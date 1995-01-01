Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    2 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    3 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»

    «Эта ничья дороже любой победы». Гогниев прокомментировал спасение «Алании» со счета 1:4 в матче с «Шинником»

    Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев оценил результат матча 16-го тура ФНЛ против «Шинника» (4:4). По ходу встречи хозяева уступали 1:4.

    «Очень тяжелая игра. После 1:4. Это психологический удар. При таком счете тяжело. Мы настолько сильная команда, что даже этот удар выдержали. Мы могли и выиграть. Эта ничья дороже любой победы. Она дает импульс для команды.

    При 1:4 у меня была уверенность, что можем. Было спокойствие. Нам забивали голы легко», – сказал тренер.

    • «Алания» идет в таблице шестой.
    • «Шинник» поднялся на предпоследнее место.
    • Гогниев начал тренерскую карьеру в прошлом году.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Шинника»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:46
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2296

      Бухбух 55 минут назад

      Сказано так, как-будто отыгрались в матче с одним из лидеров. А ведь играли против аутсайдера, да плюс ко всему дома.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79906
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru