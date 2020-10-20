Лига чемпионов. «Брюгге» на 93-й минуте вырвал гостевую победу над «Зенитом»

«Зенит» стартовал в Лиге чемпионов с поражения. Бельгийцы добились победы на 90+3 минуте. Единственный же мяч хозяев был записан как автогол.

До матча с «Брюгге» «Зенит» победил во всех семи домашних встречах против бельгийских команд.

Лига чемпионов. Группа F. 1-й тур

Зенит (Россия) – Брюгге (Бельгия) – 1:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Деннис, 63; 1:1 – Хорват, 74 (в свои ворота); 1:2 – де Кетелар, 90+3.

«Зенит»: Кержаков, Круговой, Ловрен, Ракицкий, Караваев, Барриос, Оздоев (Ерохин, 88), Кузяев (Вендел, 72), Дриусси (Мостовой, 72), Азмун, Дзюба.

«Брюгге»: Хорват, Соболь, Мехеле, Рикка, Мата, Ритц, Фольмер, Ванакен, де Кетелар, Дьятта (Ланг, 77), Деннис (Баджи, 82).

Предупреждения: Ловрен, 53 – Мата, 12; Деннис, 14; Ритс, 33; Ванакен, 85.

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