«Пассажиры, серьезно?». «Локомотив» ответил «Зальцбургу»

В ответном матче 11 пассажиров и несколько в прицепе будет у зальцбурга, нужно будет переехать.
Московский «Локомотив» пошутил над австрийским «Зальцбургом» после ничьи (2:2) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Железнодорожники ответили на текст, в котором пресс-служба «Зальцбурга» назвала «Локомотив» «пассажиром в Лиге чемпионов».
«Боевая ничья в Зальцбурге – 2:2!
Пассажиры, серьезно?», – написал «Локо» в твиттере.
- «Локомотив» прервал серию из пяти поражений в Лиге чемпионов.
- Следующий соперник «Локомотива» по группе – мюнхенская «Бавария». Матч состоится 27 октября.
Боевая ничья в Зальцбурге – :!Passengers, right? @RedBullSalzburg #UCL | #ЗальцбургЛоко pic.twitter.com/etAfdy655X— «Локомотив» (@fclokomotiv) October 21, 2020