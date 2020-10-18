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  • «Эта ничья дороже любой победы». Гогниев прокомментировал спасение «Алании» со счета 1:4 в матче с «Шинником»

«Эта ничья дороже любой победы». Гогниев прокомментировал спасение «Алании» со счета 1:4 в матче с «Шинником»

18 октября 2020, 08:46
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Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев оценил результат матча 16-го тура ФНЛ против «Шинника» (4:4). По ходу встречи хозяева уступали 1:4.

«Очень тяжелая игра. После 1:4. Это психологический удар. При таком счете тяжело. Мы настолько сильная команда, что даже этот удар выдержали. Мы могли и выиграть. Эта ничья дороже любой победы. Она дает импульс для команды.

При 1:4 у меня была уверенность, что можем. Было спокойствие. Нам забивали голы легко», – сказал тренер.

  • «Алания» идет в таблице шестой.
  • «Шинник» поднялся на предпоследнее место.
  • Гогниев начал тренерскую карьеру в прошлом году.

Источник: ютуб-канал «Шинника»
Россия. ФНЛ Алания Шинник Гогниев Спартак
Комментарии (1)
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Бухбух
1603012113
Сказано так, как-будто отыгрались в матче с одним из лидеров. А ведь играли против аутсайдера, да плюс ко всему дома.
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