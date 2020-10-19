Оздоев: «Не считаем «Брюгге» аутсайдером группы. В Лиге чемпионов нет слабых команд»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев поделился ожиданиями перед матчем первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге».

– Что знаете о «Брюгге» и считаете ли вы эту команду слабейшей в группе?

– Мы не считаем ни «Брюгге», ни какую-либо другую команду слабейшей в группе. Тут нет слабых команд – в Лиге чемпионов собраны лучшие команды из своих стран. Надо выходить, настраиваться на всех соперников одинаково.

– Как себя чувствуете физически после того, как вам дали немного отдохнуть в матче с «Сочи»?

– Восстанавливаться мы успеваем, но тренерскому штабу виднее, как ты себя чувствуешь, именно он принимает решение.

– В «Зенит» пришел Вендел. Нет опасений, что на вашу позицию?

– Всегда прекрасно, когда покупается хороший игрок. Конкуренция была и будет – доказывать свои состоятельность надо вне зависимости ни от чего. Так что прекрасно, что Вендел присоединился к «Зениту» и сможет помочь нам, – передает слова Оздоева «Матч ТВ».