Поддубский покинул пост главного тренера «СКА-Хабаровска»

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Алексей Поддубский решил уйти с занимаемой должности.
«Я благодарен нашим болельщикам за терпение и веру в команду, но очередной матч с лидером ФНЛ не принeс положительного результата. Ответственность за неудачи всегда лежит на главном тренере. Что-то разладилось в игре, пропала уверенность ребят в своих силах. Мне не удалось вывести команду из «штопора».
Поэтому логично я должен уступить своe место новому специалисту и подать в отставку. Надеюсь, такие перемены встряхнут парней. Я в них верю, ведь у нас собраны хорошие и перспективные футболисты, у которых хорошее будущее. Я благодарен всем за самоотдачу. Желаю как можно скорее преодолеть чeрную полосу и удачи моему родному клубу!» – сказал Поддубский.
- «СКА-Хабаровск» набрал 18 очков в 16 турах ФНЛ.
- Команда занимает 14-е место в турнирной таблице первенства.
- Поддубский возглавлял хабаровчан с марта 2019 года.
Источник: Официальный сайт «СКА-Хабаровска»