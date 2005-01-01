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    Оздоев: «Не считаем «Брюгге» аутсайдером группы. В Лиге чемпионов нет слабых команд»

    Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев поделился ожиданиями перед матчем первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге».

    – Что знаете о «Брюгге» и считаете ли вы эту команду слабейшей в группе?

    – Мы не считаем ни «Брюгге», ни какую-либо другую команду слабейшей в группе. Тут нет слабых команд – в Лиге чемпионов собраны лучшие команды из своих стран. Надо выходить, настраиваться на всех соперников одинаково.

    – Как себя чувствуете физически после того, как вам дали немного отдохнуть в матче с «Сочи»?

    – Восстанавливаться мы успеваем, но тренерскому штабу виднее, как ты себя чувствуешь, именно он принимает решение.

    – В «Зенит» пришел Вендел. Нет опасений, что на вашу позицию?

    – Всегда прекрасно, когда покупается хороший игрок. Конкуренция была и будет – доказывать свои состоятельность надо вне зависимости ни от чего. Так что прекрасно, что Вендел присоединился к «Зениту» и сможет помочь нам, – передает слова Оздоева «Матч ТВ».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 14:19
    Комментарии3
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      Рейтинг: -1273

      Вонючая столица 2 минуты назад

      Брюгге и так не может считаться аутсайдером, потому, что вас даже Базели с Вильяреалами раком ставили

      0
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      Рейтинг: +951

      elessar arnor 57 минут назад

      зенька же есть

      0
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      Рейтинг: +3399

      Cleaner 1 час назад

      Аутсайдер группы явный и это Зенит.

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