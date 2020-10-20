Лига чемпионов. «Брюгге» на 93-й минуте вырвал гостевую победу над «Зенитом»

Позорище! И дело ведь не в результате данного матча, не в результате. Дома с Брюгге закидухи на Дзюбу, полное отсутствие игры. Весь план Семака на матч, это то что команда побежит вперёд на эмоциях. По факту получается, что как мотиватор Богданович слаб, как тактик очень слаб. Зачем такой тренер? Зачем? Потому что он вежливый и деликатный. Второй сезон в ЛЧ, по игре не то что прибавили, а деградировали. Если в тебе Сергей Богданович и правда хватает принципиальности и чести, после этой ЛЧ уйди. Стыдно на такое смотреть. И желательно прихвати с собой бездарного презика.
«Зенит» стартовал в Лиге чемпионов с поражения. Бельгийцы добились победы на 90+3 минуте. Единственный же мяч хозяев был записан как автогол.
До матча с «Брюгге» «Зенит» победил во всех семи домашних встречах против бельгийских команд.
Лига чемпионов. Группа F. 1-й тур
Зенит (Россия) – Брюгге (Бельгия) – 1:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Деннис, 63; 1:1 – Хорват, 74 (в свои ворота); 1:2 – де Кетелар, 90+3.
«Зенит»: Кержаков, Круговой, Ловрен, Ракицкий, Караваев, Барриос, Оздоев (Ерохин, 88), Кузяев (Вендел, 72), Дриусси (Мостовой, 72), Азмун, Дзюба.
«Брюгге»: Хорват, Соболь, Мехеле, Рикка, Мата, Ритц, Фольмер, Ванакен, де Кетелар, Дьятта (Ланг, 77), Деннис (Баджи, 82).
Предупреждения: Ловрен, 53 – Мата, 12; Деннис, 14; Ритс, 33; Ванакен, 85.