Четыре арбитра, назначенные на матчи Кубка России, заразились коронавирусом

Российский футбольный союз объявил о замене четырeх судей, которые ранее получили назначения на матчи третьего тура элитного раунда Кубка России.

Это связано с тем, что арбитры сдали положительные тесты на коронавирус.

1. «Текстильщик» – «Арсенал», замена главного рефери: вместо Антона Фролова (Москва) назначен Сергей Куликов (Саранск);

2. «Чертаново» – «Уфа», замена лайнсмена – вместо Андрея Филипкина (Екатеринбург) назначен Вячеслав Бочков (Сочи);

3. «Нижний Новгород» – «Химки», замена лайнсмена – вместо Руслана Шекемова (Нальчик) назначен Сергей Архипов (Ульяновск);

4. «Оренбург» – «Сочи», замена лайнсмена – вместо Андрея Кужелева (Ленинградская область) назначен Федор Валявин (Саратов).