шумок проскочит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      aleks 265814 26 минут назад

      Паровозы удивляют кому проигрывают.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42600

      portero 27 минут назад

      Ротор с первой победой!!!
      очень неожиданный результат...

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80045
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru