«Спартак» проверяет на предмет дискриминации решение о запрете проведения домашних игр со зрителями

«Спартак» изучает решение Роспотребнадзора о проведении домашних матчей команды при пустых трибунах на предмет дискриминации, сообщил владелец клуба Леонид Федун.
«Мы его изучаем. Если это решение принято только по одному пункту, то оно является дискриминационным и непонятным. Но если это правило установлено для всех, то мы его принимаем», – сказал Федун.
- Сегодня РПЛ объявила, что домашние игры «Спартака» временно будут проводиться без зрителей.
- Одной из причин решения Роспотребнадзора стали массовые нарушение противоэпидемиологических мер на матче против «Зенита», за которые суд оштрафовал москвичей на 300 тысяч рублей.
Источник: ТАСС