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    Малком пропустит матч с «Брюгге»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что вингер Малком не поможет команде в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге».

    «Малком не сыграет. Дуглас Сантос дисквалифицирован на этот матч. Остальные игроки готовятся. Есть небольшие проблемы, но я думаю они решаемы», – сказал Семак.

    • Матч «Зенит» – «Брюгге» состоится во вторник, 20 октября, в 19:55 по московскому времени.
    • В минувший четверг стало известно о травме Малкома, характер которой не разглашается.
    • Из-за повреждения бразилец пропустил субботнюю игру против «Сочи» (3:1).

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:28
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1160

      Nevsky_RU 6 минут назад

      да на самом деле в лице Малкома не велика потеря. Без него только более надёжнее в обороне сыграть могут. А в атаке у него кпд не большой.
      Вот Дуглас - куда более серьёзная потеря на этот матч.

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      Рейтинг: +4028

      Давид59 22 минуты назад

      Как бы не рецидив. Тогда п***ц вложенным деньгам

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