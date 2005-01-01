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    Смолов, Чорлука и Зе Луиш отправились с «Локомотивом» на матч Лиги чемпионов с «Зальцбургом»

    Московский «Локомотив» огласил заявку команды на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с австрийским «Зальцбургом». Всего в список вошли 23 футболиста.

    Вратари: Гильерме, Коченков, Касьяненко.

    Защитники: Чорлука, Живоглядов, Лысцов, Рыбус, Мурило, Чeрный, Сильянов.

    Полузащитники: Крыховяк, Миранчук, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Титков, Иосифов, Мухин.

    Нападающие: Смолов, Зе Луиш, Камано, Эдер, Лисакович.

    • Матч «Зальцбург» – «Локомотив» состоится в среду, 21 октября.
    • Начало встречи – 19:55 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Локомотива»

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    Сегодня, 17:46
    Комментарии6
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      Рейтинг: -707

      Синитсосит 4 минуты назад

      зинид сасамба будет

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      Рейтинг: -707

      Синитсосит 4 минуты назад

      говорили же что зе луиш не будет участвовать

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      Рейтинг: +1222

      Romantic2010 22 минуты назад

      Игра с единственным конкурентом. Поэтому времени для разбега нет. Удачи. И без травм!

      0
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      Рейтинг: +1937

      FENIX-SL 46 минут назад

      Локомотиву - победы
      Зениту - позорного разгрома

      0
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      Рейтинг: +115

      аларм дубль2 > FENIX-SL 41 минуту назад

      да брось ка ты!не аларм же?всем побед!всем!

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      Рейтинг: +4174

      BarStep 1 час назад

      Ну что же, состав боевой, остается только пожелать достичь им нужного результата..

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