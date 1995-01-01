«Эта ничья дороже любой победы». Гогниев прокомментировал спасение «Алании» со счета 1:4 в матче с «Шинником»

Сказано так, как-будто отыгрались в матче с одним из лидеров. А ведь играли против аутсайдера, да плюс ко всему дома.
Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев оценил результат матча 16-го тура ФНЛ против «Шинника» (4:4). По ходу встречи хозяева уступали 1:4.
«Очень тяжелая игра. После 1:4. Это психологический удар. При таком счете тяжело. Мы настолько сильная команда, что даже этот удар выдержали. Мы могли и выиграть. Эта ничья дороже любой победы. Она дает импульс для команды.
При 1:4 у меня была уверенность, что можем. Было спокойствие. Нам забивали голы легко», – сказал тренер.
- «Алания» идет в таблице шестой.
- «Шинник» поднялся на предпоследнее место.
- Гогниев начал тренерскую карьеру в прошлом году.