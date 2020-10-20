Миранчук попал в заявку «Аталанты» на матч первого тура группового этапа ЛЧ с «Мидтьюлландом»

«Аталанта» назвала заявку на матч первого тура группового турнира Лиги чемпионов с «Мидтьюлландом». Полузащитник Алексей Миранчук попал в список из 22 игроков, которые отправляются в Данию.

Вратари: Радунович, Росси, Спортьелло.

Защитники: Толой, Паломино, Гозенс, Ромеро, Джимсити, Мохика, Депаоли, Хатебур, Руджери.

Полузащитники: Фройлер, де Рон, Пессина, Миранчук, Пашалич, Иличич.

Нападающие: Ламмерс, Муриэль, Гомес, Сапата.