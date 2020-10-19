Малком пропустит матч с «Брюгге»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что вингер Малком не поможет команде в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге».
«Малком не сыграет. Дуглас Сантос дисквалифицирован на этот матч. Остальные игроки готовятся. Есть небольшие проблемы, но я думаю они решаемы», – сказал Семак.
- Матч «Зенит» – «Брюгге» состоится во вторник, 20 октября, в 19:55 по московскому времени.
- В минувший четверг стало известно о травме Малкома, характер которой не разглашается.
- Из-за повреждения бразилец пропустил субботнюю игру против «Сочи» (3:1).
Источник: «Чемпионат»