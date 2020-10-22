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  • Официально: домашние матчи «Спартака» будут проходить без зрителей

Официально: домашние матчи «Спартака» будут проходить без зрителей

22 октября 2020, 09:15
27

Пресс-служба РПЛ подтвердила, что игры «Спартака» на «Открытие Арене» временно будут проводиться при пустых трибунах.

«РПЛ получила предписание Роспотребнадзора, согласно которому матч 13-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Ростов» должен быть проведен без зрителей. До особого распоряжения ограничение касается и последующих матчей на «Открытие Арене».

В качестве причин в документе указаны эпидемиологическая ситуация в Москве, массовые нарушения масочного режима и социального дистанцирования во время матча десятого тура РПЛ «Спартак» – «Зенит», а также аналогичные нарушения на других массовых спортивных мероприятиях в городе.

В документе прописан комплекс мер, которые «Спартаку» надлежит принять на ближайшем матче. Руководство лиги надеется, что принятие этих мер позволит снять ограничения в ближайшее время и следующие домашние встречи «Спартак» проведет со зрителями.

Общая задача субъектов РПЛ – не только продолжение чемпионата в условиях пандемии, но и безопасное проведение матчей со зрителями. Лига совместно с РФС отстаивает эту позицию в диалоге с Роспотребнадзором и органами государственной власти», – говорится в заявлении РПЛ.

  • «Спартак» примет «Ростов» 31 октября.
  • Суд оштрафовал московский клуб на 300 тысяч рублей за нарушение противоэпидемиологических мер на матче против «Зенита».

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (27)
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JTherry
1603351135
зенит - "империя зла"... после того, как в Московской области запретили проводить матч Химки-зенит со зрителями, тут же последовало последовало предписание РПН о проведении матчей Спартака без зрителей... беспредельщики, Роспортебнадзор-газпром-чемпионат(((
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Obojaemiy
1603352071
Немытые любые пути уже задействуют лишь бы спартак слетел с 1 места...
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saradruzhnikow
1603360809
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NewLife
1603364015
Чесоточные все-таки админ ресурсом продавили закрытие "Открытия"
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dva064
1603365039
Что то какой то полный беспредел в этом году,,,,но тогда или все матчи без зрителей во всех городах,либо остановить к чертям этот не до чемпионат,,,,
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slavа0508
1603365869
А что пандемия у нас только на Открытие арене,,,,а на других стадионах нет,,,что в Питере всё ок????Я не против закрытия если это угрожает здоровью,но тогда к чёрту закрывайте все стадионы по всей стране,,,,что за ерунда стоит кому то держаться рядом с Зенитом в таблице и начинаются интересные вещи то судейство то стадионы теперь,,,,да сразу себе сделайте медальки тогда и повести на ожиревшую Газпромоскую шею,,
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алдан2014
1603370561
Если закрывать так везде,а то дискриминация чистой воды. Что эпидемии короновируса нет нигде кроме Открытия арены?
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Sergh4
1603381882
Совсем одурели что ли, почему только Спартак?! Это уже открытое гнобление Спартака!
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paracetamol
1603385481
Правильно, нехр было гол Зениту забивать. Выгнать их в ФНЛ, свинорылых!
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aleks 265814
1603424963
Да весь народ ходит на футбол только на Спартак,не будет народной команды все трибуны будут пустые.Зенит даже в питере не любят
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