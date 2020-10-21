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«Пассажиры, серьезно?». «Локомотив» ответил «Зальцбургу»

21 октября 2020, 23:06
16

Московский «Локомотив» пошутил над австрийским «Зальцбургом» после ничьи (2:2) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Железнодорожники ответили на текст, в котором пресс-служба «Зальцбурга» назвала «Локомотив» «пассажиром в Лиге чемпионов».

«Боевая ничья в Зальцбурге – 2:2!

Пассажиры, серьезно?» – написал «Локо» в твиттере.

  • «Локомотив» прервал серию из пяти поражений в Лиге чемпионов.
  • Следующий соперник «Локомотива» по группе – мюнхенская «Бавария». Матч состоится 27 октября.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Локомотива»
Лига чемпионов Локомотив Зальцбург
Комментарии (16)
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black and yellow
1603314909
рановато делать выводы
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maygli
1603315260
Локо молодцы! Могёте, ))) поздравляю. Локо нужно вратаря получше и могут играть спокойно. А так у них чувствуется неуверенность, играют всё время с оглядкой назад. Гиля два дальних пустил, не вратарь а дырка. Третий между ног чудом копчиком зацепил, повезло. Жаль нет второго Сафонова. Гилю пора на скамейку, понтит много.
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O-Z
1603315810
В ответном матче 11 пассажиров и несколько в прицепе будет у зальцбурга, нужно будет переехать.
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FanatSerj
1603318544
Прям сильно радоваться конечно точно не стоит, для этого надо было выйграть, но для главного соперника на выезде пойдет, ещё бы теперь хоть одну ничейку урвать у Атлетико или чем черт не шутит у Баварии, но это уже как пойдет, главное останется показать свой лучший матч уже с ними у себя дома.
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Серёга Краснодарский
1603346523
Болел локо поздравляю. Игра и желания есть. А победы будут
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Dgad
1603351392
Локо хорошо смотрелся, играли с желанием, а ни как некоторые...удали в оставшихся матчах
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saradruzhnikow
1603360818
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Владислав Vlad
1603381228
А по сути - Радуемся ничьей с Зальсбургом. ))
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Mister_Tomsk
1603382640
смолова можно уберать вообще, лисакович прибавляет. вот кого нужно ставить в основу. комано.. такое себе.. можно в утиль на следующий сезон.
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