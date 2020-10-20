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    Лига чемпионов. «Брюгге» на 93-й минуте вырвал гостевую победу над «Зенитом»

    «Зенит» стартовал в Лиге чемпионов с поражения. Бельгийцы добились победы на 90+3 минуте. Единственный же мяч хозяев был записан как автогол.

    До матча с «Брюгге» «Зенит» победил во всех семи домашних встречах против бельгийских команд.

    Лига чемпионов. Группа F. 1-й тур

    Зенит (Россия) – Брюгге (Бельгия) – 1:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Деннис, 63; 1:1 – Хорват, 74 (в свои ворота); 1:2 – де Кетелар, 90+3.

    «Зенит»: Кержаков, Круговой, Ловрен, Ракицкий, Караваев, Барриос, Оздоев (Ерохин, 88), Кузяев (Вендел, 72), Дриусси (Мостовой, 72), Азмун, Дзюба.

    «Брюгге»: Хорват, Соболь, Мехеле, Рикка, Мата, Ритц, Фольмер, Ванакен, де Кетелар, Дьятта (Ланг, 77), Деннис (Баджи, 82).

    Предупреждения: Ловрен, 53 – Мата, 12; Деннис, 14; Ритс, 33; Ванакен, 85.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.10.2020 21:47
    Комментарии395
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      Рейтинг: +1224

      Валерий2705 2 минуты назад

      Позорище! И дело ведь не в результате данного матча, не в результате. Дома с Брюгге закидухи на Дзюбу, полное отсутствие игры. Весь план Семака на матч, это то что команда побежит вперёд на эмоциях. По факту получается, что как мотиватор Богданович слаб, как тактик очень слаб. Зачем такой тренер? Зачем? Потому что он вежливый и деликатный. Второй сезон в ЛЧ, по игре не то что прибавили, а деградировали. Если в тебе Сергей Богданович и правда хватает принципиальности и чести, после этой ЛЧ уйди. Стыдно на такое смотреть. И желательно прихвати с собой бездарного презика.

      0
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      Рейтинг: +4150

      житель СПб 14 минут назад

      Вот что мне нравится в болельщиках Спартака и Локомотива - у них есть позиция и готовность ее отстаивать перед менеджментом клуба.
      Где организованные болельщики Зенита? Они здесь бывают? По-моему, Рубикон уже перейден. Такая игра городской команды население этого города не устраивает.
      Тут пишут посторонние про газ - это отдельный разговор. Посторонние не знают, например, что из бюджета города (то есть за счет его жителей!) в том числе строился стадион, который передан в пользование Клуба. То есть жители СПб ВПРАВЕ спрашивать - в том числе и по деньгам.
      Болельщики Зенита - пора подниматься! Хватит хвалить Семака - стыдно просто, и стыдно уже давно.

      2
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      Рейтинг: +28

      Fusballer > житель СПб 8 минут назад

      Спасибо за адекватный комментарий!

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      Рейтинг: +4964

      Рубинище 15 минут назад

      Я надеюсь Семаку уже ищут замену. Какое же гумно я смотрел, даже футболом не назвать. Зенит абсолютно не готов к ЛЧ и ещё Семак утверждает что играют не одними навесами да забросами. Борусия разорвет как ёжиков тем более проиграла сегодня. днище днищенское

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      Рейтинг: +2728

      Nesterenko 15 минут назад

      Ну и кто мне скажет, что Зенит Семака играет в современный и качественный футбол? Совершенно ужасная игра, и перспектив нет. Одним словом, отстой.

      2
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      Рейтинг: +377

      mp7700 20 минут назад

      Хахаха.
      Ну что, все шоу начинается)))
      Зато зеня в России снова все выиграет))
      Газпром, мечты сбываются)))

      0
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      Рейтинг: +8781

      paracetamol 23 минуты назад

      Зюбу с Азмуном - на лавку! Сколько можно мазать!?

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      Рейтинг: +2495

      Питерский князь 26 минут назад

      А теперь все вместе смотрим "Залечь на дно в Брюгге".
      И для тех кто не понял, разрисовываю, альковы- это, место, где киллер, делает свою работу. Можно проще, место, где кого-то замочат.
      По мне, так - это полный бред.

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      Рейтинг: +2495

      Питерский князь > Питерский князь 22 минуты назад

      Про альковы, заносчиво(полный бред).
      Киллер, должен делать работу,а не рассуждать!

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      Рейтинг: +21909

      пьяныйхоровод 27 минут назад

      Однако на 4-м месте после этого тура БеДе. А Зенит на третьем .

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      Рейтинг: +8781

      paracetamol > пьяныйхоровод 22 минуты назад

      БиДе надо выносить в Дортмунде, но Семак этого не поймет.

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      Рейтинг: +1601

      Andrering87 > пьяныйхоровод 19 минут назад

      То что БД на последнем месте после первого тура, это не показатель, да и команды разные по классу Лацио и Брюгге..БД еще свое возьмет...вы должны были обыгрывать Брюгге, но проиграли, да и игры не показали, так были проблески по игре и не более... Брюгге был симпатичный по игре... Вам бы поучиться у Краснодара!!!

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      Рейтинг: +4150

      житель СПб > Andrering87 12 минут назад

      Браво Краснодару!

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      Рейтинг: +2713

      erma 29 минут назад

      Семак размазал сопли еще перед матчем, а тренер бельгийцев скромно сказал, что они постараются победить. Вот два подхода, два настроя.

      2
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      Рейтинг: +5879

      GoLenaStop 54 минуты назад

      Это был чисто тактический ход.
      Теперь все команды в группе оуеют, будут расслабляться и играть с нашим чемпионом спустя в рукава.
      А он - этак гордо спустится с горы и...
      Ну, как-то так мастера кожаного мяча и добиваются побед.
      Ха!

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      ...
      Рейтинг: +12314

      derrik2000 > GoLenaStop 49 минут назад

      )))))))))))))))))
      "Плюс" - за остроумие в такой грустный для твоей команды день...

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