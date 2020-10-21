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    «Пассажиры, серьезно?». «Локомотив» ответил «Зальцбургу»

    Московский «Локомотив» пошутил над австрийским «Зальцбургом» после ничьи (2:2) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Железнодорожники ответили на текст, в котором пресс-служба «Зальцбурга» назвала «Локомотив» «пассажиром в Лиге чемпионов».

    «Боевая ничья в Зальцбурге – 2:2!

    Пассажиры, серьезно?», – написал «Локо» в твиттере.

    • «Локомотив» прервал серию из пяти поражений в Лиге чемпионов.
    • Следующий соперник «Локомотива» по группе – мюнхенская «Бавария». Матч состоится 27 октября.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Локомотива»

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    21.10.2020 23:06
    Комментарии11
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      Рейтинг: +764

      O-Z 27 минут назад

      В ответном матче 11 пассажиров и несколько в прицепе будет у зальцбурга, нужно будет переехать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3094

      maygli 36 минут назад

      Локо молодцы! Могёте, ))) поздравляю.
      Локо нужно вратаря получше и могут играть спокойно. А так у них чувствуется неуверенность, играют всё время с оглядкой назад. Гиля два дальних пустил, не вратарь а дырка. Третий между ног чудом копчиком зацепил, повезло. Жаль нет второго Сафонова. Гилю пора на скамейку, понтит много.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      black and yellow 42 минуты назад

      рановато делать выводы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2225

      Puddle 1 час назад

      Пассажиры ЛЧ- это хряки, которые смотрят ее по телевизору

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -588

      СуперПАВ9 > Puddle 1 час назад

      Вчера были пасажирами Зенит

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +361

      rammax fcsm > СуперПАВ9 1 час назад

      не пассажиром, а терпилой и соской...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5383

      Владислав Vlad > СуперПАВ9 1 час назад

      Нет, не пассажиры. Провожающие.)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3418

      AtticusFinch > Владислав Vlad 58 минут назад

      а в матче с Баварией - принимающие багаж ?)))

      2
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      Рейтинг: -588

      СуперПАВ9 > AtticusFinch 55 минут назад

      Посмотрим может и чейку с Баварией скатаем

      1
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      Рейтинг: -588

      СуперПАВ9 > AtticusFinch 49 минут назад

      Может и обыграем это футбол может случится все что угодно

      1
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      Рейтинг: +15

      black and yellow > Puddle 41 минуту назад

      а ты за какой гей клуб болеешь ,судя по аватарке ?

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