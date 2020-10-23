Бывший судья Егоров стал начальником «Факела»

Бывший арбитр ФИФА Игорь Егоров назначен начальником воронежского «Факела».
«Игорь Вячеславович занял должность начальника команды. После завершения судейской карьеры 51-летний специалист работал вице-президентом «Нижнего Новгорода», спортивным директором нижегородской «Волги», махачкалинского «Анжи» и «Локомотива-НН», а также начальником команды красноярского «Енисея», – сообщается в приветственном сообщении «Факела».
- Егоров завершил судейскую карьеру в 2012 году.
- Последнее место работы Егорова – красноярский «Енисей».
- «Факел» идет на 19-м месте в ФНЛ.
Источник: официальный сайт «Факела»