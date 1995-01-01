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    Погребняк: «Вероятнее всего, этот сезон будет для меня последним»

    Нападающий «Урала» Павел Погребняк заявил, что скорее всего завершит спортивную карьеру после этого сезона.

    «Я никогда не исключал возможности, что могу вернуться в «Урал». Решение о завершении карьеры принимать не торопился. Все время тренировался, играл в футбол. Чувствую в себе еще силы, азарт и желание помочь команде, играя на высоком уровне.

    Решение вернуться в команду далось легко. Тренер тоже был во мне заинтересован. Я не насытился футболом, я хочу играть. Могу сказать, что на 80% этот сезон будет для меня последним», – сказал Погребняк.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ютуб-канал «Урала»

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    Сегодня, 17:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3415

      AtticusFinch 7 минут назад

      А я думал последний был в сезоне, когда Кубок УЕФА выиграл Зенит с тобой!

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