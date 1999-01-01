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    Официально: домашние матчи «Спартака» будут проходить без зрителей

    Пресс-служба РПЛ подтвердила, что игры «Спартака» на «Открытие Арене» временно будут проводиться при пустых трибунах.

    «РПЛ получила предписание Роспотребнадзора, согласно которому матч 13-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Ростов» должен быть проведен без зрителей. До особого распоряжения ограничение касается и последующих матчей на «Открытие Арене».

    В качестве причин в документе указаны эпидемиологическая ситуация в Москве, массовые нарушения масочного режима и социального дистанцирования во время матча десятого тура РПЛ «Спартак» – «Зенит», а также аналогичные нарушения на других массовых спортивных мероприятиях в городе.

    В документе прописан комплекс мер, которые «Спартаку» надлежит принять на ближайшем матче. Руководство лиги надеется, что принятие этих мер позволит снять ограничения в ближайшее время и следующие домашние встречи «Спартак» проведет со зрителями.

    Общая задача субъектов РПЛ – не только продолжение чемпионата в условиях пандемии, но и безопасное проведение матчей со зрителями. Лига совместно с РФС отстаивает эту позицию в диалоге с Роспотребнадзором и органами государственной власти», – говорится в заявлении РПЛ.

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    Источник: ТАСС

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1251

      Obojaemiy 26 минут назад

      Немытые любые пути уже задействуют лишь бы спартак слетел с 1 места...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +8120

      JTherry 42 минуты назад

      зенит - "империя зла"... после того, как в Московской области запретили проводить матч Химки-зенит со зрителями, тут же последовало последовало предписание РПН о проведении матчей Спартака без зрителей... беспредельщики, Роспортебнадзор-газпром-чемпионат(((

      3
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      Рейтинг: +1178

      Klaido > JTherry 28 минут назад

      во вторник мы увидели .что в Европе беспредел не проходит - там плевать хотели на "голубую трубу"

      1
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      Рейтинг: +21910

      пьяныйхоровод 57 минут назад

      Эх, никого Газпром не щадит. Надо срочно жалобу в ООН писать и две петиции в Гаагский трибунал .
      На крайняк пригрозить самоустронением Спартака из РПЛ .
      Фсястрана поднимется ( ну или попробует опу от дивана оторвать)

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      Рейтинг: +1178

      Klaido > пьяныйхоровод 29 минут назад

      Вся страна во вторник поздравила молодой состав Брюгге с на классе над стиралкой чужих мечт )))

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      Рейтинг: +152

      аларм дубль2 > пьяныйхоровод 26 минут назад

      вся страна это не ты ли с друзьями алармом пупсиком гаврошей ?

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      Рейтинг: +21910

      пьяныйхоровод > аларм дубль2 11 минут назад

      Нет . Фсястрана это те кто за РБ Лейпциг "болел" в том сезоне , а в этом за Брюгге, БэДэ и Лацио .

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