Миранчук попал в заявку «Аталанты» на матч первого тура группового этапа ЛЧ с «Мидтьюлландом»

«Аталанта» назвала заявку на матч первого тура группового турнира Лиги чемпионов с «Мидтьюлландом». Полузащитник Алексей Миранчук попал в список из 22 игроков, которые отправляются в Данию.
Вратари: Радунович, Росси, Спортьелло.
Защитники: Толой, Паломино, Гозенс, Ромеро, Джимсити, Мохика, Депаоли, Хатебур, Руджери.
Полузащитники: Фройлер, де Рон, Пессина, Миранчук, Пашалич, Иличич.
Нападающие: Ламмерс, Муриэль, Гомес, Сапата.
- Матч «Мидтьюлланд» — «Аталанта» пройдет 21 октября, начало — в 22.00 мск.
- Российский хавбек входил в заявку «Аталанты» на матч с «Наполи» (1:4), но на поле не появился.
Источник: Официальный сайт «Аталанты»