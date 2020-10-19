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  • Четыре арбитра, назначенные на матчи Кубка России, заразились коронавирусом

Четыре арбитра, назначенные на матчи Кубка России, заразились коронавирусом

19 октября 2020, 20:45
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Российский футбольный союз объявил о замене четырeх судей, которые ранее получили назначения на матчи третьего тура элитного раунда Кубка России.

Это связано с тем, что арбитры сдали положительные тесты на коронавирус.

1. «Текстильщик»«Арсенал», замена главного рефери: вместо Антона Фролова (Москва) назначен Сергей Куликов (Саранск);

2. «Чертаново»«Уфа», замена лайнсмена – вместо Андрея Филипкина (Екатеринбург) назначен Вячеслав Бочков (Сочи);

3. «Нижний Новгород»«Химки», замена лайнсмена – вместо Руслана Шекемова (Нальчик) назначен Сергей Архипов (Ульяновск);

4. «Оренбург»«Сочи», замена лайнсмена – вместо Андрея Кужелева (Ленинградская область) назначен Федор Валявин (Саратов).

Источник: Телеграм-канал РФС
Россия. Кубок Куликов Сергей Фролов Антон Кужелев Андрей
Комментарии (1)
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raritet
1603135084
Верная примета того , что кубок никому не нужен.
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