Официально: домашние матчи «Спартака» будут проходить без зрителей

Пресс-служба РПЛ подтвердила, что игры «Спартака» на «Открытие Арене» временно будут проводиться при пустых трибунах.

«РПЛ получила предписание Роспотребнадзора, согласно которому матч 13-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Ростов» должен быть проведен без зрителей. До особого распоряжения ограничение касается и последующих матчей на «Открытие Арене».

В качестве причин в документе указаны эпидемиологическая ситуация в Москве, массовые нарушения масочного режима и социального дистанцирования во время матча десятого тура РПЛ «Спартак» – «Зенит», а также аналогичные нарушения на других массовых спортивных мероприятиях в городе.

В документе прописан комплекс мер, которые «Спартаку» надлежит принять на ближайшем матче. Руководство лиги надеется, что принятие этих мер позволит снять ограничения в ближайшее время и следующие домашние встречи «Спартак» проведет со зрителями.

Общая задача субъектов РПЛ – не только продолжение чемпионата в условиях пандемии, но и безопасное проведение матчей со зрителями. Лига совместно с РФС отстаивает эту позицию в диалоге с Роспотребнадзором и органами государственной власти», – говорится в заявлении РПЛ.