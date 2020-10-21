Погребняк: «Вероятнее всего, этот сезон будет для меня последним»

Нападающий «Урала» Павел Погребняк заявил, что скорее всего завершит спортивную карьеру после этого сезона.

«Я никогда не исключал возможности, что могу вернуться в «Урал». Решение о завершении карьеры принимать не торопился. Все время тренировался, играл в футбол. Чувствую в себе еще силы, азарт и желание помочь команде, играя на высоком уровне.

Решение вернуться в команду далось легко. Тренер тоже был во мне заинтересован. Я не насытился футболом, я хочу играть. Могу сказать, что на 80% этот сезон будет для меня последним», – сказал Погребняк.