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    Бывший судья Егоров стал начальником «Факела»

    Бывший арбитр ФИФА Игорь Егоров назначен начальником воронежского «Факела».

    «Игорь Вячеславович занял должность начальника команды. После завершения судейской карьеры 51-летний специалист работал вице-президентом «Нижнего Новгорода», спортивным директором нижегородской «Волги», махачкалинского «Анжи» и «Локомотива-НН», а также начальником команды красноярского «Енисея», – сообщается в приветственном сообщении «Факела».

    • Егоров завершил судейскую карьеру в 2012 году.
    • Последнее место работы Егорова – красноярский «Енисей».
    • «Факел» идет на 19-м месте в ФНЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Факела»

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