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  • AS: «Реал» думает о смене главного тренера, кандидаты – Покеттино и Рауль

AS: «Реал» думает о смене главного тренера, кандидаты – Покеттино и Рауль

22 октября 2020, 17:13
7

Руководство «Реала» задумалось о смене главного тренера Зинедина Зидана, передает AS.

В клубе недовольны стартом команды в чемпионате и Лиге чемпионов. В качестве кандидатур рассматриваются Рауль и Маурисио Покеттино.

Президент мадридцев Флорентино Перес считает испанца идеальным вариантом, но остальное руководство сомневается, что он готов к такому большому вызову. Проблема же с Покеттино заключается в том, что он может потребовать гарантированный личный контракт на длительный срок.

  • Рауль тренирует в настоящее время молодежку «Реала», Покеттино с 2019 года находится без работы.
  • Мадридский клуб идет в Примере на третьем месте.

Источник: AS
Испания. Примера Реал Почеттино Маурисио Бланко Рауль Гонсалес Зидан Зинедин Перес Флорентино
Комментарии (7)
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кто там
1603377638
А убогого варана в довесок не хотят куда нибудь сплавить? Это же не защитник, а ******* какая-то. То с мс матч сдал, то против дубля горняков. И это топ?) наш Васин тогда икона защитника. Срам. Без Серёги нет обороны в Реале.
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Skull_Boy
1603380318
Какой смысл менять Зидана на Рауля, там с составом беда одни пенсионеры
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Mister_Tomsk
1603382316
у переса явно старческий маразм.
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DeStar
1603386622
бред. Зидан честно меня не сильно впечатляет как, как играет реал. Т.е сама игра реала гавно уже давно, последний раз игрой реала восхищался при анчелотти, пото более менее за счет роналду того же. Сейчас же судить о реале, и его тренере, сложно .Потому что состав у реала гавно. Я конечно не понял с какого х вчера в основе был йович, родриго и асенсио . тут зидал сделал херню, сразу 3 игрока не основных и не сыгранных. хоть бы сразу вини выпустил, он уже ближе к основе то ,и с менди отлично рвут левый фланг, а зидан тут оплашал очень сильно. Потом уже поздно было. Но состав полное гавно, по мне так состав интера реально лучше, вот реально, у реала только модрич играет и рамос с менди. карвахаль этот задрал, варан в лч второй подряд автогол или привоз, в том матче с сити он же косячил как чёрт..
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OBOLEV
1603434181
У Реала состав дно ) Посмотрите на атаку. Васкес, Асенсио, Родриго, это уровень Эспаньела. Все давно ясно что Бензема не топ завершитель. Был бы кокой нибудь Бруно Фернандес и реал сейчас шел без поражений. С Нишими полузащитниками каши не сваришь. Когда летом говорили что реал фаворит чемпионата, я хватался за голову, так как было понятно по прошлому году, что реал аномально набирал очки в конце чемпионата. И это было скорее вопреки логике. Уверен что до конца сезона будет "ГОВН*футб*л" , а дальше либо Реал потратит овер много денег чтобы перетрясти состав и поменять тренера или все будет так же . Даже если придет Мбапе и Холланд в месте.
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