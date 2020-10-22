«Спартак» проверяет на предмет дискриминации решение о запрете проведения домашних игр со зрителями

«Спартак» изучает решение Роспотребнадзора о проведении домашних матчей команды при пустых трибунах на предмет дискриминации, сообщил владелец клуба Леонид Федун.

«Мы его изучаем. Если это решение принято только по одному пункту, то оно является дискриминационным и непонятным. Но если это правило установлено для всех, то мы его принимаем», – сказал Федун.