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    AS: «Реал» думает о смене главного тренера, кандидаты – Покеттино и Рауль

    Руководство «Реала» задумалось о смене главного тренера Зинедина Зидана, передает AS.

    В клубе недовольны стартом команды в чемпионате и Лиге чемпионов. В качестве кандидатур рассматриваются Рауль и Маурисио Покеттино.

    Президент мадридцев Флорентино Перес считает испанца идеальным вариантом, но остальное руководство сомневается, что он готов к такому большому вызову. Проблема же с Покеттино заключается в том, что он может потребовать гарантированный личный контракт на длительный срок.

    • Рауль тренирует в настоящее время молодежку «Реала», Покеттино с 2019 года находится без работы.
    • Мадридский клуб идет в Примере на третьем месте.

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    Источник: AS

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    Сегодня, 17:13
    Комментарии1
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      Рейтинг: -570

      СуперПАВ9 8 минут назад

      Ни кто с этой командой не справится

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