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Малком пропустит матч с «Брюгге»

19 октября 2020, 12:28
15

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что вингер Малком не поможет команде в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге».

«Малком не сыграет. Дуглас Сантос дисквалифицирован на этот матч. Остальные игроки готовятся. Есть небольшие проблемы, но я думаю они решаемы», – сказал Семак.

  • Матч «Зенит» – «Брюгге» состоится во вторник, 20 октября, в 19:55 по московскому времени.
  • В минувший четверг стало известно о травме Малкома, характер которой не разглашается.
  • Из-за повреждения бразилец пропустил субботнюю игру против «Сочи» (3:1).

Источник: «Чемпионат»
Лига чемпионов Зенит Брюгге Малком Семак Сергей
Комментарии (15)
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Nevsky_RU
1603101853
да на самом деле в лице Малкома не велика потеря. Без него только более надёжнее в обороне сыграть могут. А в атаке у него кпд не большой. Вот Дуглас - куда более серьёзная потеря на этот матч.
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УхоГорлоНос
1603102340
Хаха, зенит знает как тратить бабки:)
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neveldomha
1603102845
Отсутствие Сантоса - это офигенная проблема. Можно было бы как то наиграть состав в матче с Сочи и без него. Равноценной замены нет. Но похоже, что его роль возьмет на себя Кузяев. Связка Кузяев - Жирков когда то давно использовалась. Вряд ли это будет Круговой уж слишком неопытен для такой игры.
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MEHROJ ЗЕНИТ
1603104226
Вместо сантоса Далер скорее всего будет играть
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Чермындыр
1603104711
Эпичный обсер конечно вышел с Малкомом. Покупали целенаправлено под ЛЧ в прошлом году. И в итоге второй год без него приходится играть. 40 лямов просто на ветер
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portero
1603105878
Сантос лучший в последней игре, потеря...
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Tsigan
1603106662
Как всегда) пошли важные игры, лидер пошли отдыхать. К матчу с ротором поправится.
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Lenin26
1603108275
Это становиться похожим на не смешную шутку!!!
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zigbert
1603119805
Гораздо важней сейчас для Зенита Сантос. У Брюгге тоже есть потери. Да и Дриуси показал что находится в хорошей форме.
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Lilipyt
1603145689
очередная неразглашаемая травма Малкома... Интересно на сколько она продлится матч или пол года
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