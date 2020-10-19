Минспорта МО: «Домашние матчи «Химок» будут проводиться без зрителей, пока не выйдем на плато»

Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал, когда «Химки» смогут проводить домашние матчи со зрителями.

– Принято решение, что со среды матчи будут проводиться без зрителей. Это временная мера, пока не выйдем на плато. Нам просто необходимо ее применить. Главное — это здоровье людей, болельщиков. Временные трудности. Будем с ними справляться.

– Временно – это насколько?

– Пока прорабатывается вопрос о матчах без зрителей на две недели. Но если ситуация не улучшится, то меры будут продлены и в дальнейшем.

– Допускаете, что дело вообще может дойти до отмены матчей?

– Нет, нет. Об этом речи сейчас не идет. Не рассматриваем этот вариант ни в коем случае. Просто пока ввели такие ограничительные меры. Никакие матчи отменять не планируем. В принципе, мы и так заполняли стадион на 30 процентов, хотя можно было и на 50. Но социальная дистанция не позволяла нам этого сделать.

Ближайший матч РПЛ «Химки» проведут на выезде с «Ростовом». То есть пока точно без зрителей пройдет наша домашняя игра с «Зенитом». А дальше уже будем смотреть, – передает слова Терюшкова «Спорт-Экспресс».