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Поддубский покинул пост главного тренера «СКА-Хабаровска»

19 октября 2020, 10:38

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Алексей Поддубский решил уйти с занимаемой должности.

«Я благодарен нашим болельщикам за терпение и веру в команду, но очередной матч с лидером ФНЛ не принeс положительного результата. Ответственность за неудачи всегда лежит на главном тренере. Что-то разладилось в игре, пропала уверенность ребят в своих силах. Мне не удалось вывести команду из «штопора».

Поэтому логично я должен уступить своe место новому специалисту и подать в отставку. Надеюсь, такие перемены встряхнут парней. Я в них верю, ведь у нас собраны хорошие и перспективные футболисты, у которых хорошее будущее. Я благодарен всем за самоотдачу. Желаю как можно скорее преодолеть чeрную полосу и удачи моему родному клубу!» – сказал Поддубский.

  • «СКА-Хабаровск» набрал 18 очков в 16 турах ФНЛ.
  • Команда занимает 14-е место в турнирной таблице первенства.
  • Поддубский возглавлял хабаровчан с марта 2019 года.

Источник: Официальный сайт «СКА-Хабаровска»
Россия. ФНЛ СКА-Хабаровск Поддубский Алексей
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