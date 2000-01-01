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    «Спартак» проверяет на предмет дискриминации решение о запрете проведения домашних игр со зрителями

    «Спартак» изучает решение Роспотребнадзора о проведении домашних матчей команды при пустых трибунах на предмет дискриминации, сообщил владелец клуба Леонид Федун.

    «Мы его изучаем. Если это решение принято только по одному пункту, то оно является дискриминационным и непонятным. Но если это правило установлено для всех, то мы его принимаем», – сказал Федун.

    • Сегодня РПЛ объявила, что домашние игры «Спартака» временно будут проводиться без зрителей.
    • Одной из причин решения Роспотребнадзора стали массовые нарушение противоэпидемиологических мер на матче против «Зенита», за которые суд оштрафовал москвичей на 300 тысяч рублей.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 13:30
    Комментарии18
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      Рейтинг: +9466

      alarm 9 минут назад

      ДИСКРИМИНАЦИЯ СВИНЕЙ!

      0
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      Рейтинг: +5394

      Владислав Vlad 17 минут назад

      Ну, всё верно - если решения принимаются в одну сторону, то это дискриминация.
      Правила должны распространяться для всех. В позорном матче в ЛЧ на трибунах Зенита было видно, что люди были без масок и не соблюдали дистанцию (как этого хочет роспотребнадзор), но никто не заострял на этом внимания.
      Либо объективность, либо предвзятость. Всё верно делает Федун, нужно дать пинка этим роспотребнадзорам и тем, под чью дудку они пляшут.

      2
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      Рейтинг: +4046

      NewLife 24 минуты назад

      "Друзьям все, врагам закон" - диктатор Франко.

      3
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      Рейтинг: +808

      Ужас Бората 33 минуты назад

      Сенит понял, что по честному у Спартака первенство не выиграть, вот и пошли опять в ход различные грязные махинации, уловки и интриги. Ждем очередных левых пеналей в наши ворота, выдуманных красных карточек, забитых нам из вне игры голов, ошибающегося Васю Казарцева и лукаво улыбающегося академика Еськова. Видимо играть Спартаку нормально не дадут.

      4
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      Рейтинг: +14847

      silver29 33 минуты назад

      Семак весь матч был в перчатках, зачем они на бровке ? но без маски. Не далее как вчера главный инфекционист назвал глупостью ношение перчаток, так может в РПН самим определиться, или у бомжей вирус особый ?

      3
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      Рейтинг: +4046

      NewLife > silver29 21 минуту назад

      Весь мир давно уже понял, что перчатки в повседневном применении только повышают риск заражения себя и окружающих. А у нас Попова - это что за светило?

      1
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      Рейтинг: +3993

      морозз 35 минут назад

      Понятно всем, что Зенит опозорился в ЛЧ и у Миллера плохое настроение переходящее в депрессию! Понятно, что весь судейский корпус получает зарплату в офисе Газпрома! И даже всем понятно, что Зенит в ближайшие сто лет не отдаст чемпионство никому!
      Не понятно при чём здесь Спартак и количество болельщиков на его стадионе?

      7
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      Рейтинг: +2706

      Гавроша > морозз 29 минут назад

      Опять под дурочку косишь, не понимаешь почему спартак должен соблюдать регламент.

      Лучше бы подумал - сколько народу заразилось на том матче!

      -1
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      Рейтинг: +5394

      Владислав Vlad > Гавроша 23 минуты назад

      Чем заразились?

      2
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      Рейтинг: +1194

      Klaido > Гавроша 15 минут назад

      интересно, баклан-арену закроют? там даже главный тренер не соблюдает требования по маске и социальному дистанциированию)))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5195

      maior-60 40 минут назад

      Конечно дискриминация. Зенит обосрался с бельгийцами, теперь газпром на Спартаке отыгрываться будет. Следующий шаг - назначение на матчи Спартака газпромовских судишек и варовцев. Слово интересное получилось, варовцев, от воров что-то производное.

      9
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      Рейтинг: +2706

      Гавроша 41 минуту назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Федун уже раскрыл варежку - опять заговор против спартака!

      -8
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      Рейтинг: +2706

      Гавроша > Гавроша 31 минуту назад

      Ну вот, минусаторы подтянулись, видно правду написал, раз хотят спрятать сообщение.

      -2
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      Рейтинг: +1194

      Klaido > Гавроша 15 минут назад

      безродным гомосекам не место на ветках великого Спартака )

      2
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      Рейтинг: +2247

      Genz 47 минут назад

      Решения принимаются не по уму,а по глупости. Роспотребнадзор все из единой России

      9
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    • ...
      Рейтинг: +12446

      derrik2000 48 минут назад

      Ерунда эти все "проверки на предмет дискриминации"...
      У нас в России ВСЁ делается волевым решением какого-нибудь "суперкомпетентного" чиновника.
      Ну, хочется Газпрому сделать ещё гадость Спартаку!
      Хочется, аж пятки среди ночи чешутся! )))
      Хочется - сделают.
      И облекут это всё в красивую обёртку.
      Или без обёртки: и так сойдёт.
      А чё им бояться-то: у них "там... высоко в горах..." свои сидят.
      Всегда прикроют или сделают вид, что ничего не было.
      Так и живём.

      7
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      Рейтинг: +2706

      Гавроша > derrik2000 33 минуты назад

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      Ты прямо встаешь и засыпаешь с мыслями о Зените!

      -4
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      Рейтинг: +12446

      derrik2000 > Гавроша 17 минут назад

      А причём здесь ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ "ЗЕНИТ"???
      Одна из старейших команд СССР.
      А, вот те, кто возомнил себя "великим вершителем судеб и истории России" и от вседозволенности уже просто охренели, почему-то вдруг решили, что могут себе всё позволить и в футболе, а в качестве "маяка новых ценностей" выбрали Зенит. поскольку практически все они оттедова.
      Вот и всё!
      Результат "прогресса российского футбола" ты можешь видеть сам.

      P.S. Вчера новость прошла, что "архитектора возрождения России Анатолия Чубайса" хотят освободить от должности в "Роснано" и поставить руководить проектами в Арктике.
      ЗВИЗДЕЦ АРКТИКЕ! (((((((((((((((((

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