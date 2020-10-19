Малком пропустит матч с «Брюгге»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что вингер Малком не поможет команде в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге».

«Малком не сыграет. Дуглас Сантос дисквалифицирован на этот матч. Остальные игроки готовятся. Есть небольшие проблемы, но я думаю они решаемы», – сказал Семак.