AS: «Реал» думает о смене главного тренера, кандидаты – Покеттино и Рауль

Руководство «Реала» задумалось о смене главного тренера Зинедина Зидана, передает AS.
В клубе недовольны стартом команды в чемпионате и Лиге чемпионов. В качестве кандидатур рассматриваются Рауль и Маурисио Покеттино.
Президент мадридцев Флорентино Перес считает испанца идеальным вариантом, но остальное руководство сомневается, что он готов к такому большому вызову. Проблема же с Покеттино заключается в том, что он может потребовать гарантированный личный контракт на длительный срок.
- Рауль тренирует в настоящее время молодежку «Реала», Покеттино с 2019 года находится без работы.
- Мадридский клуб идет в Примере на третьем месте.
Источник: AS