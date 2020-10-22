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  • «Спартак» проверяет на предмет дискриминации решение о запрете проведения домашних игр со зрителями

«Спартак» проверяет на предмет дискриминации решение о запрете проведения домашних игр со зрителями

22 октября 2020, 13:30
36

«Спартак» изучает решение Роспотребнадзора о проведении домашних матчей команды при пустых трибунах на предмет дискриминации, сообщил владелец клуба Леонид Федун.

«Мы его изучаем. Если это решение принято только по одному пункту, то оно является дискриминационным и непонятным. Но если это правило установлено для всех, то мы его принимаем», – сказал Федун.

  • Сегодня РПЛ объявила, что домашние игры «Спартака» временно будут проводиться без зрителей.
  • Одной из причин решения Роспотребнадзора стали массовые нарушение противоэпидемиологических мер на матче против «Зенита», за которые суд оштрафовал москвичей на 300 тысяч рублей.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (36)
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derrik2000
1603363024
Ерунда эти все "проверки на предмет дискриминации"... У нас в России ВСЁ делается волевым решением какого-нибудь "суперкомпетентного" чиновника. Ну, хочется Газпрому сделать ещё гадость Спартаку! Хочется, аж пятки среди ночи чешутся! ))) Хочется - сделают. И облекут это всё в красивую обёртку. Или без обёртки: и так сойдёт. А чё им бояться-то: у них "там... высоко в горах..." свои сидят. Всегда прикроют или сделают вид, что ничего не было. Так и живём.
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maior-60
1603363542
Конечно дискриминация. Зенит обосрался с бельгийцами, теперь газпром на Спартаке отыгрываться будет. Следующий шаг - назначение на матчи Спартака газпромовских судишек и варовцев. Слово интересное получилось, варовцев, от воров что-то производное.
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морозз
1603363808
Понятно всем, что Зенит опозорился в ЛЧ и у Миллера плохое настроение переходящее в депрессию! Понятно, что весь судейский корпус получает зарплату в офисе Газпрома! И даже всем понятно, что Зенит в ближайшие сто лет не отдаст чемпионство никому! Не понятно при чём здесь Спартак и количество болельщиков на его стадионе?
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NewLife
1603364481
"Друзьям все, врагам закон" - диктатор Франко.
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Владислав Vlad
1603364888
Ну, всё верно - если решения принимаются в одну сторону, то это дискриминация. Правила должны распространяться для всех. В позорном матче в ЛЧ на трибунах Зенита было видно, что люди были без масок и не соблюдали дистанцию (как этого хочет роспотребнадзор), но никто не заострял на этом внимания. Либо объективность, либо предвзятость. Всё верно делает Федун, нужно дать пинка этим роспотребнадзорам и тем, под чью дудку они пляшут.
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JTherry
1603372236
в Питере - 697 новых случаев, в Московской области - 462... на матче Зенит-Брюгге 19500 официально (на вираже не было пустого места) - это нарушение установленного УЕФА количества зрителей (30% от вместимости трибун), сидели, не соблюдая социальную дистанцию, нарушая масочный режим (в закрытом помещении!)... почему вводится запрет только для стадиона Открытие-арена? что это, как не дискриминационное решение по отношению к Спартаку и его многомиллионной армии болельщиков?
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Кинстифа
1603372772
По хорошему. стадионы закрыть надо было 3 недели назад. когда эта хре.. под названием COVID19 начала резко расти... Но у нас только Спартак виноват. а последний матч Зенита просто эталон правильности нахождения на стадионе. да и не только Зенита.. вообще в целом.. Как же достали эти двойные стандарты в нашей стране(((
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zigbert
1603374681
Иногда складывается впечатление что Спартак кому то неугоден. И разве не дискриминация такое решение?
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Синитсосит
1603376433
зинид и тут всех купил, позор питорскому клубу, сасамба от брюгге только начало
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paracetamol
1603385238
Снять их с чемпа нахр, как хотел Федун! Одни неприятности от свиней.
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