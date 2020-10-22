Лига Европы. «Рома», «Арсенал» и «Байер» добыли победы, «Наполи» уступил «АЗ Алкмаару»

Завершились 12 матчей первого тура группового этапа Лиги Европы.
Выделим четыре из них – «Рома» в гостях взяла верх над «Янг Бойз», «Наполи» дома минимально проиграл «АЗ Алкмаару», «Байер» разгромил «Ниццу», а «Арсенал» на выезде вырвал победу над «Рапидом».
Лига Европы. Групповой этап. 1-й тур
Янг Бойз (Швейцария) – Рома (Италия) – 1:2 (1:0)
Голы: 1:0 – Нсаме (с пенальти), 14; 1:1 – Перес, 69; 1:2 – Кумбула, 74.
Наполи (Италия) – АЗ Алкмаар (Нидерланды) – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – де Вит, 57.
Байер (Германия) – Ницца (Франция) – 6:2 (2:1)
Голы: 1:0 – Амири, 11; 2:0 – Аларио, 16; 2:1 – Гуири, 31; 3:1 – Диаби, 61; 4:1 – Беллараби, 79; 5:1 – Беллараби, 83; 6:1 – Вирц, 87; 6:2 – Клод-Морис, 90.
Рапид (Австрия) – Арсенал (Англия) – 1:2 (0:0)
Голы: 1:0 – Фонтас, 51; 1:1 – Луис, 70; 1:2 – Обамеянг, 74.