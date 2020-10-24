РПЛ. «Локомотив» перед матчем с «Баварией» проиграл «Ротору»; волгоградцы одержали первую победу и покинули зону вылета

В РПЛ не осталось команд без побед. Последним три очка в одном матче завоевал «Ротор», обыгравший в Москве «Локомотив».

Москвичи заканчивали встречу в меньшинстве. На 82-й минуте Антон Миранчук не реализовал пенальти.

Чемпионат России. РПЛ. 12-й тур

Локомотив (Москва) – Ротор (Волгоград) – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Фламарион, 19; 1:1 – Рыбчинский, 29; 1:2 – Понсе, 57.

«Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Чорлука, Мурило, Рыбус, Рыбчинский (Зе Луиш, 75), Крыховяк, Куликов (Магкеев, 75), Лисакович (Смолов, 63), Камано (Миранчук, 63), Эдер.

«Ротор»: Чондрич, Байрыев, Кверквелия, Кожемякин, Степанов, Гогуа (Понсе, 56), Давиташвили, Макаров (Песегов, 74), Жигулeв, Муллин (Микелтадзе, 74), Фламарион.

Предупреждения: Крыховяк, 15; Чорлука, 71 – Чондрич, 90+7; Степанов, 90+8; Микелтадзе, 90+9.

Удаления: Крыховяк, 90+5 (вторая ж.к.) – нет.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ