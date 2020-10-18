«Эта ничья дороже любой победы». Гогниев прокомментировал спасение «Алании» со счета 1:4 в матче с «Шинником»

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев оценил результат матча 16-го тура ФНЛ против «Шинника» (4:4). По ходу встречи хозяева уступали 1:4.

«Очень тяжелая игра. После 1:4. Это психологический удар. При таком счете тяжело. Мы настолько сильная команда, что даже этот удар выдержали. Мы могли и выиграть. Эта ничья дороже любой победы. Она дает импульс для команды.

При 1:4 у меня была уверенность, что можем. Было спокойствие. Нам забивали голы легко», – сказал тренер.