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    Миранчук попал в заявку «Аталанты» на матч первого тура группового этапа ЛЧ с «Мидтьюлландом»

    «Аталанта» назвала заявку на матч первого тура группового турнира Лиги чемпионов с «Мидтьюлландом». Полузащитник Алексей Миранчук попал в список из 22 игроков, которые отправляются в Данию.

    Вратари: Радунович, Росси, Спортьелло.

    Защитники: Толой, Паломино, Гозенс, Ромеро, Джимсити, Мохика, Депаоли, Хатебур, Руджери.

    Полузащитники: Фройлер, де Рон, Пессина, Миранчук, Пашалич, Иличич.

    Нападающие: Ламмерс, Муриэль, Гомес, Сапата.

    • Матч «Мидтьюлланд» — «Аталанта» пройдет 21 октября, начало — в 22.00 мск.
    • Российский хавбек входил в заявку «Аталанты» на матч с «Наполи» (1:4), но на поле не появился.

    Источник: Официальный сайт «Аталанты»

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    20.10.2020 16:19
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7041

      mamba9090909 20 октября 2020, 17:11

      В заявки то он попадает, а вот на поле его не выпускают.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 > mamba9090909 20 октября 2020, 18:37

      Я в шоке от таких комментариев. Впервые в заявку попал на прошлый матч. И комментарий такой - в заявки попадает, а на поле не выпускают. Что в головах у подобных?

      1
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      ...
      Рейтинг: +185

      rLt_Ortriwar > Romantic2010 20 октября 2020, 19:11

      вата, не иначе)

      0
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      Рейтинг: +7041

      mamba9090909 > Romantic2010 20 октября 2020, 21:27

      Я в шоке от подобных тебе, любителям пукнуть в лужу. Он попал в заявку 17 октября, попал в заявку на эту игру. Уже две заявки. а игра когда?

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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 > mamba9090909 20 октября 2020, 21:31

      попал один раз в заявку на игру и не вышел по понятным причинам. Игра складывалась не для выхода новичка. Вторая игра еще не состоялась. А ты расперделась так, будто он там неделями сидит на лавке никак не выйдет на поле..

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      Рейтинг: +24603

      DOCTOR PENALTY 20 октября 2020, 16:26

      Надеемся, что наконец-то выпустят.

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