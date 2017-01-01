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    Поддубский покинул пост главного тренера «СКА-Хабаровска»

    Главный тренер «СКА-Хабаровска» Алексей Поддубский решил уйти с занимаемой должности.

    «Я благодарен нашим болельщикам за терпение и веру в команду, но очередной матч с лидером ФНЛ не принeс положительного результата. Ответственность за неудачи всегда лежит на главном тренере. Что-то разладилось в игре, пропала уверенность ребят в своих силах. Мне не удалось вывести команду из «штопора».

    Поэтому логично я должен уступить своe место новому специалисту и подать в отставку. Надеюсь, такие перемены встряхнут парней. Я в них верю, ведь у нас собраны хорошие и перспективные футболисты, у которых хорошее будущее. Я благодарен всем за самоотдачу. Желаю как можно скорее преодолеть чeрную полосу и удачи моему родному клубу!» – сказал Поддубский.

    • «СКА-Хабаровск» набрал 18 очков в 16 турах ФНЛ.
    • Команда занимает 14-е место в турнирной таблице первенства.
    • Поддубский возглавлял хабаровчан с марта 2019 года.

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    Источник: Официальный сайт «СКА-Хабаровска»

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