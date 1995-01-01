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    Лига Европы. «Рома», «Арсенал» и «Байер» добыли победы, «Наполи» уступил «АЗ Алкмаару»

    Завершились 12 матчей первого тура группового этапа Лиги Европы.

    Выделим четыре из них – «Рома» в гостях взяла верх над «Янг Бойз», «Наполи» дома минимально проиграл «АЗ Алкмаару», «Байер» разгромил «Ниццу», а «Арсенал» на выезде вырвал победу над «Рапидом».

    Лига Европы. Групповой этап. 1-й тур

    Янг Бойз (Швейцария) – Рома (Италия) – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Нсаме (с пенальти), 14; 1:1 – Перес, 69; 1:2 – Кумбула, 74.

    Наполи (Италия) – АЗ Алкмаар (Нидерланды) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – де Вит, 57.

    Байер (Германия) – Ницца (Франция) – 6:2 (2:1)

    Голы: 1:0 – Амири, 11; 2:0 – Аларио, 16; 2:1 – Гуири, 31; 3:1 – Диаби, 61; 4:1 – Беллараби, 79; 5:1 – Беллараби, 83; 6:1 – Вирц, 87; 6:2 – Клод-Морис, 90.

    Рапид (Австрия) – Арсенал (Англия) – 1:2 (0:0)

    Голы: 1:0 – Фонтас, 51; 1:1 – Луис, 70; 1:2 – Обамеянг, 74.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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