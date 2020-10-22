AS: «Реал» думает о смене главного тренера, кандидаты – Покеттино и Рауль

Руководство «Реала» задумалось о смене главного тренера Зинедина Зидана, передает AS.

В клубе недовольны стартом команды в чемпионате и Лиге чемпионов. В качестве кандидатур рассматриваются Рауль и Маурисио Покеттино.

Президент мадридцев Флорентино Перес считает испанца идеальным вариантом, но остальное руководство сомневается, что он готов к такому большому вызову. Проблема же с Покеттино заключается в том, что он может потребовать гарантированный личный контракт на длительный срок.