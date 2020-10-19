Четыре арбитра, назначенные на матчи Кубка России, заразились коронавирусом

Российский футбольный союз объявил о замене четырeх судей, которые ранее получили назначения на матчи третьего тура элитного раунда Кубка России.
Это связано с тем, что арбитры сдали положительные тесты на коронавирус.
1. «Текстильщик» – «Арсенал», замена главного рефери: вместо Антона Фролова (Москва) назначен Сергей Куликов (Саранск);
2. «Чертаново» – «Уфа», замена лайнсмена – вместо Андрея Филипкина (Екатеринбург) назначен Вячеслав Бочков (Сочи);
3. «Нижний Новгород» – «Химки», замена лайнсмена – вместо Руслана Шекемова (Нальчик) назначен Сергей Архипов (Ульяновск);
4. «Оренбург» – «Сочи», замена лайнсмена – вместо Андрея Кужелева (Ленинградская область) назначен Федор Валявин (Саратов).
Источник: Телеграм-канал РФС