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  • Лига чемпионов. «Брюгге» на 93-й минуте вырвал гостевую победу над «Зенитом»

Лига чемпионов. «Брюгге» на 93-й минуте вырвал гостевую победу над «Зенитом»

20 октября 2020, 21:47
386

«Зенит» стартовал в Лиге чемпионов с поражения. Бельгийцы добились победы на 90+3 минуте. Единственный же мяч хозяев был записан как автогол.

До матча с «Брюгге» «Зенит» победил во всех семи домашних встречах против бельгийских команд.

Лига чемпионов. Группа F. 1-й тур

Зенит (Россия) – Брюгге (Бельгия) – 1:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Деннис, 63; 1:1 – Хорват, 74 (в свои ворота); 1:2 – де Кетелар, 90+3.

«Зенит»: Кержаков, Круговой, Ловрен, Ракицкий, Караваев, Барриос, Оздоев (Ерохин, 88), Кузяев (Вендел, 72), Дриусси (Мостовой, 72), Азмун, Дзюба.

«Брюгге»: Хорват, Соболь, Мехеле, Рикка, Мата, Ритц, Фольмер, Ванакен, де Кетелар, Дьятта (Ланг, 77), Деннис (Баджи, 82).

Предупреждения: Ловрен, 53 – Мата, 12; Деннис, 14; Ритс, 33; Ванакен, 85.

Календарь Лиги чемпионов

Турнирные таблицы Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Зенит Брюгге
Комментарии (386)
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dinar7777dinar
1603219852
а еще лацио и боруссия д разматают эту помойку !
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ivany4
1603219931
Не хочется пинать дохлую собаку. Но как ни крути, Федун начал разбираться в футболе и оказался прав насчет СБГ в ЛЧ. А что скажет Медведев по этому поводу???
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ROSTOV SUPER
1603220204
Ничего другого от голубого синита ждать было нечего ! Зажравшиеся от голубой трубы игрочишки только в РПЛ играть могут с командами , у которых нет такого дармового бюджета ! Колченогие , в пустые ворота попасть не могут ! А Семак в Уфе как бомж с бородой ходил , а в культурной столице приоделся , побрился , а ума не прибавилось !
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zra78
1603220293
Где то я уже это видел...
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Nemchinevich I.P.
1603220363
Колхоз с самым большим бюджетом. Судью здесь не купишь.Мои поздравления всё как обычно.
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Snek
1603220538
Зенит яйцами звенит!
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"supermax"
1603220830
Некоторые комменты сделали мой вечер, умора)) но по факту ничего смешного, конечно....продажная рпл во всей красе.... Дальше больше
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rash1959
1603221104
Вот она, "народная любовь" - ни одного комментария в поддержку антинародной команды. медведев, где миллиарды поклонников твоей днокоманды?
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derrik2000
1603222455
Чегой-то друг alarm как отписался минут 45 назад, что, мол, день был не наш, но всё равно стыдно за Спартак, пропал и больше не появляется. Видать, в штаП Семака срочно вызвали для разбора игры. ))
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kachan63
1603225412
"Georgy Cherdantsev 177 / 674 сегодня в 18:36 Думаю, Зенит даже не заметит бельгийцев. Они могли бы совсем не приезжать и просто отделаться технарем. Все равно шансов в Питере у них нет никаких. Брюгге и так был явным аутсайдером матча, так еще и потерял часть основных футболистов из-за коронавируса. Российский гранд учинит им форменный разгром. Дзюба оформит хет-трик, а общий счет будет 5:0." Жорик Черданцев - весёлый парень! Так попасть пальцем в небо - это надо уметь!
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