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    Четыре арбитра, назначенные на матчи Кубка России, заразились коронавирусом

    Российский футбольный союз объявил о замене четырeх судей, которые ранее получили назначения на матчи третьего тура элитного раунда Кубка России.

    Это связано с тем, что арбитры сдали положительные тесты на коронавирус.

    1. «Текстильщик»«Арсенал», замена главного рефери: вместо Антона Фролова (Москва) назначен Сергей Куликов (Саранск);

    2. «Чертаново»«Уфа», замена лайнсмена – вместо Андрея Филипкина (Екатеринбург) назначен Вячеслав Бочков (Сочи);

    3. «Нижний Новгород»«Химки», замена лайнсмена – вместо Руслана Шекемова (Нальчик) назначен Сергей Архипов (Ульяновск);

    4. «Оренбург»«Сочи», замена лайнсмена – вместо Андрея Кужелева (Ленинградская область) назначен Федор Валявин (Саратов).

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    Источник: Телеграм-канал РФС

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