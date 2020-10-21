«Пассажиры, серьезно?». «Локомотив» ответил «Зальцбургу»

Московский «Локомотив» пошутил над австрийским «Зальцбургом» после ничьи (2:2) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Железнодорожники ответили на текст, в котором пресс-служба «Зальцбурга» назвала «Локомотив» «пассажиром в Лиге чемпионов».

«Боевая ничья в Зальцбурге – 2:2!

Пассажиры, серьезно?», – написал «Локо» в твиттере.