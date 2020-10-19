Смолов, Чорлука и Зе Луиш отправились с «Локомотивом» на матч Лиги чемпионов с «Зальцбургом»

Московский «Локомотив» огласил заявку команды на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с австрийским «Зальцбургом». Всего в список вошли 23 футболиста.

Вратари: Гильерме, Коченков, Касьяненко.

Защитники: Чорлука, Живоглядов, Лысцов, Рыбус, Мурило, Чeрный, Сильянов.

Полузащитники: Крыховяк, Миранчук, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Титков, Иосифов, Мухин.

Нападающие: Смолов, Зе Луиш, Камано, Эдер, Лисакович.